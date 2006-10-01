История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Пинхас Рутенберг: революционер, сионист, предприниматель

Жизнь, которой хватило бы на несколько биографий

Меня удивляет, что на основе биографии этого человека до сих пор не снят остросюжетный сериал. В нем было бы всё: детство, проведенное в украинском городке, увлечение социалистическими идеями, занятие высоких министерских постов, пребывание в ссылке и в Петропавловской крепости, громкое политическое убийство и плодотворная инженерная деятельность. Среди действующих лиц этого сериала были: священник Георгий Гапон, террорист Борис Савинков, политики Владимир Ленин и Александр Керенский, писатель Максим Горький, государственные деятели Муссолини и Черчилль, сионисты Жаботинский и Бен-Гурион, банкир Ротшильд... Он начал как эсер-террорист, а закончил как убежденный сионист. Он был одним из создателей еврейских сил самообороны, строил электростанции, порты, гидросооружения, но чем бы этот человек ни занимался, он отдавал избранному делу весь жар своего сердца.

Кто же этот столь многогранный человек? Каков его жизненный путь?

Его звали Пинхас (Пётр) Рутенберг. Он родился 5 февраля 1878 года в городе Ромны Полтавской губернии (ныне Украина) в семье купца второй гильдии Моисея Рутенберга, по матери он – внук известного кременчугского раввина Пинхаса Марголина. В семье было семеро детей. Сначала, как и положено еврейскому мальчику, он учился в хедере. Родители хотели, чтобы Пинхас стал раввином, как дед, но мальчик выбрал реальное училище.

Высшее образование Рутенберг получил в Санкт-Петербургском технологическом институте, «прорвавшись» через процентную норму для евреев. Он избрал факультет мелиорации и гидроэнергетики, который окончил с отличием.

Еще в студенческие годы Рутенберг увлекся социалистическими идеями и по политическим воззрениям был близок к социалистам-революционерам. Итог был вполне предсказуем: за активное участие в студенческих волнениях его арестовали и на год отправили в ссылку.

В 1904 году, после окончания Технологического института, П. Рутенберг становится руководителем инструментальной мастерской Путиловского завода. Тогда же, через своего приятеля Бориса Савинкова, он устанавливает связь с Боевой организацией эсеров, знакомится со священником Георгием Гапоном, создавшим «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Собрание объединяет свыше 20 тысяч (!) человек. В этот период П. Рутенберг становится ближайшим соратником Гапона.

9 января 1905 года Рутенберг принимает участие в организованном священником Гапоном (попом, как его называют в советской исторической литературе) шествии к Зимнему дворцу для вручения Николаю II петиции о нуждах рабочих. Шествие было жестоко подавлено солдатами. Погибло 1216 рабочих (правительство объявило лишь о 130 жертвах). Рутенберг не только не растерялся под пулями, но и вывел Гапона из-под огня, увел в ближайший двор, переодел и остриг, после чего спрятал на квартире писателя Батюшкова. Им даже удалось бежать за границу в Италию.

За границей по решению ЦК эсеров Рутенберга назначают руководителем Военной организации партии. Летом 1905 года он принимает участие в попытке доставить оружие в Россию на пароходе «Джон Крафтон». Попытка провалилась. Осенью того же года Рутенберга арестовывают, а позднее освобождают согласно Манифесту 17 октября. В ноябре-декабре 1905 года П. Рутенберг руководит боевой дружиной в одном из рабочих районов Петербурга.

Летом того же года Гапон был завербован политической полицией и, в свою очередь, пытается склонить П. Рутенберга к сотрудничеству с охранкой. Возмущенный Рутенберг докладывает ЦК партии эсеров о предательстве Гапона, и ему поручают казнить предателя. 28 марта 1906 года под Петербургом, в поселке Озерки, Гапон был повешен. Впрочем, история эта достаточно темная и противоречивая.

Интересны трансформации вероисповедания, происходившие с Пинхусом (Петром) Рутенбергом. Внук раввина, он сменил иудейское вероисповедание на лютеранское, чтобы жениться на русской женщине Ольге Хоменко, в которую был влюблен. От этого брака у Рутенберга и Ольги рождаются трое детей: два мальчика и одна девочка.

В 1906 году Рутенберг покидает Россию, через год поселяется в Италии и там наконец-то начинает работать по специальности как инженер-мелиоратор и гидротехник. Карьера мелиоратора продвигается успешно, и Рутенберг становится состоятельным человеком.

В Италии в мировоззрении Рутенберга происходит еще один перелом: он отходит от революционного движения и не только возвращается к вере своих предков, но и принимает идеи сионизма. Чтобы продемонстрировать свою искренность, Рутенберг исполняет средневековый обряд добровольного покаяния вероотступника – при входе в синагогу Флоренции он получает 39 ударов бичом. Удары были столь сильны, что оставили на его теле пожизненные рубцы.

