Политика >> Германия

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Изменения законодательства Германии в декабре 2020 года

Вакцинация против covid-19. Немецкая академия естественных наук Leopoldina во взаимодействии с министерством здравоохранения и правительством Германии завершит в декабре установление порядка вакцинации против COVID-19. Уже сейчас известно, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, особенно те, кто лечит пациентов с коронавирусной инфекцией, беременные женщины и люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ХОБЛ (COPD), расстройства сердечно-сосудистой системы и т.д. Многие эксперты исходят из того, что уже в декабре начнут делать первые прививки – вакциной BNT162b2, которая создана немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer.

В США вопрос о ее допуске к применению в экстренном порядке рассмотрен еще в ноябре. Последнюю точку в вопросе о начале вакцинации в ЕС, в том числе в Германии, должно поставить Европейское агентство лекарственных средств (EMA), решение которого ожидается на днях.

Дальнейшие ограничения контактов. Эти экстренные меры утверждены в истекшем месяце и будут действовать, вероятно, всю зиму: дальнейшее ограничение контактов частных лиц. Разрешены встречи лишь тех семей, которые и без того связаны домашними узами (то есть близких родственников или соседей, проживающих, так сказать, на одной лестничной площадке). Проведение совместных праздников запрещено совершенно, хотя бы и в узких рамках. Любые поездки, не вызванные жесткой необходимостью (включая использование общественного транспорта), остановки в отелях (также без особой, в основном служебной необходимости), проведение любых общественных мероприятий, даже с ограниченным кругом лиц, также запрещены.

Лица, относящиеся к группам риска (врачи, специалисты по уходу за больными, преподаватели, воспитатели детских садов, пожилые люди) должны с декабря использовать только маски с фильтрами микрочастиц класса FFP-2, не ниже. Они дают более надежную защиту, чем простые тканевые маски.

Виртуальное освобождение от работы – независимо от короны. По инициативе министра здравоохранения Йенса Шпана возможность виртуального освобождения от работы по болезни сохраняется в декабре и в последующий период. Данный порядок был временно введен в июле 2020 года из-за опасности передачи коронавирусной инфекции во врачебных практиках, и считалось, что к концу года экстраординарная мера будет отменена. Нынешняя ситуация с развитием пандемии не позволяет этого сделать. Больные по-прежнему могут получать врачебное освобождение от работы в режиме онлайн, в ходе видеовизита к врачу. Иными словами: вы чувствуете себя плохо, но не идете к врачу, а консультируетесь с ним в рамках видеочата. При необходимости врач дает онлайн освобождение от работы, пересылая его на мобильный телефон или компьютер пациента. Больничные кассы и работодатели обязаны признавать такую форму освобождения, если оно выдано по первому разу (а не продлевается – для продления необходимо очное врачебное обследование) и предусматривает срок нетрудоспособности не более семи дней. Кроме того, пациент должен быть известен врачебной практике (то есть он уже обращался туда неоднократно, а не новичок), и характер болезни допускает диагностирование на основании заочной консультации.

Теперь решено, что видеовизиты к врачу и дигитальные освобождения от работы сохранятся как стандартная практика, независимо от нынешней пандемии. Эта мера позволит защищать пациентов и врачей также от других видов инфекции, поскольку риск передачи во врачебных практиках, регулярно посещаемых больными, повышенный. Данные положения внесены в новый Закон о цифровой модернизации медицинского обслуживания и ухода за больными (Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege).

Европейские удостоверения личности. Их получение стало возможным с конца осени, активная практика выдачи стартует в декабре. Это электронные идентификационные карты, так называемые eID-Karten, единые для граждан всех стран Европейского Союза. Они не заменяют обычных удостоверений личности (Personalausweis) и загранпаспортов (Reisepass), но упрощают электронные контакты с государственными учреждениями (E-Government), при которых требуется подтвердить свою личность. Подтверждение – через новую электронную карточку. Удобно в заграничных поездках, если необходимо связаться с консульством своей страны, и в иных ситуациях, требующих экстренного обращения в госучреждения.

Для оформления и получения eID-карты следует обратиться в местное ведомство по прописке (Meldeamt) и уплатить сбор около 30 евро.

Экономия энергии в жилье. Энергетические паспорта жилых сооружений становятся «окончательной» обязанностью домовладельцев. Теперь они, или посредники в сдаче жилья (маклеры), в обязательном порядке должны предъявлять их при любом визите потенциальных квартиросъемщиков. В паспорте отражены, в частности, параметры энергосбережения в доме, степень его теплоизоляции и другие данные, позволяющие будущим жильцам рассчитать расходы на отопление, горячее водоснабжение, электричество.

Такой порядок обусловлен вступившим в силу Законом об экономии энергии и использовании возобновляемых энергетических источников для выработки тепла и холода в зданиях и помещениях (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, сокращенно GEG). Он определяет задачи по преимущественному снабжению жилья из возобновляемых энергоисточников, например, электричество из собственных солнечных батарей, получение тепла и горячей воды с помощью тепловых насосов (Wärmepumpen). Старые отопительные устройства на нефтяном масле (солярке) и угле с 2026 года будут запрещены.

Обзор подготовил Олег Филимонов

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