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«Партнер» №10 (277) 2020г.

«Arzamas» – просветительский интернет-ресурс

«Доктор Гаспар Арнери был ученый. Пожалуй, он изучил около ста наук. О его учености знали все… А школьники распевали про него песенку с таким припевом: «Как лететь с земли до звезд, // Как поймать лису за хвост, // Как из камня сделать пар, //Знает доктор наш Гаспар». Узнали начало «Трёх толстяков» Ю. Олеши? С такой небывалой учёностью и мудростью сравним магический интернет-проект «Arzamas» (с гуманитарным уклоном). Собрание видео- и аудиокурсов по истории, литературе, искусствознанию и другим дисциплинам от команды ведущих российских ученых и журналистов поражает.

Философия медиапроекта: человек ничего не обязан знать. Но умно и изящно рассказанная история может заинтересовать огромную аудиторию – более 53 млн просмотров и 1,1 млн подписчиков. Пять лет назад «арзамасцы» решили создать, не более не менее, как оригинальный университет-сайт, связанный с частной памятью и историей культуры. Идея в духе лекций Ю. Лотмана на ТВ и литературного общества «Арзамас» (XIX в.).

«Arzamas» мог бы избрать девизом: максимум новых знаний за минимум времени. «Быть чисто медиа неинтересно, быть университетом еще рано», – заявил когда-то главный редактор издания Ф. Дзядко. Представьте, что записались в идеальный (притом бесплатный) университет, где каждую неделю можете «посетить» новый увлекательный курс. Тут их десятки: ацтеки и инки, средневековый суд, быт ленинградских коммуналок 70-х годов… В центре всегда проблема государства и человека – в любые времена и в любой точке мира. На первом плане культура человечества как гениальный антидот в эпоху кризиса гуманитарного образования в России.

Энциклопедический контент на сайте «Arzamas» представлен в лекциях, шпаргалках, играх, ответах экспертов. На закуску «вкусная» премьера. Мне «выпало» чтение (15 мин): «Дневников Ивана Ювачева», отца Даниила Хармса с комментарием издателя. А в разделе «Лучшее» – публикации «XX век: все главные стили живописи в одной таблице», «Как читать Хлебникова», «Игра: от Адама до Иисуса».

Кликните кнопку «Курсы» – и увидите циклы коротких лекций. Ведущие российские ученые расскажут об исторических мифах, античности, отношениях России и Америки и т.д. Эпизоды открывает красивая «шапка» (прямо сериал): «Главные философские вопросы» звучат так: «Что такое любовь?», «Кто такой бог?». Рассказ дополняют тексты, фотографии, видео. Начинающих ждёт «Ликбез» по глобальным темам: сперва отличное видео о главном, затем «погружение» – аудиолекция, на закуску тест. Ролики-спринтеры (15-25 мин-): «Видеоистория русской культуры», «Русское искусство XX век», «Русский язык от «гой еси» до «лол кек». «Что такое античность».

В наши дни модно текст… слушать. «Arzamas» – участник «золотой лихорадки» подкастов, прозванных «YouTube без картинки». В рубрике «Подкасты» много оригинальных интервью, расследований, разговоров или разборов. Горячие вопросы русского языка обсуждают с лингвистами, шедевры XX в. – с сотрудниками Третьяковки. «Британская музыка от хора до хардкора» ведёт англо– и меломанов от классики к рейву, от национальных британских хоров и фольклора к легендарныv «The Beatles».

Необычные выставки разбирает подкаст «Зачем я это увидел?» – для тех, кто хочет отличить рококо от барокко, понять как, доверяя искусствоведам, составить своё мнение. Вот как представлена тема «Эдуард Мане и «Завтрак на траве» на «Салоне отверженных». Когда жюри официального Салона отвергло полотно, его и другие «негодные» картины выставили на «Салоне отверженных», что стало событием мировой живописи.





Для мальчишек и девчонок, а также их родителей открыта «Детская комната». с рассказами о Древнем и современном мирах, классической и современной музыке, с любимыми сказками (из фонотеки «Мелодии») и колыбельными песнями. Подкаст «Экспекто патронум» познакомит подростков со страшной книгой «Повелитель мух» У. Голдинга.

Разнообразны публикации в рубрике «Журнал»: как читать «Гарри Поттера», смотреть мультфильмы Миядзаки, что писали и рисовали на стенах древние люди, чем пахнет Петербург Серебряного века, как начать смотреть фильмы И. Бергмана. Для закрепления знаний тесты (например, «Угадайте, кого имела в виду Ахматова. Пастернак или Мандельштам? Булгаков или Зощенко? Есенин или Блок?»).

Мощная «прокачка» мозгов для эрудитов обеспечена эмоциональной связью с «говорящими головами»-собеседниками. Ролики видеопроекта «Учёный совет» дарят встречу с «первыми лицами» гуманитарной науки.

«Arzamas.academy» обзавелась собственным кинотеатром (совместно с телеканалом ТВ-3). Как часто мы смотрим фильмы, увлекаясь сюжетом и упуская важные детали. В «Кинотеатре Arzamas» учёные видят их через призму времени. Так, советские хиты «Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля, «Мимино», «Москва слезам не верит», «Гараж», перестроечный «Курьер» – обретают в выпусках Ф. Дзядко и Р. Супера иные смыслы.

Грандиозный интернет-проект «Arzamas» оценили слушатели-зрители и профессионалы. Национальной премией «Книга года» (номинация «Электронная книга») удостоен курс «Вся русская литература XIX века в 230 карточках», премией «Просветитель» (номинация «ХХ/17») – курс Б. Колоницкого, посвященный революции 1917 г.

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Если захотите стать студентом медиа-университета, откройте сайт (https://arzamas.academy/) ивыберите «свой» курс или тему. Видеоролики доступны в YouTube. Слушать удобно на телефоне (айфоне или андроиде) с наушниками в подкастах Apple, Google, «Вконтакте», «Яндекс.Музыка» и т.д., а полную версию – в приложении «Радио Arzamas» (149 ₽ в месяц, 1090 ₽ в год). Тогда автоматически скачиваются новые эпизоды и удаляются прослушанные. «Радио-передачу» (от получаса до полутора) можно скачать в зоне wifi и сохранить (на случай путешествия). «Шоуноты» (план выпуска) позволят «перемотать» ролик на нужную часть. Присоединяйтесь – скучно не будет!

Галина Цесарская (Ганновер)

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