В ходе Первой мировой войны, находясь в США, Рутенберг обращается к мировому еврейству с призывом о создании Еврейского легиона. Этот призыв встретил поддержку у многих сионистов, в частности у Д. Бен-Гуриона. Там же, в США, Рутенберг начинает всерьез заниматься проблемами Палестины и готовит планы ее ирригации и электрификации.

В это время жизнь Рутенберга делает еще один, далеко не последний поворот: он вспоминает свое революционное прошлое и в феврале 1917 года, после Февральской революции, возвращается в Россию. Глава Временного правительства А.Керенский назначает его заместителем губернского комиссара Петрограда. В октябре Рутенберг становится помощником «Уполномоченного правительства по наведению порядка в Петрограде».

Будучи противником большевистского переворота, Рутенберг предлагает арестовать и казнить В.Ленина и Л.Троцкого. Во время штурма Зимнего дворца его арестовывают вместе с другими министрами Временного правительства и на шесть месяцев заключают в Петропавловскую крепость. Он был освобожден по ходатайству М.Горького и А.Коллонтай.

После освобождения Рутенберг работает в Москве, руководит кооперативным движением, но после объявления советской властью «красного террора» понимает, что над ним сгущаются тучи. Он хорошо представляет свою дальнейшую судьбу в тогдашней Советской России: арест и расстрел в подвалах ЧК. Он бежит сначала в Киев, а затем в Одессу. В то время Одесса была оккупирована французскими войсками, и Рутенберг руководит снабжением во французской военной администрации.

В 1919 году происходит еще один крутой поворот в жизни Рутенберга: он покидает Россию уже навсегда и уезжает в Палестину. Теперь его волнуют исключительно проблемы евреев Палестины. Во время арабских погромов в Иерусалиме (апрель 1920 года) Рутенберг помогает В. Жаботинскому в создании отрядов еврейской самообороны – «Хагана», прообраза будущей Армии обороны Израиля. Одновременно он приступает к решению проблем электрификации страны и осушению болот. Для строительства гидроэлектростанций Рутенбергу нужно было получить у Британской администрации Палестины концессии для использования вод рек Иордан и Ярмук. Не менее сложным был и вопрос получения необходимых инвестиций.

В 1923 году Рутенберг добивается поддержки министра колоний Великобритании Уинстона Черчилля и с его помощью получает концессию на производство электроэнергии, создает Палестинскую электрическую компанию. Тогда же Рутенберг вводит в строй первую электростанцию в Палестине. Электричество приходит сначала в Тель-Авив, а затем – в Хайфу, Твериюи другие города.

Как известно, засушливая земля Израиля обделена полноводными реками, но даже в этих условиях Рутенбергу удается спроектировать и в 1930 году построить первую сравнительно крупную гидроэлектростанцию в Нахараиме, в месте впадения реки Ярмук в реку Иордан.

Поражает многогранная деятельность этого человека: среди прочего он строит Хайфский порт и создает Палестинскую авиакомпанию, прообраз нынешней Авиакомпании Израиля El Al.

Казалось бы, работы по электрификации и мелиорации Палестины должны были отнимать у Рутенберга всё время и силы, но в 1929-1931 гг. он возглавляет еврейскую общину Палестины. В этот период возникают серьезные противоречия в отношениях между Бен-Гурионом, Жаботинским и Вейсманом, и Рутенберг делает всё возможное, чтобы сгладить сложившиеся противоречия и объединить усилия этих выдающихся лидеров.

В 1941 году Рутенберг заболевает, врачи диагностировали у него рак. В 1942 году Пинхас Рутенберг скончался в больнице Иерусалима, не дожив месяца до своего 64-летия. Похоронен он на Масличной горе.

Всё свое состояние Рутеберг завещал фонду своего имени. Задачей фонда является просвещение еврейской молодежи. Часть наследства Рутенберга была использована на строительстве Хайфского университета. Дом Рутенберга в Хайфе, в котором он жил с 1939 по 1941 год, в настоящее время является Молодежным образовательным центром.

Его именем названа большая современная электростанция недалеко от Ашкелона, в его честь названы улицы в Рамат-Гане и Нетании.

Послесловие: в современном иврите существуют два слова для обозначения электричества: электричество как физическое явление – кашмаль (застывшая смола) и электричество как бытовое удобство – «рутенберг»: «Нам в поселок провели рутенберга».

Для поклонников творчества Г.Губермана сообщаю, что поэт является двоюродным племянником П.Рутенберга.

Самуил Шпигель (Дортмунд)

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