Политика >> Германия

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Полицейские водометы у Бранденбургских ворот

Чем ближе ученые подходят к передаче в производство вакцины от коронавируса, тем активнее улица протестует против «принудительной поголовной» вакцинации. Улица не слышит голоса разума, до нее не доходит, что она воюет с ветряными мельницами – ведь власть имущие никогда не говорили о принудительной вакцинации. Ни разу! Тем не менее, немецкая «улица» громко обвиняет Меркель и Шпана в сползании в диктатуру. Дошло уже и до проведения параллелей с национал-социализмом…

Поправки к Закону об эпидемиологической защите – лучше поздно, чем никогда?

Об эпидемиологической ситуации в стране сейчас говорить излишне – вторая волна поставила медицину на грань возможностей. Ограничительные меры необходимы – это понимает большинство. Но это тот случай, когда нужно, чтобы понимали все. Что толку в дисциплинированности большинства, если меньшинство – это не один, не два и не сто человек. Тысячи демонстрантов, игнорируя элементарные требования о дистанции и ношении масок, веером разносят инфекцию шире и шире. Когда их подвергают административным взысканиям, они идут в суд и выигрывают дела. Почему так? Потому что убаюканные летним улучшением ситуации власти не озаботились приведением в соответствие ограничительных эпидемических мер с действующим законодательством. Например, навскидку, с Законом о свободе демонстраций. А потому – какие претензии к судьям? Ограничивать права и свободы граждан могут только законодательные органы, а не исполнительные.

AfD на все лады склоняла эту ситуацию, вспоминая нацистскийErmächtigungsgesetz от 1933 года, который давал особые полномочия исполнительной власти, что в итоге привело к диктаторским полномочиям Гитлера.

Чеширский Кот у Л.Кэррола говорил: угрозы, обещания и добрые намерения – ничто из этого не является действием.

Ситуация требовала действий, а не угроз, обещаний и добрых намерений – необходимо было подведение законодательной базы. Поэтому на 18 ноября было, наконец, назначено заседание бундестага по рассмотрению поправок к Закону об эпидемиологической защите.

Страсти вокруг вакцины

В социальных сетях «антипрививочники» отличаются напором, злостью и риторикой, не выбирающей выражений. Они любят постить карикатуры, на которых основная масса людей изображается, например, в виде стада баранов в масках. О себе они пафосно восклицают «Слава богу, есть свободно мыслящие люди!». Пандемию, понятно, придумали министры-капиталисты для окончательного закабаления народов, а вакцинирование нужно для лишения людей своего «я». Лейтмотивом этих умозаключений является фундаментальное презрение к медицине, основанной на исследованиях. Тот факт, что науке постоянно приходится работать с непредсказуемым, и она не берется представить каких-либо окончательных истин, используется как возможность поставить под сомнение науку как таковую.

В Германии роль лидера мнений антипрививочников взяла на себя AfD. Алис Вайдель (Alice Weidel) еще до 18 ноября назвала поправки к законам «неконституционным чрезвычайным положением». Соцсети взвыли: после принятия этих поправок министр здравоохранения Йенс Шпан станет диктатором, контролирующим всё и вся в стране. Опять ни к селу ни к городу вспоминался Ermächtigungsgesetz.

Когда я смотрю на «диктатора» Шпана, ей-богу, не могу себе представить его даже с мухобойкой в руке…

Бьерн Хёке на митинге в Котбусе и Норберт Кляйнвехтер в YouTube подняли волну, что прививка будет проводиться принудительно, и предложили завалить почту депутатов письмами протеста и под их офисами проводить такие демонстрации, чтобы они не слышали друг друга.

А партийная организация в Salzgitter (Нижняя Саксония) предприняла совсем уж радикальный шаг: в своем Telegram-канале поместила фотомонтаж, на котором изобразила ворота нацистского концлагеря, поменяв надпись над воротами с «Arbeit macht frei» на «Impfen macht frei».

В этом месте позвольте сделать лирическое отступление, которое, на мой взгляд, служит ключом для понимания линии, проводимой «Альтернативой для Германии».

Кристиан Лют (ChristianLüth), бывший до нынешнего лета пресс-секретарем парламентской группы AfD (и, как говорят, доверенным человеком Гауланда), вляпался в историю, которая стоила ему партийной карьеры. Весной его вычистили с высоких партийных постов за то, что он назвал себя фашистом. Дальше – больше. Лют встретился в одном из берлинских баров с YouTube-блогершей Лизой Лиценсия. Будучи уверенным, что разговаривает со своим человеком (за Лиценсия закрепилась репутация крайне правой), политик был предельно откровенен. Блогерша, как оказалось, к тому моменту «перековалась» и ушла от правой сцены, причем так далеко, что согласилась, чтобы ее разговор с Лютом был записан на скрытые камеры телеканала ProSieben. И с телеэкрана прозвучали на всю страну откровения Люта: «Наплыв беженцев – это плохо для Германии и наших потомков, но сегодня это поддерживает нашу партию», «С беженцами разберемся – для этого сгодятся расстрелы и газ» и, наконец, я бы сказал, программное заявление: «Чем хуже для Германии, тем лучше для AfD».





