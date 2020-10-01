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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №10 (277) 2020г.

Корона и плановые профилактические обследования

К сожалению, она, корона, препятствует. Каждый пятый пациент откладывает профилактический визит к стоматологу. От профилактических обследований, выявляющих ранние признаки раковых заболеваний, отказываются 12 процентов пациентов. От общих проверок состояния здоровья (Gesundheits-Check-up) отказываются 16 процентов.

 

Такова статистика, выявленная в период с марта по август 2020 года Федеральным центром медицинской информации и санитарного просвещения (BZgA). Причина: люди в здоровом состоянии не хотят ходить к врачу, чтобы не «подцепить» в практике корону. Дескать, вот уляжется пандемия – тогда и возобновим походы к врачу. Хотя очевидно, что ни в нынешнем, ни в будущем году окончательной победы над короной ожидать не приходится. То есть профилактика откладывается на неопределенный срок.

 

Это может привести к вспышкам заболеваемости по многим другим – и гораздо более опасным, чем Covid-19, показателям. Прежде всего, онкологическим. Своевременные профилактические обследования надежно выявляют ранние и даже предкарцинозные признаки рака. Опасная болезнь на этой стадии может быть сравнительно легко излечена либо вовсе предотвращена.

Небезобидны и пропуски профилактических обследований у стоматолога. Они могут не только сделать более дорогими последующие процедуры протезирования зубов, но и обострить неприятные расстройства вроде пародонтита, которых можно было бы избежать.

 

Специалисты BZgA настаивают: рекомендуемые сроки профилактических обследований не должны нарушаться. Распространение коронавирусов, равно как и других инфекций, – не причина для переноса сроков. Врачебные практики и прочие медицинские учреждения Германии располагают всем необходимым для защиты не только своего персонала, но и пациентов от инфекции.

 

Разумеется, необходимо соблюдать и установленные правила: надевать защитную маску перед входом в практику, соблюдать безопасную дистанцию с другими посетителями и сотрудниками, чихать и кашлять (если вдруг!) в локтевой сгиб, мыть и дезинфицировать руки. Соответственно соблюдать предписанные меры по дороге к врачу, особенно если пользуетесь общественным транспортом.

 

Елена Шлегель

 


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