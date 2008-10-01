Политика >> Мир

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Високосный, несчастливый – конца не видать

Не повезло нам в этом году. Всё пошло не так: собрался было я куда-нибудь хоть на неделю, так нет, граница закрыта, если что – двухнедельный карантин. С друзьями не увидеться, разве что онлайн, по «вацапу». Рухнули привычные понятия общества, отношения между людьми («ты без маски – получай в морду»), рухнула экономика, рухнула везде, где надеялись на ее рост или возрождение после предшествующих катаклизмов.

Начну статью с упоминания о космическом корабле «Кру Дрэгон» («Crew dragon»), первом из регулярных. Он успешно долетел до МКС и выгрузил четверых космонавтов (астронавтов, по западной традиции): троих американцев и одного японца. О нем нет ни слова ни в программе «Время», ни на других федеральных каналах. Зато вот «Роскосмос», поднатужившись, транслирует песни своего главы Рогозина. Не буду их цитировать, всё вы найдете у Козьмы Пруткова. Может быть, когда он выступал, будучи представителем России в НАТО, в бельгийском Монсе, было еще круче, но у меня запись не сохранилась. Просто сидел в первом ряду, разинув рот.

Мало кто еще не понял, что коронавирусная пандемия – это наша общая беда, это наша семейная, домашняя, личная беда. Что за первой и второй волнами наступит третья – уже в марте 2021-го. И результат удручает, и это уже проявляется: здороваемся локтями, целуемся в воздухе, говорим по телефону, сидя друг с другом на одной скамейке.

Дети, обреченные на «удалёнку», ушли от нас, ушли в интернет, в виртуальную вселенную, а нас там нет. Вместо необходимого разума, добра, сочувствия – у нас Госдума. Не сомневаюсь, что скоренько наши законодатели Клишас, Крашенинников или Яровая предложат запретить интернет вообще, поскольку он изначально прозападный или не допускать к нему детей до 35 лет. Возможно, и это тоже – последствие пандемии. Экономический коллапс России (порядка 1% роста ВВП в год) – это не последствия коронавируса, это не новое уже, многолетнее явление, вызванное совершенно другим вирусом, имя ему читатели знают сами.

Не буду много писать об американских выборах, уже много всякого было сказано и написано. Много опубликовано и о том, чем хорош или чем плох для России Байден или Трамп, и это вроде бы – ключевой вопрос для человечества. Потом кто-то называет Америку или вообще весь Запад агрессивно русофобским.

Пандемия едва ли повлияла, обвинительный термин «русофобия» уже давно врос в аргументационный словарь и российских чиновников всех рангов, и российского МИДа, не говоря уж о записных пропагандистах федеральных каналов. Я, объездивший почти весь мир, «русофобию» не встречал нигде. Нет неприятия русских, за редкими исключениями. Сочувствие или даже любовь – да, практически повсеместно, однако также повсеместно неприятие российской внешней политики. Но те же люди, с которыми я встречался, уважали Россию и верили в нее. Такая вот «русофобия»...

Неспокойно, «високосно» было в уходящем году на постсоветском пространстве.

Волнения и протесты не стихают в братской Белоруссии, где фальсификация президентских выборов переполнила чашу терпения и покончила с еще недавним уважением белорусов к Александру Лукашенко, зубами вцепившемуся во власть. Репрессиями, беспрецедентным давлением можно лишь притушить протесты, и вот уже наша любимая телевизионная обозревательница торжествующе вещает: «сдулись в Белоруссии антиправительственные демонстрации», дескать, вашингтонский обком и его польско-литовские марионетки вчистую проиграли. А протесты-то продолжаются, приобретая всё новые формы, в этом белорусы показали удивительную, вызывающую белую зависть изобретательность.

На наших глазах просто «население» Белоруссии преображается в гражданское общество, которое и есть реальный источник власти. Это замечательно, когда минский или еще какой милицейский орган арестовывает демонстрантов за лозунг «Жыве Беларусь», объявляя его экстремистским.

