Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Можно ли заранее вычислить пенсию?

Как она формируется, берут ли с нее налог, что такое пенсионные пункты и прочие животрепещущие вопросы

До 2025 года уровень пенсии (Rentenniveau) останется не ниже 48 процентов. Такую гарантию дает правительство Германии. Изменится ли уровень впоследствии? Пока это невозможно прогнозировать. Зависит от дальнейшего развития ситуации в стране. Два года, с 2018 по 2020, при правительстве действовала комиссия «Надежный договор поколений» (Verlässlicher Generationenvertrag), или Пенсионная комиссия, специально созванная для выработки предложений по сохранению пенсии на достойном уровне. Комплекс мер, разработанный комиссией, передан министерству труда и социального обеспечения. Как они будут воплощаться – покажет время.





Собственно, задача была одна: обеспечить такие условия, при которых пенсия останется не ниже 48 процентов, но при этом не произойдет значительного роста пенсионных отчислений, выплачиваемых работающими, и не будет дальнейшего увеличения пенсионного возраста. Иными словами, сохранятся условия, при которых работникам не придется «грабить самих себя», чтобы впоследствии получить более или менее достойную пенсию.

При этом, как подчеркивают профсоюзы и многие правозащитники, 48 процентов – это уровень минимальной достаточности. Считается, что даже при нем желательны частные пенсионные накопления и доплаты в рамках производственной пенсии (Betriebsrente), иначе жизнь пенсионера будет несладкой. Полвека назад уровень пенсии в Западной Германии был выше. Видимо, те времена никогда больше не вернутся.

Но всё же интересно, что это на самом деле такое – уровень пенсии. Чему он соответствует? И можно ли заранее просчитать свой собственный уровень? А если ты уже пенсионер – прикинуть, как твой достаток соотносится с официальным показателем Rentenniveau.

48 процентов – это сколько?

Таков, по общему мнению, уровень пенсии в Германии. Но это не значит, что ее получает среднестатистический житель страны в возрасте за 65. Это значит, что ее получает среднестатистический пенсионер с полностью выработанной пенсией. Ясно, что таких меньше, чем среднестатистических пенсионеров. Ведь есть и такие, чья пенсия не была полностью выработана. Или полностью не признана (если ты не всегда делал платежи в Deutsche Rentenversicherung).

Так от какого показателя вычисляются 48 процентов? Это, в принципе, условная схема расчета. Если ты проработал 45 лет, в течение которых непрерывно платил социальные отчисления (читай: в Rentenversicherung), то твоя пенсия составит 48 процентов среднего заработка по твоей профессии в текущий момент.

Ясно, что Rentenversicherung совершает колебательные движения по отношению к уровню зарплаты. Если зарплата растет более высокими темпами, чем пенсия, то Rentenniveau понижается. Так происходило, например, в самом начале века, когда по инициативе Герхарда Шредера и его команды были заморожены размеры пенсий «ради спасения социальной системы», в результате чего уровень жизни пенсионеров покатился вниз. После 2005 года размеры пенсии вновь стали ежегодно индексировать, увеличивая в среднем на два-три процента, но Rentenniveau так и остается привязанным к планке 48 процентов.

В идеале. И в реальности

Ну, с «идеалом» более или менее разобрались. Но у каждого пенсионера (что нынешнего, что будущего) своя собственная ситуация. Следовательно, и реальная пенсия может существенно отличаться от Rentenniveau.

Это, между прочим, головная боль миллионов. В Германии более восемнадцати миллионов человек в возрасте 65 лет и старше. У многих пенсия ниже прожиточного уровня. Им гарантирована поддержка государства: социальное пособие, заполняющее разрыв между пенсией и прожиточным уровнем. Такое пособие называется Grundsicherung, то есть покрытие основных потребностей. Некоторые иммигранты, приехавшие в Германию уже в солидном возрасте и не имеющие подтвержденный здесь пенсионный стаж, считают, что Grundsicherung, выплачиваемый им, это и есть пенсия. Но это не так. Grundsicherung, как видим, привязан к прожиточному минимум. А заработанная пенсия (Rente) привязана, хотя и на «длинном поводке», к размеру зарплаты.

Да, привязка довольно сложная и непрозрачная. Можно ли еще на этапе трудовой занятости «предвосхитить» свою пенсию, прикинуть, с большей или меньшей достоверностью, ее размер? Речь, естественно, о так называемой государственной пенсии – то есть Gesetzliche Rente, размер которой складывается из величины и продолжительности пенсионных отчислений (ежемесячные платежи в пенсионную кассу Deutsche Rentenversicherung), которые взимают с будущего пенсионера на протяжении всей его трудовой деятельности.

И, конечно, «вопрос на засыпку»:

Нужно ли платить с пенсии налоги?

Как ни странно, с налогами ситуация более или менее ясная. В принципе, подоходный налог платить положено: ведь пенсия – это тоже доход.

