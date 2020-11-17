Анонсы ноябрьского номера журнала «Партнёр»

Социал-демократы уйдут в оппозицию?

Встреча фрау канцлер с лидерами федеральных земель закончилась компромиссным решением, которое многие критики называют слишком слабым. Суды, тем временем, отменяют точечные меры, принимаемые на местах. Власти оказались между молотом и наковальней, а именно между обвинениями в халатности, с одной стороны, и в ограничениях основных прав – с другой. Мы сейчас находимся как бы в необжитом пространстве и наощупь переходим границы этого пространства. Сколько человек могут собираться за одним столом, чтобы это было безопасно? 10? А почему не 6? Эта неопределенность не освобождает политиков от принятия решений и использования всех возможностей держать процесс заражения под контролем. Не забывая при этом, что мы живем в правовом государстве, где всё, что делается, делается на глаза у общества и под пристальным вниманием судов. Интервью с сопредседателем SPD Норбертом Вальтер-Борьянсом...

А.Кротов Читать далее >>



Германия резко форсирует переход на «зеленую» энергетику

В 2021 году начинается новый этап вытеснения углеводородов возобновляемыми источниками энергии. В ФРГ вводят налог на выбросы в атмосферу CO 2 в транспортном и жилищном секторах. Что это будет означать для нас, потребителей электроэнергии, тепла и горючего? Десятки миллионов немецких автомобилистов весьма довольны: столь выгодно, как в этом году, они не заправлялись уже более четырех лет. Горючее начало дешеветь еще в феврале-марте, когда пандемия коронавируса обвалила мировые цены на нефть. В результате с весны на каждом литре бензина можно было сэкономить по сравнению с прошлым годом в среднем порядка 15 центов, а на дизеле иногда даже больше 20. Нефтяной век близится к концу. Тем более, что в 2021 году горючее и топливо в Германии подорожают. Это произойдет независимо от динамики мировых цен на нефть. Налог на выбросы в атмосферу CO2: что это означает для нас? Курс Консалтинг Читать далее >>

Турция в меняющемся мире



Впечатляющее экономическое развитие Турции на протяжении последних десятилетий неизбежно привело и к активизации внешней политики, возникновению новых (или подзабытых старых) внешнеполитических амбиций. Нынешнюю политическую идеологию в Турции эксперты называют неоосманизмом. Её содержание заключается в наращивании политического влияния Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи, преемником которой рассматривается современная Турция. Понятие «неоосманизм» ассоциируется также с попытками возрождения культуры и традиций Османской империи в пределах Турции... Е. Кочанов Читать далее >>

Изменения законодательства Германии в ноябре 2020 года

Правительство Германии разработало дополнительные меры по поддержке семей. Цель: компенсировать потери в семейном бюджете из-за ограничений и кризисных проявлений в условиях пандемии, укрепить гарантии по уходу за детьми, обеспечить непрерывность и доступность образовательного процесса для учащихся. Для родителей-одиночек размер доходов, не облагаемых налогом, будет увеличен более чем в два раза, школы получат солидную финансовую поддержку, уроки будут проводиться в онлайн-режим...

О. Филимонов Читать далее >>

Осложнения после CoViD-19



Излечение от CoViD-19 не всегда означает полного выздоровления. Врачи отмечают, что вирус дает различные осложнения, которые могут возникнуть не сразу, некоторые симптомы дают о себе знать даже через полгода после выздоровления. Страдает всё – от иммунной системы до мочеполовой сферы. Среди переболевших коронавирусом все чаще регистрируются пациенты, у которых после перенесенного недуга обострились хронические заболевания. После выздоровления многие люди жалуются на нарушения сна, боль в мышцах и суставах, проблемы с памятью и концентрацией внимания... А. Иванов Читать далее >>

Куда ведут Германию «идеологи образовательной перестройки»?

Известный детско-подростковый психиатр Михаэль Винтерхоф в своей книге «Германия отупела…» считает, что «проведённая образовательная реформа угрожает обществу социальным коллапсом…Сегодняшним выпускникам школ не хватает элементарных социальных навыков. Многим не достает базовых знаний немецкого языка и математики. На первом месте у детей и подростков стоит мобильный телефон. Отсутствие социальных навыков и широко распространённые самоуверенность и эгоцентризм приводят к тому, что они всё чаще терпят неудачу при интеграции сначала в школьный класс, а затем в трудовую жизнь...» Размышления о реформе школьного образования... С. Дебрер Читать далее >>

Сколько миллиардов уже потрачено на беженцев

За последние 4 года, начиная с 2015-го, беженцы обошлись нам почти в 90 млрд. евро, то есть более 20 млрд в год. Это соизмеримо с размерами годовых затрат государства на образование или здравоохранение. Неизбежно возникает вопрос, почему немецкий налогоплательщик должен содержать людей, которые нелегально пересекли нашу государственную границу и к тому же часто не имеют персональных удостоверений, что затрудняет принятие решения о возможности их приема или выдворения из страны. Безгранична щедрость Германии... Э. Мармер Читать далее>>

