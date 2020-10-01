Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Закономерен ли вирус

Или Отделима ли свобода от ответственности

С самого начала «Короны» меня не оставлял в покое вопрос: случайны ли участившиеся эпидемии последних лет? СПИД, Эбола, SARS, Зика, коронавирус – всё новые напасти, а фазы ремиссии всё короче. За недостатком фактов я не верил гипотезам об утечке из секретных лабораторий. Но вот прочел статью «Смертельные вирусы» в журнале «Greenpeace Nachrichten» 03/20 и припомнил вдруг – без всякой иронии – проповедь отца Панлю из вновь актуального сегодня романа А. Камю «Чума»: «Братья мои, вас постигла беда, и вы её заслужили… С самого начала истории человечества бич божий смирял жестоковыйных и слепцов. Поразмыслите над этим хорошенько и преклоните колена».

Упомянутая статья посвящена зоонозам – инфекционным заболеваниям, вызываемым у человека возбудителями, естественно обитающими на животных. Она пролила для меня свет на загадку. Привожу её ниже в сокращении (перевод мой).

«Сингапур, март 1999 г. В течение одного дня в Центральный госпиталь доставлены пять человек с температурой и помутнением сознания. Симптомы указывали на воспаление головного мозга. Врачам бросилось в глаза, что все пятеро – работники скотобойни. Вскоре выяснилось, что в тот же день в другие больницы города доставлены еще шесть человек, также работников скотобойни. Один из них скончался.

Подозрение врачей пало на соседнюю Малайзию, где откармливались свиньи для сингапурской мясной индустрии. Там, в окрестностях города Ипох, вот уже несколько месяцев у свиноводов возникало таинственное воспаление головного мозга. Из каждых 10 пациентов четверо умирали. Наконец, группе исследователей удалось выделить из проб неизвестный доселе вирус. Его назвали «Нипах» – по имени реки в центре эпидемии. Погибли 112 человек. Миллион свиней как переносчиков заразы были забиты, хотя сами они переносили заболевание легко. К счастью, Нипах редко передается от человека к человеку, иначе мир получил бы катастрофическую пандемию еще 20 лет назад.

Зоонозы стары, как само человечество и составляют 70 % всех наших инфекционных заболеваний – корь, оспа, туберкулёз, грипп. Такие из них, как чума, изменили ход истории.

В ХХ в. вспышки зоонозовых пандемий участились:

- 1918/19 гг. – испанка от водоплавающих птиц (сгубила около 100 млн чел.);

- 1975 г. – боррелиоз от клещей в США;

- 1976 г. – Эбола от крыланов в Заире;

- 2000 г. – СПИД от шимпанзе в Камеруне (сгубил по сей день 770 тыс. чел.);

- 2002 г. – SARS от крыланов в Южном Китае;

- 2009 г. – свиной грипп H1N1 в США;

- 2012 г. – MERS от верблюда в Саудовской Аравии;

- 2015 г. – вирус Цика от комаров в Южной Америке, увечит новорождённых.

И это далеко не полный перечень.

Случай с вирусом Нипах наглядно иллюстрирует, почему острые вспышки зоонозов возникают всё чаще. Они – следствие разрушения окружающей среды, в частности, вырубки тропических лесов. «Утрата лесов и их биологического разнообразия повышает риск зоонозов», – предостерегает эксперт-лесовод Кристоф Тиез. – «Из-за неуклонного сокращения естественных сфер обитания диких животных некоторые их виды находят ниши вблизи деревень и потому чаще вступают в контакт с людьми и домашними животными. Тем самым, возрастает вероятность переноса вирусов, естественно обитающих на позвоночных животных, на людей».

Малазийский федеральный штат Перак, где впервые обнаружен Нипах, в 1970 г. был в значительной мере покрыт лесами. Сегодня там сохранились лишь отдельные его островки, уступив место плантациям масляных пальм и фермам. Сохранившиеся животные обитают теперь в непосредственной близости от людей, в том числе и крыланы (летучие лисицы) – они и оказались вирусоносителями.

Крыланы и летучие мыши неслучайно играют роль во многих зоонозах как источники Эболы, SARS и коронавируса. Эти животные обитают скученно тысячами в узком пространстве, потому эволюция оснастила их иммунной системой, позволяющей держать вирус в узде. Попадая же на другие организмы, эти вирусы могут становиться весьма агрессивными.

Вероятно, свиньи у реки Нипах поедали фрукты, надкушенные крыланами (они – вегетарианцы), или же последние гнездились также в свинарниках. Как бы то ни было, именно свиньи содействовали вспышке эпидемии, поскольку они иначе, чем человек, легко передают возбудителя через секреты из носоглотки. Так вирус сумел стремительно распространиться на свинофермах.

Hаряду с вырубкой лесов, еще одним фактором, благоприятствующим возникновению новых зоонозов, является массовое животноводство. На современных индустриальных фермах свиньи, коровы, куры находятся в тесной скученности. Стоит заболеть одному животному – велика вероятность повального заражения. Чем больше животных заражено, тем легче удается вирусу перекочевать на людей поблизости.

