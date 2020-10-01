Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Новости автоперевозок. По Германии и миру на автобусе

Эпидемиологи пугают очередной волной инфекции, то здесь, то там опять что-то прекращают и отменяют в связи с карантином, а между тем с каждым теплым сентябрьским деньком уплывает в небытие возможность все же съездить в этом году в родную когда-то страну по более или менее комфортной для путешествий погоде. И если, скажем, в Казахстан добраться из Германии без авиасообщения проблематично, то в расположенные поближе Украину, Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию вполне возможно доехать наземным транспортом. Поезда – тема для отдельной статьи, а сегодня мы посмотрим на новости автобусных перевозок.

Ситуация в целом

Надо сказать, что поначалу автобусное сообщение в Германии парализовало эпидемией вместе со всем остальным. Международное автобусное движение остановилось полностью с закрытием границ. Автосообщение внутри страны было ограничено настолько, насколько в принципе возможно.

В нашем регионе, например, был момент, когда славящиеся своей точностью немецкие автобусы появлялись с задержкой на два-три часа или не появлялись вообще, а местное сообщение на какой-то особо тяжелый момент встало практически совсем. Проблем это принесло множество – район у нас сельский, без транспорта ни продуктов не купишь, ни в школу или, при необходимости, в больницу не попадешь.

Но сейчас ситуация изменилась, что не может не радовать. С начала августа почти на всей территории Германии восстановилось местное сообщение, с середины августа – почти полностью вернулся распорядок движения автобусов после 23.00 и по выходным и праздничным дням. В путешествии требуется носить маску на посадочных платформах и во время движения, соблюдать дистанцию в 2 метра между пассажирами при посадке и высадке и соблюдать стандартные гигиенические правила, но не более чем.

Такие же правила введены и на междугородных рейсах всех автобусных компаний в стране. Из новостей – с августа открылись автовокзалы, автостанции, бюро путешествий и информационные центры транспортных компаний, в том числе самые информированные и широко распространенные из них – центры системы DB. Вход в них ограничен (чтобы количество людей внутри не превышало карантинные гигиенические стандарты), требуется соблюдать дистанцию, но они, по крайней мере, снова работают, и автобуса уже не обязательно дожидаться исключительно под открытым небом.

Международные автобусы

Самое же интересное – это международные автобусы, и здесь тоже много хороших новостей. Начать стоит с того, что после открытия границ сообщение возобновилось, причем не только в страны, признанные Институтом Роберта Коха безопасными, но и в некоторые из так называемых «стран риска». К сожалению, Украина, Россия и Беларусь пока включены в число опасных, но радует, что этот печальный список покинули хотя бы страны Прибалтики. Полный перечень стран, отнесенных к «зонам риска», можно найти на официальном сайте Института, вот здесь: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Международные автоперевозки сейчас ограничены, как все и вся, противовирусными мерами. Все автобусы «прогоняют» через дополнительную стерилизацию и перед рейсами, и во время них, водители постоянно носят маски и перчатки, проверка билетов и документов проводится по возможности бесконтактными методами, а посадка пассажиров осуществляется только через одну, заднюю, дверь.

Пассажиры, со своей стороны, должны носить маски и в здании автовокзала, и на посадочной платформе, и при стоянках, и, самое сложное, постоянно во время движения. Автобусные путешествия гораздо дольше авиаперелетов, так что путешественникам придется провести сутки-двое в душном салоне, не снимая при этом маски. Не самая приятная вещь, особенно если требуется в маске еще и ночью спать, но в нынешней ситуации, к сожалению, неизбежная, а за нарушения в этой сфере и любая транспортная компания, и национальные правозащитные структуры вполне могут предъявить пассажиру претензии. Масками каждый пассажир обязан обеспечить себя самостоятельно, и это тоже закон. Сохраняется правило и о соблюдении дистанции между пассажирами – на автотранспорте это 2 метра.

Также стоит учесть, что на стоянках существенно ограничен доступ в станционные магазины – из-за гигиенических ограничений, запрещающих скопление в помещениях большого числа покупателей и необходимости соблюдать дистанцию, поэтому водой и шоколадками лучше запастись заблаговременно, до отъезда.

