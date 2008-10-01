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«Партнер» №12 (279) 2020г.

2021: Человечество сделает себе прививку от COVID-19

Начинающаяся глобальная вакцинация от коронавируса потребует огромных усилий, но может остановить пандемию

Борьба против вируса SARS-CoV-2 вступает в новую и, возможно, решающую фазу: в течение предстоящего 2021 года от него будет привита значительная часть населения планеты. При этом важную роль предстоит сыграть Германии – и как крупнейшему государству Евросоюза, и как стране происхождения и производства как минимум двух многообещающих вакцин.

В ближайшие месяцы нас, жителей Германии, будут вакцинировать. Но не всех и не сразу. Не всех, потому что правительство ФРГ неоднократно подчеркивало: прививать от коронавируса будут только на добровольной основе. Не сразу, потому что обеспечить одной или несколькими разными вакцинами страну с населением в 83 миллиона человек– это гигантская производственная и организационная задача, и ее решение может растянуться на многие месяцы.

Прививка от ковида станет темой года

Предположим, что сразу с 1 января 2021 года прививку ежедневно будут делать 100 тысячам жителей Германии. Это означает, что за два дня необходимо будет охватить почти всех жителей, скажем, Оберхаузена. Но даже если это удастся, то за первые пять месяцев до лета, за 150 дней беспрерывной работы, включая выходные, привить удастся «всего лишь» 15 миллионов человек.

А в ФРГ хотят вакцинироваться от коронавируса или подумывают о таком шаге, судя по опросам, примерно 55-60% жителей – до 50 миллионов человек. Как минимум столько и нужно, чтобы добиться возникновения в стране коллективного иммунитета. Значит, каждый день придется вакцинировать существенно больше 100 тысяч.

Но сделать укол такому количеству людей – всего лишь полдела: жителей Германии, вероятнее всего, будут прививать вакцинами, которые состоят из двух доз. Так что после первого укола спустя месяц потребуется второй. Поэтому для широкой иммунизации населения ФРГ придется провести как минимум 100 миллионов инъекций.

Эти дозы необходимо будет произвести, распределить по стране примерно по 60 намеченным складам, обеспечить там надлежащую охрану и своевременную доставку в пункты массовой вакцинации. Это будут, видимо, павильоны выставочных центров, крытые стадионы, в городах поменьше – спортзалы, где-то палатки, возможно, даже церкви. По многочисленным домам престарелых будут ездить мобильные группы. К этой широкомасштабной операции в Германии собираются активно привлекать бундесвер.

Задачу существенно осложнит то, что, к примеру, вакцину немецкой фирмы BioNTech и американской корпорации Pfizer, которая, весьма вероятно, станет основной или одной из основных в ФРГ, необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия. Поэтому в большом количестве потребуется специальное стационарное и мобильное холодильное оборудование.

Так что вакцинация населения от COVID-19 станет одной из главных тем всего предстоящего 2021 года. Причем не только в Германии: массово прививать от коронавируса будут повсюду в мире, но особенно активно – в Евросоюзе, Великобритании, Северной Америке, Китае, России, Индии, короче, в тех странах и регионах, где находятся основные центры разработки и производства антиковидных вакцин.

Фарминдустрия сделала главное

При этом у Германии – хорошие шансы войти в группу лидеров по темпам вакцинации благодаря высокой плотности и мобильности населения, традиционной организованности немцев, исполнительской дисциплине в госструктурах, высокоразвитой логистической отрасли. Успех ФРГ был бы крайне важен для всего ЕС: чем раньше крупнейшая экономика Европы начнет избавляться от всевозможных карантинных ограничений, тем быстрее она сможет взять на себя свою традиционную роль экономического локомотива для всего континента.

И всё же во главе угла в 2021 году будут стоять не столько темпы национальной и глобальной вакцинации, сколько эффективность и безопасность прививок. СМИ и общественность в первую очередь будет интересовать, насколько надежной окажется защита от коронавируса, как долго она будет действовать, велика ли опасность побочных действий и осложнений, какой возрастной группе какая вакцина больше подходит.

Пока на все эти вопросы исчерпывающих ответов нет и быть не может. Наука еще многого не знает про SARS-CoV-2, неожиданно набросившийся на человечество в 2020 году. Однако фармацевтические компании и их ученые сделали самое главное: опираясь на свои знания, опыт и технологии, они сумели в рекордные сроки разработать то, в чем всё человечество в данный момент больше всего нуждается – лекарственные средства защиты от COVID-19.

