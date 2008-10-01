Политика >> Мир

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Мост над пропастью: Америка после Трампа

Захватившие США более чем на полгода демонстрации и протесты заставили весь мир ожидать ноябрьских выборов президента если не с откровенным ужасом, то уж точно с замиранием сердца. Глобальные катастрофы и потери, которыми ознаменовался уходящий 2020-й, тоже не оставляли надежды на то, что американского президента выберут в более или менее спокойной обстановке. Но реальность, как всегда, оказалась сложнее прогнозов.

В крупных городах за несколько дней до 3 ноября вновь, как и летом, спешно заколачивали фанерой витрины магазинов. Смотрите, богатые демократы защищают свой бизнес от своих же сторонников, иронизировали приверженцы Трампа, комментируя фото закрытых магазинов и перегороженных улиц в традиционно демократическом Вашингтоне. В противоположном лагере заявляли, что, наоборот, ждут возмущений со стороны шовинистов, нацистов и белых супремасистов (супремасизм – идеология превосходства, в данном случае белых – ред.).

Однако апокалипсиса не произошло. Пока. Смена постояльцев в Белом доме запланирована на январь, и как она произойдет, еще неизвестно. Но фанера все-таки, к счастью, не понадобилась. И если избирательная и правовая системы в США действительно так крепки, а соответствующие процедуры так отлажены, как представлялось ранее, то переход власти не должен вновь расколоть и так предельно поляризованное общество. И сам Трамп, и прошедшие выборы – для американцев – это, по сути, экзамен на устойчивость всего сложившегося уклада жизни. Ждать результатов этого экзамена осталось недолго.

Готовились, как к войне

«Сейчас я в Нью-Йорке – еще недавно «столице» мира, затем – эпицентре коронавируса, а теперь – мегаполисе, который готовится к президентским выборам, как к войне. Сегодня Америка выбирает не столько президента..., сколько модель развития, – с таким сообщением выступил 3 ноября российский журналист Станислав Кучер, ныне один из руководителей телеканала RTVI. – Для одних это выбор между «стать как все» или «остаться собой», между «социалистической Европой» и «старой доброй Америкой», для других – без преувеличения между прошлым и будущим, авторитаризмом и свободой. Одни убеждены, что исход голосования предрешен, и готовятся защищать Джо Байдена от толп разъяренных консерваторов и шовинистов всех мастей. Другие уверены, что соцопросы врут, а защищать придется Дональда Трампа – от беспощадного бунта разгневанных левых и примкнувших к ним лузеров».

Вокруг Белого дома к 3 ноября возвели временный забор высотой около 2,5 м на случай возможных массовых беспорядков. Он до сих пор остается на своем месте; на момент, когда пишутся эти строки, т.е. через две недели после голосования, голоса все еще не подсчитаны до конца, а значит, теоретически, всякое может произойти. Из-за коронавируса около 102 млн американцев проголосовали по почте, отчего результатов в этот раз приходится ждать беспрецедентно долго.

Прогнозы по рекордной явке на выборы на этот раз более чем оправдались. В 2020 году, по данным Bloomberg, в них участвовал 161 миллион из 239 млн избирателей. За Джозефа Байдена, который, по состоянию на 15 ноября, получил 306 голосов выборщиков против 232 голосов у Трампа, проголосовало самое большое число американцев в истории. Соперник его, впрочем, занял по этому показателю второе место. Проще говоря, на этих выборах почти не осталось равнодушных. На участки пришли, или проголосовали по почте, фактически все, кто мог и хотел. В некоторых штатах явка доходила до 78% – выше она бывает разве что в Северной Корее.

Хроники почтового противостояния

Ключевым моментом в этой президентской кампании стали масштабы голосования по почте. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений этот путь стал для многих единственным безопасным способом выразить свою волю. Действующий президент выступил против; как писали политологи, он, вероятно, рассчитывал на то, чтобы получить на первом этапе голосования зримое преимущество – ведь в большинстве штатов почтовые голоса считаются в конце – и досрочно объявить себя победителем (ровно так он в результате и поступил). Поэтому нервозность, связанная с почтой, которой собирались воспользоваться в большинстве своем сторонники Байдена, начала вспыхивать задолго до выборов.

