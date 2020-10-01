Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №10 (277) 2020г.

COVID-19. О карантине, и не только

Все надеялись, что с приходом лета коронавирусная инфекция пойдет на спад. Но вот лето прошло, наступила осень, а с ней ушла и надежда на то, что эту заразу мы обуздали. Каждый день Институт Роберта Коха сообщает о новых случаях заболевания в Германии. Кто-то продолжает относиться к пандемии скептически, а кто-то – серьезно.

Независимо от отношения к COVID-19, что делать, если неожиданно появились типичные симптомы заболевания? А как быть в том случае, если у кого-то из коллег, с которым вы недавно работали, подтвердился положительный тест на COVID-19? Попробуем разобраться.

Основными симптомами заболевания являются, как известно,сухой кашель, повышение температуры тела, утомляемость. Возможна также одышка, головная боль, ломота в теле, потеря аппетита, боль в горле, насморк, диарея, рвота, сыпь и нарушения обоняния и вкуса.

С того момента, как вы заметите симптомы, характерные для COVID-19, изолируйте себя дома. Сведите к минимуму контакты с другими людьми, чтобы не подвергать их риску заражения. Позвоните своему домашнему врачу и опишите свои симптомы. При наличии хронических заболеваний – не забудьте сообщить о них. Врач решит, следует ли вам пройти тест на коронавирус, и назначит время его сдачи в своем праксисе или свяжется со специальным праксисом, в котором делают такие тесты. В зависимости от конкретной ситуации (ваших симптомов), врач примет решение об оказании стационарной или амбулаторной помощи.

Если Вы не смогли застать своего врача, звоните в службу неотложной медицинской помощи по номеру 116117. Если ситуация связана с опасностью для жизни, то надо звонить в службу экстренной помощи по номеру 112. Обе службы работают круглосуточно, а звонок – бесплатный даже при наборе с мобильного телефона.

После сдачи теста, из-за риска заражения, необходимо соблюдать домашний карантин не менее 14 дней. Карантин отмененяется, только если в последние 48 часов карантинного периода у вас больше не было симптомов. О результате теста, который обычно становится известен через 1-2 дня, вам сообщат.

Если результат теста положительный, вы получите E-Mail из департамента здравоохранения (Gesundheitsamt) с подробной инструкцией о том, как себя вести. Имейте в виду, что карантин необходимо соблюдать даже при отсутствии симптомов заболевания. Это относится также к людям, с которыми у вас был тесный контакт. Список этих людей обязан сообщить заболевший. За соблюдением карантина и заболевших, и имеющих с ними контакт следит департамент здравоохранения.

Если результат теста оказался отрицательным, это значит, что на момент сдачи теста вы были здоровы, но и не более того. Даже если у вас нет симптомов, вы, возможно, инфицированы и можете позже заразить других. Не зря эксперты в области здравоохранения предупреждают, что отрицательные результаты анализов могут привести к ложному чувству безопасности и небрежности при соблюдении правил гигиены. Вот почему так важно, чтобы все соблюдали формулу AHA (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) – дистанция, гигиена, повседневная маска.Обсудите с домашним врачом линию своего дальнейшего поведения.

Тест на коронавирус является бесплатным длялюдей, имеющих симптомы заболевания COVID-19 (по направлению врача), а также для тех, кто имел тесный контакт с людьми, у которых был подтвержден коронавирус в течение последних 14 дней. К этой группе относятся члены семьи заболевшего, проживающие вместе с ним, а также владельцы смартфонов, которые получили предупреждение о контакте с заболевшими через приложение «Corona-Warn-App». Бесплатным тест является также для людей, поступающих на стационарное лечение в больницу.

Если у вас был тот или иной контакт с зараженными лицами, однако признаки заболевания отсутствуют, то следует разобраться, к чему обязывает вас этот контакт. С точки зрения специалистов, контактом с заболевшим считается нахождение с ним в одном помещении более 15 минут. При наличии такого контакта вы должны соблюдать карантин в течение 14 дней. В противном случае это не требуется, но всё равно следует свести к минимуму контакты с другими людьми, чтобы не подвергать их риску заражения.

Вставка 1

Кто относится к группе риска? В основном, повышенному риску тяжелого течения болезни подвержены люди с ослабленной иммунной системой. В первую очередь это относится к людям пожилого возраста. К группе риска относятся также те, кто имеет хронические респираторные или легочные заболевания (такие как ХОБЛ или астма), болезни сердца, высокое кровяное давление, рак, сахарный диабет, онкологические заболевания. К этой же группе относятся беременные и люди, которым приходится принимать ослабляющие иммунную систему препараты (например, кортизон).

Вставка 2

С точки зрения специалистов, контактом с заболевшим считается нахождение с ним в одном помещении более 15 минут.

Подготовил А. Иванов (Дортмунд)

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