Нобели и Шнобели 2020

В числе получивших нобелевскую премию по физике за исследование космических невидимок, черных дыр, – немец Райнхард Генцель, выпускник Боннского университета. Генцель проводил астрономические наблюдения в Чили, американка Андреа Гез – на Гавайах. Сравнение полученных одновременно данных позволило вычислить черную дыру огромной массы в центре нашей Галактики. Эти эксперименты подтвердили теоретические предсказания англичанина Роджера Пенроуза на основе теории относительности, сделанные им еще в 1965 году…

С. Мучник Читать далее >>

Генри Киссинджер. Он делал историю

Будущий политик родился в 1923 году в баварском городе Фюрт. В 1938 году семья из-за еврейских погромов эмигрировала в США, где юноша окончил вечернюю школу. В 1943 году был призван в армию, служил переводчиком, затем офицером разведки. После войны окончил Гарвардский университет и уже в 1957 году стал здесь профессором в области международных отношений. В 60-х годах его как эксперта в вопросах внешней политики назначают членом Совета Национальной Безопасности, позднее он становится государственным секретарем Соединенных штатов...

С. Шпигель Читать далее >>

Поезда свободы Эрнста Лейтца

Штаб-квартира известной оптической фирмы Leica Camera находится в Вецларе. В 1920 году фирму возглавил Эрнст Лейтц, сторонник Веймарской республики. К 1933 году «Leitz A. G.» была гигантским предприятием, выпускавшим высокоточные оптические приборы, в том числе оптику для вооружений. Негативное отношение к нацистам главы фирмы было известно властям, но выпускаемая им оптика была отменного качества и остро необходима армии, к тому же Лейтц из предосторожности вступил в нацистскую партию. Евреи, работавшие на «Leitz A. G.», стали получать командировочные предписания во Францию, Англию, США, Гонконг. Они приезжали в зарубежные филиалы фирмы Лейтца и оставались там, получая годами «командировочные». Таким путем были спасены семьи около 80 сотрудников фирмы... И. Парасюк Читать далее>>

Суд справедливости

Нюрнбергский процесс был беспрецедентным по своему размаху и значению: впервые в истории на скамье подсудимых оказались руководители целого государства – всего 23 человека, а еще одного, рейхсляйтера и начальника партийной канцелярии Мартина Бормана, судили заочно, потому что не было точных данных ни о его смерти, ни о месте его нахождения. Итак, были осуждены лица, которые планировали и развязывали войны, а также совершали военные преступления и преступления против человечности. За то время, в течение которого длился процесс, страны-победительницы перестали быть союзниками – началась «холодная» война, что не могло не отразиться на ходе процесса и на позициях сторон. Г. Калихман Читать далее >>

Почти Швейцария, но еще не совсем

Саксонская Швейцария, Национальный парк. Горы здесь невысокие, но очень живописные. Как вы сами понимаете, песчаниковые – значит из песчаника, который образовался в те далекие времена, когда в этих местах бушевало море. По форме здесь много гор, у которых будто снесена вершина и наверху находится ровное плато. А между скалами течет Эльба, не закованная в камень, как батюшка Рейн, а свободная среди зеленых лугов. Сегодня нет, наверное, ни одной мало-мальски известной достопримечательности Саксонской Швейцарии, которую не запечатлела бы кисть художника...

С. Охотников Читать далее >>

Время читать. Палачи и мученики

Новая книга о русской революции: Юрий Слезкин. «Дом правительства». Дом напротив Кремля, ставший известным с легкой руки Юрия Трифонова как Дом на набережной, был построен в самом центре столицы в 1930-ом году. Дом быстро заселялся новоявленной советской элитой: наркомы, замнаркомы, комиссары, чекисты, иностранные коммунисты, ученые-марксисты, писатели-соцреалисты, красные директора, старые большевики… За десятилетие с 1930 по 1940 около 800 жителей Дома были выселены по обвинению в терроризме или социальной чуждости. 340 были расстреляны, остальные отправлены в лагеря... Н. Ухова Читать далее >>

Пантера и ее рыцарь. История любви

Танцевавшая в «Спящей красавице» партию «Белой кошечки», двадцатилетняя балерина Катя Гельцер пользовалась бешеным успехом. Красавица с идеальной техникой танца, которoй Мариус Петипа говорил, что бурный темперамент делает ее похожей на маленькую пантеру. Может быть, поэтому, когда после спектакля высокий офицер преподнес ей цветы и сказал, что она не кошечка, а пантерa, сердце девушки дрогнуло. Так начался этот роман. Генерал Маннергейм и балерина Гельцер… История любви... О. Нахт

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