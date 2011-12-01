Здоровье >> Медицинские кассы и страхование

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Будущее больниц с точки зрения закона

Более четырех миллиардов евро государство дает на то, чтобы придать сегодняшним лечебным учреждениям завтрашний вид

Новый закон

Инвестиционная программа для дальнейшего укрепления региональных клинических учреждений, в том числе для их окончательной дигитализации – таково ядро принятого осенью Закона о будущем больниц (Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser, или Krankenhauszukunftsgesetz, он же KHZG).

Окончательная дигитализация – с этим, в общем, понятно: больницы будут дооснащены современным цифровым оборудованием, что не только улучшит их репрезентативность в интернете, но и, например, укрепит диагностическую базу, которая в XXI веке уже не воспринимается без цифрового оборудования. Да и современные методы лечения, от минимально-инвазивных операций до терапевтических нанотехнологий, также требуют высокого уровня компьютеризации – на что в значительной мере нацелен новый закон.

Но дело не только в укреплении цифровой базы лечебных учреждений. Дело, главным образом, в их престиже. Как ни крути, но пациент, попавший на лечение в территориальную больницу (например, в Kreiskrankenhaus), так или иначе чувствует себя «обойденным». То ли дело лечение в университетской клинике или в специализированном центре!

Разница действительно есть. Далеко не всегда болезненная – и тем не менее. Иногда она вовсе надуманная. Но есть. Закон о будущем больниц направлен на то, чтобы поднять престиж региональных лечебных учреждений, приблизить качество лечения в них к университетской медицине и к специализированным медицинским центрам.

Без ковида не обошлось

Пандемия стала одним из поводов для разработки и принятия закона. Законодатель озабочен тем, в состоянии ли региональная медицина бороться с заболеваниями, вызываемыми коронавирусом, прежде всего Сovid-19.

Дело здесь не только в оснащении отделений интенсивной терапии, но и в квалификации персонала, в организации эффективного взаимодействия с другими лечебными и противоэпидемическими учреждениями. Ситуация с наплывом тяжелых пациентов, у которых диагностирован ковид и которые нуждаются в специализированной помощи, от вентиляции легких до особого ухода (плюс, разумеется, надежная защита персонала от инфекции), остается неопределенной. Несколько месяцев назад существовали опасения, что мест в отделениях интенсивной терапии региональных больниц не хватит. Однако по ходу выяснилось, что мест, в принципе, хватает, однако больницы опасаются отдавать их пациентам с другими диагнозами – а вдруг все же образуется наплыв тяжело больных с ковидом?! Следовательно, необходим гарантированный резерв в любой ситуации – и в спокойной, и в беспокойной, и в неопределенной, как сейчас, когда правительство прогнозирует «тяжелые месяцы», которые нам суждено пережить.

Необходимы серьезные материальные затраты, чтобы оборудовать больницы по принципу необходимой достаточности. Очевидно, что текущего финансирования со стороны больничных касс недостаточно. Кассы финансируют лечение «текущих» пациентов – а тут требуются дополнительные вложения. Инвестиции в будущее. Да и бюджет касс может пострадать из-за кризиса, вызванного пандемией. Характерный симптом – повышение страховых платежей, о котором объявила Debeka, одна из крупнейших приватных касс. Если у приватного страхования не хватает средств (а иначе зачем повышать платежи?), то и государственные кассы, пардон за каламбур, не застрахованы от бюджетных дыр.

Вот почему законодатель не счел возможным перекладывать программу модернизирования региональных больниц на страховую медицину (и значит, на нас, пациентов, ведь это мы платим страховые сборы).

Государство вкладывается само

Поскольку речь идет о региональных больницах, то основным инвестором, кроме больничных касс, выступают федеральные земли. Из бюджета земель обычно и покрываются «сверхстраховые» расходы региональных клинических учреждений.

Однако на этапе ускоренной модернизации больниц, который начинается с января 2021 года, бюджеты земель не могут рассматриваться в качестве единственного гаранта финансирования. Иначе это привело бы к чрезмерному бюджетному напряжению.

Основным гарантом, по закону, выступит федеральный бюджет. Из него на оснащение больниц будут выделены, в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, три миллиарда евро. И еще 1,3 миллиарда предоставят бюджеты земель.

Любопытно, что конкретные объемы финансирования не будут пропускаться через «игольное ушко» централизованного нормирования. Каждая больница обязана самостоятельно составить программу модернизации и рассчитать объемы финансирования, подать заявку на предоставление бюджетных средств в Федеральное ведомство социальной защиты (BAS).

Тем самым сделан упор на дальнейшее развитие их конкурентоспособности. Насколько в программе модернизации будут учтены интересы пациентов? Больницы должны будут это показать. Кому? Самим пациентам. Если с середины наступившего десятилетия, когда завершится модернизация, пациенты региональных больниц перестанут чувствовать себя «обделенными», если пройдет чувство зависти по отношению к пациентам университетских и других престижных клиник – значит, задача выполнена.

Елена Шлегель

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