Гены различных штаммов вируса смешиваются в телах тесно скученных животных, словно игральные карты, образуя новые, измененные возбудители. Предположительно, так возник свиной грипп 2009 года. Хотя сам этот весьма заразный вирус у свиней обнаружен не был, но многое говорит о том, что возник он в результате комбинации геномов двух гриппозных вирусов, поразивших свиней.

Особенно опасным представляется разведение и торговля дикими животными, к набору вирусов которых человек еще не приспособился столетиями, как пушными, так и употребляемыми в пищу. Wetmarkets (рынки живности) Азии, где в сомнительных санитарных условиях предлагают живых диких животных, например, китайских ящеров (панголинов) – идеальные рассадники инфекции. Коронавирус, видимо, взял начало на таком рынке в Ухане. А его родственный предшественник SARS перекочевал на человека, скорее всего, от виверровых кошек, также употребляемых в Китае в пищу.

Никто не знает, как будет развиваться нынешняя пандемия. И уж подавно не можем мы предвидеть, когда и от какого животного мигрирует на человека следующий смертельный вирус. Ясно одно: сочетание таких факторов, как уничтожение лесов, нарушение экобаланса, и массовое животноводство являются бомбой замедленного действия. И мы, люди, несем за это ответственность.

Средство предотвращения лежит на ладони: «Охрана природы – страховой полис для людей и животных», – заключает эксперт-лесовод Тиез».

Возможно, кто-то всё ещё недоумевает: какая связь подзаголовка этой публикации с ее темой? Прямая!

Свобода – благо и неотъемлемое право каждого. Но лишь в союзе с ответственностью! Как только этот союз нарушается, свобода превращается в произвол. Не должно быть свободы ущемлять права и свободу окружающих. Не должно быть поэтому и свободы безоглядного насилия над природой ради сиюминутных выгоды и удобства.

Природе потребовались четыре миллиарда лет для создания гармоничного разнообразия ее творений, на отлаживание их тесного взаимодействия и экологического равновесия. Человеку хватило двух столетий, чтобы это равновесие разрушить.

Все академии наук индустриальных стран, включая США, уже с 1990 г. едины: перемена климата происходит неуклонно, и вызвана она человеком. Но мрачные прогнозы, требующие действий, рождают скепсис, пусть даже исходят из уст серьезных независимых экологов, так как понуждают ломать устоявшийся образ жизни и нести затраты. Куда легче верят псевдоученым, наводняющим мир на деньги энергетической отрасли успокоительными «альтернативными фактами»: происходящее, мол, – лишь естественное колебание в рамках нормы, человек тут ни при чем, паника беспочвенна (подробнее см. Wikipedia: Leugnung der menschengemachten…).

Избавлю читателя от перечисления известных, но всё еще вытесняемых из сознания сведений. А кто сомневается в факте исчезновения 2/3 насекомых, пусть просто взглянет на ветровое стекло своего автомобиля после поездки по автобану и вспомнит, как оно выглядело еще каких-то 10 лет назад. Не пора ещё перестать объявлять Грету Тунберг и «Гринпис» сумасбродами, за личностными особенностями не замечая сути?

Природа терпелива, перемены происходят медленно. Коварство в том, что очевидными они становятся лишь через десятилетия, так что расплачиваться приходится вовсе не виновникам. Воистину, после нас – хоть потоп. Пусть расхлебывают внуки и правнуки?

Нет, поворот возможен и необходим уже сейчас. Еще каких-то 20 лет назад политики заявляли, что энергетика из возобновляемых источников иллюзорна, их доля в Германии, мол, всего 5 % (сегодня – 42 %). Но мала она была тогда как раз из-за отсутствия политической воли для новых технологий и затрат – они ведь снижают поначалу прибыль индустрии. Вот почему защита природы не бывает добровольной, а лишь под давлением правительства, жестких норм, независимого контроля и вопреки лоббированию промышленников. Именно этого, и ничего другого требует «безумная» Грета!

Вклад в сохранение природы и предотвращение новых пандемий по силам каждому. Лишь избегать пластиковых пакетов и старательно сортировать мусор недостаточно. Давайте подумаем, можем ли мы:

- не отсиживаться дома на выборах. Как упоминалось, роль экологически настроенных политиков – ключевая;

- хотя бы два-три дня в неделю обходиться без мяса, не потворствуя массовому животноводству и во благо своему же здоровью;

- употреблять преимущественно региональные продукты, поддерживая местных мелких фермеров, а не авиадоставку издалека;

- пить водопроводную, а не бутылочную воду, по крайней мере, в Германии. Здесь она – под строжайшим контролем, безупречного качества и без хлора. Природа тогда избавлена от тары и перевозок, кошелек – от расходов, позвоночник – от перегрузки, а газировать можно и самому;

- чаще (себе же во благо) одолевать короткие дистанции пешком, на велосипеде или на общественном транспорте, а не увлекать за собой 1,5 тонны металла.

Быть может, тогда у нас и у наших внуков еще останется шанс.

Леонид Когосов (Дюссельдорф)

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