Аргументация диктатора относительно того, что он-то и является великим спасителем белорусского народа, которую ежедневно транслируют и белорусские проправительственные СМИ не без помощи симоньяновских «Раша тудэй», заменивших «ненадежных» местных сотрудников, боюсь, и у самих пропагандистов уже не вызывает прежнего восторга. Белорусская власть превращается в трагическую карикатуру и едва ли это ей самой нравится. Но гражданское общество, разумное по сути, и из такой ситуации найдет выход. Подождем, «жыве Беларусь!»

И опять вернемся на постсоветское пространство. На этот раз – в Закавказье. Там происходит резкое обострение карабахского конфликта, добежавшего до открытой войны с тысячами человеческих жертв. На високосный год я могу свалить лишь само это обострение, а не сам конфликт, длящийся столетиями.

Тяжело разрешимые противоречия между армянами и азербайджанцами в советские времена гасились легко – молчать и не высовываться! Справедливости ради скажу, что в 60-е – 70-е годы пршлого века выходцы из армянской диаспоры в российской элите занимали место весьма существенное, никак не сравнимое с долей российских азербайджанцев. И в самом Баку жили десятки тысяч армян, они, собственно, во многом и сделали этот город.

Многих из них уже нет в Баку. Нет многих и в Нагорном Карабахе, десятки тысяч бежали, оставив древнюю родину, но бежали к своим, в Армению. И азербайджанцы бегут тоже из Карабаха, из районов, не подконтрольных Азербайджану.

Утверждают, что это победа России, которая остановила войну и ввела своих миротворцев в Карабах, но ни Армения, ни Азербайджан этой «победой» не довольны. Турция тоже недовольна, хотя Азербайджан уже интегрировался в то, что можно было бы назвать «неопантюркистским содружеством». Сейчас конфликт в Карабахе из открытого, кровавого превратился в тлеющий, максимум еще на 5 лет, пока там будут находиться российские войска.

И кто же из «постсоветского пространства», то есть из бывших советских республик, остался в верных и надежных друзьях России? Посмотрите, посчитайте сами...

В год пандемии и неизбежной поэтому турбулентности во всех слоях любого общества подняли голову радикальные исламисты, что выразилось в громких террористических актах в Париже, Ницце, Лионе, чуть позже в Вене. Череда терактов сопровождалась резкими заявлениями политических деятелей затронутых стран, громкими и многочисленными комментариями международной прессы.

Один из наиболее часто встречающихся тезисов – это противостояние цивилизаций по Хантингтону (иудео-христианской и исламской), либо, по Макрону, «цивилизации и варварства». Я больше склоняюсь к последнему.

Не первый год изучаю эволюцию ислама в сторону его радикализации. Очень убедительно это происходило, скажем, в Индонезии – самой, кстати, крупной мусульманской стране мира. А ведь еще в 60-е годы прошлого столетия это была вполне светская страна, так же было в конце 70-х в Бангладеш. Знаю не по газетным статьям, лично это видел.

И сейчас я постоянно встречаюсь с мусульманами, знаком с их воззрениями и предпочтениями. Уже замечено и не только мной – радикальные настроения как почва для терроризма еще сильны, но постепенно идут на спад.

И вот одно из немногих добрых событий уходящего года – соглашения о нормализации всесторонних отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, в перспективе этого процесса просматриваются и другие арабские страны.

Сообщают, что три страны, заключившие соглашения, будут отныне действовать единым фронтом, с тем чтобы как можно больше стран мира признали «Хезболлу» и ливанское проиранское объединение террористической организацией.

Германия, кстати, недавно пошла по этому пути, отказавшись разделять «Хезболлу» на военное крыло и политическое, которое можно бы и признавать. Правда, сама-то «Хезболла» такого разделения не делает, что не мешает России не относить ее к террористической организации.

Мне представляется, что шаг Израиля, ОАЭ и Бахрейна, сделанный в конце нынешнего несчастного года, будет подхвачен другими странами, что, безусловно, послужит оздоровлению международной обстановки. Потому и смотрю в наступающий 2021 год с оптимизмом.

Евгений Кочанов (Бонн)

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