При посадке водитель обязан выдать каждому пассажиру так называемую The passenger locator form – карантинный документ международного образца для регистрации пассажиров. Оформление его обязательно, так что бумагу нужно заполнить и вернуть водителю по приезду, перед высадкой.

Особенно актуальны стали автобусные путешествия после начала второй волны закрытий границ и отмен авиарейсов в конце августа. Если вы собираетесь лететь в Россию, то такой «экстренный» вариант возвращения стоит учитывать.

Дело в том, что отмена какой-то авиакомпанией или аэропортом авиаперелетов сейчас уже вовсе не означает, что «граница на замке» и вы вынуждены будете застрять в России на неопределенный срок без какой-либо возможности ее покинуть, как было в мае или июне. Сейчас в этом случае вполне можно попробовать вернуться домой автобусом: например, доехать на нем из Москвы до Минска, Киева, Вильнюса, Риги или Таллинна и уже оттуда улететь (или уехать другим автобусом) в Германию. Поездка получится с пересадкой, потребует дополнительных затрат, но все же дает возможность вернуться в Германию в разумный срок и вовремя выйти из отпуска на работу.

Автотранспортные компании

Если говорить более детально, то начать стоит с компании FlixBus, удобной для поездок в Восточную Европу и поэтому популярной. Не так давно эта компания официально сообщила, что на настоящий момент не отменяет уже заявленные рейсы, и все автобусы, доступные для бронирования через их официальный сайт, осуществляют поездки и отправляются по расписанию.

Внимательное изучение сайта принесло приятные новости: хоть прямых автобусов из Москвы в Германию у «Фликсбус» сейчас нет, но зато есть автобусы из Москвы в Минск, откуда и улететь, и уехать в Западную Европу гораздо проще, чем из российской столицы.

Также «Фликсбус» возобновил прямые рейсы между Киевом и Кёльном, Франкфуртом, Мюнхеном и Штутгартом (и другими немецкими городами, кстати, тоже). Открылось и какое-никакое сообщение с Прибалтикой: из Риги и Таллинна можно уехать в Варшаву, а из Вильнюса – даже прямым автобусом в Берлин. Цены могли бы быть и пониже, но тут уж выбора не так много. Зато компания разрешает бесплатно вернуть билеты (не позднее, чем за 30 дней до отправления), бесплатно их менять, а в случае отмены рейса из-за карантина – возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Второй лидер рынка – компания ECOLINES. В нормальном режиме у нее есть очень удобные регулярные авторейсы из нескольких немецких городов в Киев, Минск, Москву и очень много рейсов в прибалтийские столицы. На настоящий момент у этой компании удобного сообщения с Москвой тоже пока нет, но зато уже вернулись прямые автобусы из Берлина в Киев, Минск, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллинн и Каунас и обратно, а также из Риги, Таллинна и Вильнюса в Варшаву.

Автобусы компании Eurolines обычно ездят в почти все восточно-европейские столицы, но сейчас эта компания несколько отстает от конкурентов в плане возвращения к нормальному режиму работы. На настоящий момент восстановлены только рейсы между Варшавой и Берлином и налажено активное сообщение с Киевом – сюда можно доехать из Карлсруэ, Дортмунда, Мюнхена, Нюрнберга, Берлина, Дюссельдорфа, Кёльна, Франкфурта и Штутгарта. Ситуация на транспорте меняется каждые несколько дней, так что, возможно, и тут скоро появится что-нибудь интересное. У «Евролайнс» больше ограничений на обмен и возврат билетов, но зато и уровень цен куда более демократичный

Если уехать на обычном, нормальном рейсовом автобусе не получается, то существует еще одна возможность – покинуть Россию с автобусом, который позиционируется не как рейсовый, а как туристический. Представляете, что такое «автобусные туры»? Сейчас на волне карантинных ограничений появилось что-то в этом роде, но не в виде тура с экскурсиями, а в виде исключительно доставки до места на автобусе.

В отличие от рейсовых автобусов, купить на такой тур билет на нужный день нельзя – можно только забронировать место, а когда наберется достаточное число пассажиров, компания свяжется с вами. Обычно это происходит достаточно быстро – за неделю-две. Цены высоковаты, особенно по сравнению с предыдущими вариантами, но если вы застряли в России и иначе выехать не получается – то это еще один запасной вариант.

Елена Чернявская (Dahn)





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