Имя Люта непосредственно в фильме не прозвучало, но несколько журналистов ZEITONLINE в частном порядке обнародовали его еще до выхода фильма в эфир. Примечательно, что, сняв Люта с должностей, из партии его не исключили. Видимо, посчитали, что такой испытанный боец еще пригодится.

Беспорядки у Бранденбургских ворот

С утра 18 ноября люди стали подтягиваться к Бранденбургским воротам. Кто были эти люди? Разные – от агрессивно настроенных правых радикалов до COVID-диссидентов.

С утра же полиция оцепила все подступы к зданиям министерств, парламента, резиденций канцлера и президента. В операции участвовало около 2 тысяч стражей порядка. Повышенные меры безопасности были вызваны призывами правых радикалов в интернете к штурму бундестага и неприятными воспоминаниями двухмесячной давности, когда при таком штурме «братва» весьма неприятного вида оказалась на ступеньках бундестага.

Полицейское оцепление явно не понравилось демонстрантам – в толпе стали взрываться петарды, в полицейских полетели камни и бутылки. Полиция через громкоговорители предупредила протестующих о том, что будут применены водометы, которые могут нанести вред их гаджетам. Струи воды не направлялись на людей и не сбили с ног ни одного человека. Демонстрантов поливали сверху, одновременно понемногу вытесняя их в сторону Potsdamer Platz. К 16.00 у Бранденбургских ворот оставалось несколько сот промокших людей, а 365 человек из числа протестующих были задержаны.

Министр юстиции Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) выступила в защиту использования водометов. Политик от SPD заявила в СМИ, что если такие требования, как ношение маски или соблюдение дистанции, будут сознательно игнорироваться, демонстрации будут распускаться. «Государство должно показать, кому принадлежит монополия на насилие в этой стране. Государство не может сдаться, когда многие демонстранты намеренно нарушают правила».

Беспорядки внутри бундестага

Пока полиция вне стен парламента урезонивала демонстрантов, безобразный скандал разразился внутри здания, и связан он был с хулиганским поведением «гостей».

Четверо посетителей бундестага (как выяснилось впоследствии, приглашенные депутатами от AfD блогеры YouTube, известные своими крайне правыми взглядами) оскорбляли депутатов, пытались проникнуть в их кабинеты, мешали им работать. Одна дама, встав лицом к лицу с министром экономики Петером Альтмайером, громко обвиняла его в беспринципности, снимая его и себя, принципиальную, на камеру смартфона. Другие тоже размахивали камерами перед лицами депутатов, пытались влиять на них перед голосованием по принимаемому закону, оказывая психологическое воздействие.

Под стать гостям вели себя и сами депутаты фракции AfD: они расставили на свободных стульях плакаты с изображением Основного закона, перевязанного траурной лентой.

Как посетители оказались в здании бундестага в этот день? Депутат может пригласить отдельных граждан, до шести персон. Во время посещения депутат обязан всё время сопровождать их, а гости обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и вести себя уважительно по отношению к окружающим. Подчеркну при этом, что 18 ноября руководством были предприняты меры дополнительной безопасности, а именно – отмена на один день права приглашать гостей. Тем не менее, «троянский конь» с четырьмя гостями каким-то образом оказался в здании, при этом правила поведения не были соблюдены обеими сторонами: депутаты не сопровождали своих гостей, а те откровенно хамили, каждый в меру своей воспитанности.

Гости теперь ходят под уголовной статьей и ожидают наказания – от штрафа в несколько тысяч евро до одного года лишения свободы. Пригласивших их депутатов ждет расследование на предмет пособничества и подстрекательства.

Дело приняло настолько серьезный оборот, что лидеры фракции, Александр Гауланд и Алис Вайдель, совершили несвойственный им поступок: извинились за неприемлемое поведение своих гостей.

Как бы там ни было, а поправки, призванные подвести правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, приняты бундестагом, одобрены бундесратом и подписаны президентом. Список мер, собственно, дублирует решение совещания федерального канцлера и премьер-министров земель: ограничения социальных контактов, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и закрытие образовательных учреждений. В документе отмечается, что при введении ограничений должны быть учтены их соразмерность и возможные социальные и экономические последствия.

Александр Кротов (Эссен)

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