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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Авиаперелеты в октябре – вторая волна отмен

Каждый новый месяц приносит теперь что-нибудь новое.

Начало августа выглядело неплохо. Эпидемия пошла на спад, российское правительство оптимистично заявляло об открытии границ и восстановлении международного сообщения, авиакомпании активно продавали билеты из Германии в Россию на август, а полеты в Беларусь и Украину открылись и того раньше. Но в конце августа началась вторая волна отмен авиарейсов.

Многие полеты отменили в последнюю минуту, и пассажиры оказались задержаны в России или на Украине. Лучше всех на настоящий момент работает белорусская компания «Белавиа» – количество ее рейсов снижено, но компания заявила, что все рейсы, доступные для бронирования через сайт, осуществляются и вылетают по расписанию.

Со стороны всё это выглядит очень странно. Полеты официально отменены из-за всплеска эпидемии, но границы не заблокированы – Россию можно покинуть, например, уехав в Германию на автобусе. Сложно сказать, что в этой ситуации дает такая половинчатая отмена.

В сентябре-октябре ожидается и прекращение или существенное ограничение продажи авиабилетов в Россию и Украину многими авиакомпаниями. «Рианэйр» отменила все заявленные рейсы в Украину на вторую половину сентября, а «Аэрофлот» предлагает билеты из Москвы в Германию не раньше 25 октября. Приостановила распространение билетов и компания «Международные Авиалинии Украины». А вот «Эйр Астана» не только продолжает работать, но и постепенно увеличивает количество международных полетов, а недавно возобновила рейсы из Казахстана во Франкфурт.

Плохая новость – с 1 сентября повторно полностью закрылись границы Венгрии – в связи с новой вспышкой коронавируса. Это первая страна мира, закрывшая свои границы повторно в рамках нынешней пандемии. Все авиарейсы здесь отменены, все наземные пункты пересечения границ заблокированы, международное движение остановлено.

Третья важная особенность сентября – появление заявлений от авиакомпаний о трудностях по выплате компенсаций за отмененные рейсы. Особенно это касается билетов, проданных не через официальные сайты авиакомпаний, а через сайты распространителей, которых сейчас очень много.

Из позитивного – введение тестирования на коронавирусную инфекцию. Теперь невозможно въехать в Германию из «страны риска», не пройдя тест на коронавирус. С сентября все аэропорты Германии снабжены пунктами тестирования. Тестирование разделено на два типа: добровольное и обязательное. Добровольное тестирование предназначено для пассажиров, прибывших из стран, признанных относительно безопасными по уровню инфекции. Обязательное тестирование введено для тех, кто прилетел из «зоны риска» по коронавирусу. Тест-центры находятся прямо в терминалах; чтобы их найти, следуйте по указателям The Coronavirus test center.

К «безопасным» странам причислены, среди прочих, Грузия, Латвия, Литва и Эстония. В «зону риска» до сих пор включены Казахстан, Россия, Украина и Беларусь. Проверить полный список «стран риска» можно на сайте Института Роберта Коха: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Если тест для вас обязателен, то его можно сделать заранее, еще до отлета, но не раньше, чем за 48 часов до въезда в Германию. В российских столицах это можно сделать прямо в аэропортах, а вот в других городах для этого придется обращаться в больницу. Тестирование на коронавирус для туристов в России платное, результат нужно иметь при себе.

При этом пассажирам, прибывшим в Германию из «стран риска» даже при отрицательном результате теста предписывается не покидать указанный при регистрации адрес пребывания в Германии в течение 14 дней. Отдельно радует, что по прибытию в Россию из считающихся безопасными стран (а Германия входит пока в их число) 14-дневная изоляция больше не требуется. Нужно только пройти тестирование на коронавирус или перед полетом (не раньше, чем за 3 календарных дня до въезда на территорию России) или уже в России, сразу по прибытию (тоже в течение 3 календарных дней).

Вторая хорошая новость – несколько стран возобновили авиасообщение с Россией. Среди них – Великобритания, Швейцария, Польша, Черногория и Чехия. Теперь в Москву можно попасть с пересадкой через эти страны. Это не очень удобно и обойдется дороже прямого рейса, но иногда выбирать не приходится.

Третья новость – теперь разрешен въезд в Германию для обладателей так называемых «виз невесты», то есть для интернациональных пар, пока не состоящих в браке – для встреч со своими избранниками и избранницами.

Также стоит учесть, что в сентябре в Германии сохраняется ограничение на ручную кладь, введенное в августе: разрешается брать в салон самолета только один предмет. Введено оно ради упрощения противовирусных мер: чем меньше очередь на проверке багажа, тем легче обеспечить соблюдение правила о дистанции в 1.5 метра между пассажирами (это правило тоже не изменилось) и о количестве людей в одном помещении, и тем быстрее движется растянутая дистанцией очередь на посадку.

Елена Чернявская (Dahn)

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