Благодаря международной фарминдустрии, экстренно получившей огромные дополнительные частные и государственные инвестиции, мир войдет в 2021 год с целым списком вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо вскоре будут допущены. В последующие месяцы их число значительно увеличится, ведь в разных точках планеты реализуются порядка 200 проектов по созданию антиковидных вакцин. Значит, будет возможность сравнивать и выбирать.

BioNTech и Pfizer: удачный тандем

Среди наиболее многообещающих вакцин – две немецкие. Одну из них разработала компания BioNTech из Майнца, заключившая стратегический союз с корпорацией Pfizer из США. В этом тандеме молодой инновационной биотехнологической фирмы из Германии, созданной в 2008 году супружеской парой университетских преподавателей (кстати, детей турецких мигрантов), и гиганта мировой фарминдустрии, основанного в Нью-Йорке еще в 1849 году (кстати, двумя немецкими мигрантами), партнеры очень удачно дополняют друг друга.

BioNTech отвечает за научную сторону, вакцина – детище главы фирмы, профессора Угура Шахина (Uğur Şahin), и его жены Озлем Тюречи (Özlem Türeci), директора по медицинским исследованиям, оба они – специалисты в области онкологии. Корпорация Pfizer привнесла многолетний опыт организации масштабных клинических испытаний с десятками тысяч участников и проведения сложной процедуры регистрации, она обеспечивает большие производственные мощности и выход на огромный американский рынок. И у нее – мощные финансовые ресурсы, хотя BioNTech получила в этом году и 375 миллионов евро от правительства ФРГ.

Особенность немецко-американской вакцины BioNTech и Pfizer состоит в том, что у нее – принципиально новый механизм действия. Классические прививки основаны, если говорить предельно упрощенно, на том, что в организм вводится слабый, обезвреженный вирус, человек условно «заболевает» и при этом вырабатывает антитела, которые впоследствии обеспечивают ему иммунитет против реального вируса.

Новая технология: мРНК-вакцины

А фирма из Майнца специализируется на создании препаратов на основе РНК – рибонуклеиновой кислоты, которая содержится во всех клетках. Так называемые мРНК-вакцины вводят в организм не сам вирус, а лишь часть его генетического кода, и по этой «инструкции» клетки производят некий безвредный, но чуждый белок, с которым начинает бороться иммунная система человека. В результате иммунитет вырабатывается на генном и клеточном уровнях, а не путем «заражения», что, как ожидают, сделает прививку более щадящей для человека.

Считается, что эта новая технология способна совершить подлинную революцию в медицине, особенно в борьбе с раком, чем, собственно, профессор Шахин и занимался, когда в январе этого года, осознав, что на планету надвигается пандемия коронавируса, переключился на создание вакцины против него. К этому времени самая сложная часть работы уже была сделана – за годы научного труда удалось создать механизм доставки «инструкции» в клетки. После получения генома SARS-CoV-2 создание мРНК-вакцины было уже делом техники.

Вот почему BioNTech очень быстро смогла перейти к ее тестированию и раньше других подошла к завершению третьей, самой длительной фазы клинических испытаний. Это позволило фирме уже в ноябре заявить, что ее вакцина на 95% обеспечивает защиту от COVID-19, что повысило шансы на ее скорую регистрацию.

Практически одновременно о столь же высокой эффективности своей разработки заявила американская биотехнологическая компания Moderna, которая тоже создала мРНК-вакцину. Так что на первом этапе массовой вакцинации в США и в Германии, как и во всем ЕС, людей, по всей видимости, будут прививать по этой самой новой технологии.

Весьма показательно, что на ней же основана и вторая многообещающая немецкая антиковидная вакцина, разработанная в Тюбингене фирмой CureVac. Она занимается РНК c 2000 года, все эти годы ее спонсировал немецкий миллиардер Дитмар Хопп, один из создателей крупнейшего в Европе производителя программного обеспечения SAP. В этом году в нее вложило 300 миллионов евро правительство ФРГ, а еще 80 миллионов евро предоставил ЕС.

CureVac начала испытывать свою мРНК-вакцину несколько позже, поэтому ее регистрацию в случае успешного завершения всего цикла клинических исследований следует ожидать не раньше лета. Большое преимущество этой разработки – вакцину можно хранить в обычных холодильниках.

Тем, кто хотел бы привиться не мРНК-вакцинами, которые пока мало опробованы, а более классическими, следует немного потерпеть: они тоже на подходе. Например, вакцина Оксфордского университета и британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, с которой, как и с целым рядом других производителей, ЕС уже заключил предварительные контракты о крупных поставках. Так что самое позднее к лету 2021 года мы здесь в Германии будем обеспечены достаточным количеством разных вакцин. Главное – чтобы они были действенными.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

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