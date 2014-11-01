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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Изменения законодательства Германии в октябре 2020 года

Пособия по безработице (Hartz IV). В октябре истекает срок действия некоторых особых условий, облегчающих получение пособий. Эти особые условия были инициированы правительством и в апреле нынешнего года приняты бундестагом вместе с пакетом законодательных изменений «Упрощенная процедура доступа к средствам социальной поддержки в связи с коронавирусом SARS-CoV-2» (Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2), внесенных во Второй том Социального кодекса (§67 SGB II).

Облегчение состояло в том, что социальные ведомства и джоб-центры временно приостановили практику проверок материального положения безработных, подающих заявления на получение пособий Hartz IV. Пособия выплачивались «автоматически», с учетом кризисных условий, в которых оказались социально уязвимые слои общества из-за пандемии.

С октября начинается возврат к прежней практике назначения и выплаты пособий. Предусмотренные облегчения частично отменяются. Так, не будет больше автоматического продления выплаты пособия по истечении первоначально установленного срока. Тем безработным, у кого срок выплаты истекал в предыдущие месяцы (с апреля по июль), пособия продолжали выплачивать, если они не заявляли о поступлении на работу. Теперь, если ранее определенный срок выплаты истек, а ситуация у безработного не изменилась (он по-прежнему не получает достаточных заработков), то необходимо подать заявление на дальнейшее разрешение выплат (Weiterbewilligungsantrag).

Возобновляется и процедура проверок материального положения подателей заявлений (Vermögensprüfung), в том числе жилищных условий (Wohnverhältnisse) – джоб-центры и социальные ведомства не будут, как и в докризисные времена, платить пособия при наличии значительных сбережений и других видов собственности, не будут содействовать в оплате несоразмерно больших квартир. Словом, жизнь получателей Hartz IV постепенно возвращается на прежние «жесткие рельсы». Приятным новшеством стало августовское решение законодателя о повышении размеров пособий – но оно вступает в силу в начале следующего года, о чем расскажем своевременно.

Увеличение доли больничных касс в оплате протезирования зубов. В официальной формулировке, доля больничных касс увеличивается на 10 процентов. Но фактически это повышение на 10 процентных пунктов. Ранее кассы стандартно оплачивали 50 % стоимости протезирования. Если пациент не менее пяти лет регулярно проходил предписанную профилактику у стоматолога, то кассовая доля составляла 60 %. Если не менее десяти лет профилактики – кассовая доля 65 %.

С октября к этим значениям добавляется еще по 10 процентных пунктов, то есть кассовые доли составят соответственно 60, 70 и 75 процентов. Подчеркнем, однако, что доли исчисляются не от фактической стоимости протезирования, а от стандартной нормы на конкретный вид протезирования (Regelversorgung). В действительности работы протезистов стоят, как правило, выше стандартной нормы, особенно если применяются особые материалы и технологии. Так, установка имплантов может обойтись в несколько раз дороже «нормы». Но больничные кассы не берут в расчет эти добавочные расходы – их полностью покрывает пациент. Расчеты показывают, что реальный выигрыш пациентов с увеличением доли касс составит, в зависимости от вида работ, от 50 до пары сотен евро.

Права на «электрозаправку» и сверхбыстрый интернет. Бундестаг принял закон о поддержке электромобильности и модернизации закона о домовладениях (Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes). В нем гарантированы права каждого отдельного домовладельца на оборудование у себя консоли для зарядки электромобилей и на подведение к дому оптоволоконной линии сверхбыстрого интернета. Получать специальное разрешение на проведение таких работ больше не требуется. Но работы – за счет домовладельца.

Дифференциация стран по ситуации с коронавирусом. С октября правительство Германии прекращает практику публикации Corona-Reisewarnungen (предупреждений о нежелательности поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией). Вместо грозных предупреждений будут разъяснения этой самой ситуации. В информации МИД все страны делятся теперь на три категории: Corona-Risikogebiete (территории с рискованной ситуацией из-за короны, в настоящее время это 125 стран), страны с благополучной ситуаций, но с ограничениями на выезд из Германии (сейчас их 38) и благополучные страны без ограничений для въезжающих в Германию (сейчас их только две).

Новые цены и выигрыши в лотерее. Кто ищет счастья в лотерейных билетах, должен знать, что к началу октября их цены увеличились. Так, классический билет массовой лотереи «6 aus 49» стоит теперь 1,20 евро вместо 1 евро. При этом меняется игровой план. По второму выигрышному классу («Sechser im Lotto») можно рассчитывать на семизначный выигрыш. Однако устанавливается верхняя граница для джек-пота: не более 45 миллионов евро. Счастье игрока по-прежнему трудноуловимо, но меняет формы: то более, то менее заманчивые.

Легального каннабиса не будет. Бундестаг отклонил закон о контроле каннабиса (Cannabiskontrollgesetz), породивший немало спекуляций на тему «легализации потребления анаши» в Германии. Законопроект внесла партия зеленых, упирающая на тот факт, что каннабис – самый распространенный наркотик в Германии, да и во всем мире. Запретные меры не дают реального снижения потребления. А раз запреты бесполезны, то вместо них нужно ввести контролируемую продажу. За последние годы зеленые уже второй раз вносят данный законопроект. Средства массовой информации, симпатизирующие идеям их партии, и соцсети подают ситуацию так, будто бы легализация «легкого» наркотика – дело решенное. На самом деле большинство депутатов придерживается другого мнения. Вот и на этот раз фракции ХДС/ХСС, СДПГ и др. проголосовали против закона, чтобы не способствовать дальнейшему усилению вредного влияния каннабиса на общество, особенно на молодежь.

Обзор подготовил Олег Филимонов

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