Ирония, однако, состоит в том, что Совет управляющих Почтовой службы США сейчас полностью состоит из трампистов. Так, глава правления службы Роберт Дункан с 2007 по 2009 год возглавлял Республиканский национальный комитет. А 6 мая Совет назначил генеральным почтмейстером республиканца Луи ДеДжоя, который лично внес в Фонд победы Трампа более 1,2 миллиона долларов. После этого назначения в Твиттере стали то и дело звучать недовольные голоса, заявлявшие, что ДеДжой начал реформы, которые могут помешать почте быстро подсчитать голоса. 13 августа в соцсетях появилось множество фотографий служащих, убирающих почтовые ящики по всей стране. В тот же день Трамп в интервью Fox Business признался в удержании средств – 25 млрд долларов – которые понадобились почте для того, чтобы справиться с непомерно разросшимся из-за выборов объемом работы. 18 августа несколько штатов подали иски против Трампа и ДеДжоя, пытаясь изменить реформы, инициированные последним.

Именно «почтовые голоса» стали ключевым аргументом Трампа в судах по оспариванию результатов выборов. Всего на данный момент штаб действующего президента оспорил результаты в пяти штатах: Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Джорджии и Аризоне, потребовав пересчитать голоса в ручном режиме. Однако последний иск, поданный в крупнейшем округе Аризоны Марикопа, 13 ноября был отозван. «Сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков», – цитирует CNN заявление юриста штаба Трампа Кори Ландхофера. В Пенсильвании же суд, наоборот, встал на сторону действующего президента, постановив 13 ноября, что часть бюллетеней, присланных по почте, не должна быть учтена при подсчетах.

Уходящая натура

Как бы то ни было, на данный момент перевес Байдена уже составляет больше пяти с половиной миллионов голосов. Вряд ли это можно считать «фотофинишем», результаты которого могут изменить как ручные пересчеты, так и попытки заявить о махинациях. Настает время подводить итоги. Президентство Трампа остается в истории Америки как время крайней поляризованности и дошедшего чуть ли не до военных действий общественного противостояния. Может быть, именно поэтому одной из первых задач его преемника политологи называют примирение: американцы должны вновь научиться жить друг с другом бок о бок. Но построить мост над такой пропастью будет очень непросто.

«В 2016 году перешел в открытую форму конфликт между либеральной и традиционной Америкой: между теми, кто продвигал ценности мультикультурализма, выравнивания расового и гендерного дисбаланса, голосовал за темнокожего президента и кандидата-женщину, – и теми, кто не успевал осознать, что иерархии и этические кодексы, известные с детства, уже не работают, – считает американист Иван Курилла. – Многое из того, что еще в 1970-е годы считалось плохим, теперь стало нужным считать хорошим, и наоборот, хорошее тогда стало неприемлемым сейчас.

На протяжении нескольких десятилетий... доминировавшие в американском общественном мнении либералы определяли, что можно, а чего нельзя делать и говорить на публике. И вот, наконец, в 2016 году консервативная Америка получила своего кандидата. Очевидно, что часть голосов, полученная тогда Трампом, была голосами американцев, недовольных направлением, а главное – скоростью перемен. Предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again звучал для них как обещание вернуть Америку в благословенное прошлое без диктатуры политической корректности и с понятными расовыми и гендерными иерархиями <...> Когда бы ни завершилось его президентство, невозможно уже будет делать вид, будто президента Дональда Трампа никогда не было – и будто никогда не было той Америки, которая избрала его президентом».

На фоне этой поляризации, усиленной пандемией, в глазах американского избирателя померкли даже очевидные успехи Трампа в экономике. Возможно, если бы не ковид и не застарелые проблемы США в области медицины, которые им были высвечены, перевес 3 ноября был бы совсем в другую сторону. Теперь же будущий президент – кстати, самый старый в истории страны, – получает в свои руки не только расколотое и обозленное, но еще и изрядно обедневшее население.