Но схема расчета налогов, естественно, головоломная. Надо знать две фундаментальные вещи. Подоходный налог взимается с пенсии, превышающей необлагаемый минимум (Grundfreibetrag). В настоящее время он составляет 9408 евро в год, но ежегодно индексируется. Так, в будущем году Grundfreibetrag увеличится до 9744 евро, а в 2022 году – до 9984 евро. Для сравнения: в 2000 году Grundfreibetrag составлял «всего» 13499 марок, то есть около 6750 евро. Но всё растет, включая благосостояние. Следовательно, растут и налоговые обязательства граждан.

Для грубого подсчета: если ваша пенсия меньше десяти тысяч евро в год, то подоходный налог (при отсутствии иных доходов) с вас не берут.

Если пенсия десять тысяч и больше, то налог исчисляется с той части, которая превышает Grundfreibetrag. Но не со всего превышения, а за вычетом освобожденной пенсионной части (Rentenfreibetrag). Внимание! Доля Rentenfreibetrag не у всех пенсионеров одинаковая! Она зависит от времени выхода на пенсию. Так, у вышедших на пенсию до 2005 года Rentenfreibetrag составляет 50 процентов. Это значит, что подоходный налог взимается только с половины той доли пенсии, которая превышает Grundfreibetrag.

Простой пример (для нынешнего года): при размере пенсии 10 тысяч евро в год налогооблагаемая часть составляет 502 евро в год, или около 41,83 евро в месяц. Эту часть делим пополам, получается 20,92 евро. С нее-то и берут налог. «Копеечный» – но все же.

Однако у тех, кто вышел на пенсию в период 2005-2009 гг., Rentenfreibetrag не 50, а 40 процентов. У вышедших в 2010-2014 гг. – 30 процентов. У вышедших в 2015-2019 гг. – 20 процентов. У тех, кто выйдет на пенсию до 2025 г., освобожденная доля будет составлять 15 процентов. К 2030 году она понизится для новых пенсионеров до 10 процентов, к 2035 г. – до 5 процентов, а в 2040 года ее вовсе не станет. То есть налоги будут удерживаться со всей части пенсии, превышающей необлагаемый минимум.

Но это еще не все платежи пенсионеров. С них удерживают также налог солидарности (Solidaritätszuschlag) и церковный налог (при принадлежности к соответствующей конфессии).

Оплачивают пенсионеры и больничную страховку – в случае с государственной больничной кассой это 7,3 процента.

Если пенсия маленькая и к ней доплачивается пособие Grundsicherung, то от налогов пенсионер, в принципе, освобожден, а оплату больничной страховки перенимает социальное ведомство.

Каким будет размер пенсии?

Он зависит от множества обстоятельств: размера зарплаты, трудового стажа и т.п. Пенсию рассчитывают по числу пунктов, набранных работником за всю свою трудовую жизнь к моменту выхода на пенсию. Их называют «учетными», или «пенсионными» пунктами (Entgeltpunkte, Rentenpunkte). Смысл в том, что зарплата работника за отработанный год оценивается в соотнесении со средним заработком в Германии. Если фактическая зарплата равна среднему заработку (в настоящее время это 40551 евро в год в западных землях и 37898 в восточных), то работнику за этот год присваивается один пенсионный пункт. Если зарплата ниже, то присваивается соответствующая доля пункта. Так, заработавший за год в два раза меньше среднего заработка получает полпункта. А счастливец, заработавший в полтора раза больше, получает полтора пункта.

Пункты суммируются за все годы трудовой деятельности. Сюда, в принципе, включаются и годы учебы, начиная с шестнадцатилетнего возраста, и годы безработицы, у кого они были. Только число пунктов за эти годы нормативное и незначительное, вряд ли наберется даже один пункт за все время «простоя».

Ну, а размер пенсии – это число набранных пунктов, умноженное на Rentenwert – то есть на денежный эквивалент одного пункта. В настоящее время Rentenwert составляет 33,05 евро в западных землях и 31,89 в восточных. Умножьте эту сумму на число заработанных пунктов (или на то, сколько предполагаете заработать) – получите примерный размер пенсии.

В настоящее время средняя пенсия в Германии 1440 евро в месяц. За вычетом всех вышеуказанных отчислений это 1250 евро. Те, кто имеет подтвержденный в Германии стаж не менее сорока лет, может рассчитывать на «нечто вроде». Чей подтвержденный стаж ниже – тому и пропорционально уменьшенная пенсия. Расчет грубый – но, в принципе, корректный.

А вообще, не обязательно тонуть в расчетах. Внимательно читайте письма от Deutsche Rentenversicherung с «пенсионной информацией» (Renteninformation). Такие письма ежегодно получает каждый, начиная с 27 лет. Renteninformation – это расчет предполагаемой пенсии на основе твоей нынешней трудовой ситуации. Для двадцатисемилетних, конечно, расчет приблизительный. Ну, а для тех, кто приближается к пенсионному возрасту, он реальный.

Олег Филимонов

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