При этом Байден еще не знает самого главного – с каким Сенатом ему придется договариваться. 3 ноября заодно с президентом американцы переизбирали треть сената и всю Палату представителей. Последнюю контролируют демократы, а вот судьба сенатского большинства будет решаться в январе, когда пройдет второй тур в Джорджии, у которой в Сенате два места. Если демократы возьмут оба, у них будет паритет в сенате с республиканцами – 50 на 50 (сейчас у них 48 голосов из ста). При Байдене-президенте с правом решающего голоса при равном голосовании у демократов в Сенате будет большинство. Однако Джорджия традиционно республиканский штат, а значит, вполне вероятно, что консервативное большинство в Сенате свяжет преемника Трампа по рукам и ногам.

Психотерапия, или левый поворот

«Байден уже дал понять, что будет двигаться к середине, заимствуя идеи как левых, так и трампистов, – пишет на своей странице в Facebook политолог Лилия Шевцова. – Так, он заговорил о «внешней политике для среднего класса», которая должна создавать условия для благосостояния обычного американца, а не для разжиревших корпораций. А это порождает угрозу для неолиберализма и глобализации. Сегодня, говорят советники Байдена, глобализация работает на Китай, и «Америка не должна повторять глупости про свободное движение капитала и товаров». <...>

Байдену придется прислушиваться к левым прогрессистам. Они выступают за международное антитрестовское (антимонопольное) законодательство и ликвидацию офшоров. Они хотят, чтобы мир принял America’s Foreign Corrupt Practices Act. Можно себе представить, какое сопротивление вызовут попытки пойти по такому пути у бизнеса, привыкшего оперировать в «серых» налоговых зонах <...>

Байден говорит, наконец, о возврате США к мировому лидерству: «Как нация, мы должны доказать миру, что Соединенные Штаты снова готовы к лидерству». Но советники уточняют: речь идет всего лишь о стремлении быть первым среди равных. Короче, лидерство без диктата. При расколе в демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе стать новым Рузвельтом Байдену будет сложно. Ему придется работать со связанными руками. Но если ему удастся стать психотерапевтом, который смягчит ожесточенность политической борьбы в стране, это будет уже удача».

Впрочем, не исключено, что сценарий следующих четырех лет истории США развернется совсем иначе. Если 78-летний Байден по причине возраста и болезней отойдет от дел, то на его пост заступит вице-президент. Неслучайно медиа-присутствие 56-летней Камалы Харрис, первой «цветной» женщины – вице-президента США, молодой, умной и красивой, уже сейчас не менее активно, чем у ее будущего шефа. Некоторые даже говорят, что именно она – настоящая героиня этих выборов.

Оба ее родителя – выходцы из Индии и Ямайки – смогли получить в США блестящее образование, отец преподавал в Стэнфорде, а сама Камала закончила два вуза: Говардский университет в Вашингтоне и юридический колледж Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Уже 10 лет она занимает пост генерального прокурора Калифорнии.

Взгляды будущего второго лица государства можно охарактеризовать как более левые, чем у центриста Байдена, но более правые, чем у бывшего кандидата в президенты от левого фланга – Берни Сандерса. Харрис всегда поддерживала права женщин на аборт, она сторонница однополых браков, серьезных реформ в медицинской сфере. Выступала за закрытие частных тюрем, ограничения прав на владение огнестрельным оружием, легализацию марихуаны. Одобряла движение BLM. Была одним из инициаторов воззвания Green New Deal, в котором формулируются задачи США в борьбе с глобальным потеплением (консерваторы назвали этот проект «социалистическим манифестом»).

Иногда ей ставят в вину некоторую путаность воззрений. Один из примеров – идея сократить бюджет полиции и направить сэкономленные средства на социальные программы: если Байден выступал резко против этого, то Харрис уклонилась от ответа, призвав лишь «переосмыслить то, как в Америке обеспечивается общественная безопасность». Но в любом случае настолько левого вице-президента у Америки не было еще никогда.

Остается только надеяться, что это пойдет стране на пользу.

Елена Зеликова (Хофгайсмар)

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