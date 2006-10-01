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«Партнер» №12 (279) 2020г.

Обыкновенный гений Альберт Эйнштейн

К 65-летию со дня смерти

В ХХ веке не было более известного ученого, чем Альберт Эйнштейн. Его прижизненная слава была беспрецедентной. Он внес огромный вклад в науку, причем многие его открытия актуальны и в наши дни. В частности, в 2020 году Нобелевская премия по физике была присуждена за работы по исследованию т.н. «черных дыр» во Вселенной, существование которых было предсказано Эйнштейном на основании разработанной им общей теории относительности.





Об Эйнштейне написаны тысячи книг и десятки тысяч статей. Казалось бы, мы знаем о нем всё или почти всё. Но вот пару лет назад вышел на экраны американский сериал «Гений», сценарий которого основан на фактах из жизни Эйнштейна, в частности на его письмах. После просмотра этого сериала я захотел написать статью о нем, во всех отношениях незаурядном человеке.

Научные достижения Эйнштейна

Эйнштейн – великий ученый, этим и интересен. Говорить о его творчестве можно бесконечно. Он написал свыше 300 научных работ по классической физике и квантовой механике и около 150 книг и статей по истории и философии науки. Заслуги Эйнштейна перед физикой и точными науками вряд ли можно сопоставить с заслугами кого-то из его современников. Многие проблемы, над которыми он работал, в том числе и та, за которую в 1922 году он получил Нобелевскую премию по физике, не слишком известны людям, не имеющим специального образования. Однако любой мало-мальски грамотный человек знает, что Эйнштейн – автор теории относительности, которая гласит, что пространство и время связаны между собой и не являются абсолютными категориями. Он установил также, что масса и энергия эквивалентны друг другу, причем коэффициентом эквивалентности является квадрат скорости света. Этa связь выражается общеизвестной формулой E = mc2, где Е – это энергия, m – масса, с – скорость света (примерно 300 000 км/с).

Краткая хронология жизни Альберта Эйнштейна

1879, 14 марта. В немецком городе Ульм в еврейской семье среднего достатка родился сын Альберт.

1880. Семья переехала в Мюнхен.

1884. Альберт начал учиться в католической начальной школе, потому что она находилась недалеко от дома.

1888. Поступил в мюнхенскую гимназию, которая теперь носит его имя.

1896. Получил аттестат о среднем образовании и поступил в Цюрихский политехникум на педагогический факультет.

1900. Окончил Политехникум и получил диплом преподавателя физики и математики.

1900-1902. Бедствовал без работы и буквально голодал, вследствие чего нажил болезнь печени, которой страдал всю жизнь.

1902-1909. Работал экспертом в Бернском патентном бюро.

1903. Женился на Милеве Марич.

1905 год вошел в историю физики как «Год чудес». В этом году Эйнштейн опубликовал в научном журнале «Анналы физики» три выдающиеся работы, положившие начало специальной теории относительности.

1906. Получил степень доктора наук по физике.

1909. Получил должность экстраординарного профессора в Цюрихском университете.

1911. Принял предложение заведовать кафедрой физики в Пражском университете.

1912. Вернулся в Цюрих, где стал ординарным профессором физики родного Политехникума.

1913. Получил приглашение стать директором создаваемого в Берлине Физического института, а также был зачислен профессором Берлинского университета.

1914. Эйнштейн переехал в Берлин, а Милева Марич с детьми осталась в Цюрихе – семья распалась.

1915. Эйнштейном создана общая теория относительности, которая сделала его всемирно известным. В том же году избран членом Прусской академии наук.

1917. Пережил загадочное «нашествие болезней», вследствие чего несколько месяцев не вставал с постели.

1919. После развода с Милевой Марич женился на своей двоюродной сестре Эльзе Лёвенталь (урожденной Эйнштейн).

1922. Эйнштейну присуждена Нобелевская премия по физике за 1921 год за далеко не самое важное научное исследование.

1933. После прихода нацистов к власти Эйнштейн покинул Германию и переехал в США, где получил должность профессора в только что созданном Принстонском институте фундаментальных исследований, где до конца жизни напряженно работал над созданием единой теории поля.

1955, 18 апреля. Альберт Эйнштейн умирает в своем доме в Принстоне

Личная жизнь

Эйнштейн был дважды женат. Его первой женой стала Милева Марич, которая была на четыре года старше Альберта и происходила из католической сербской семьи. Следует отметить, что как родители Альберта, так и родители Милевы были категорически против этого брака, считая, что они вообще не подходят друг другу. Однако вначале жили очень счастливо и прожили вместе более десяти лет. Их связывала не только большая любовь, но и общие научные интересы.

Молодые люди познакомились во время учебы в Цюрихском политехникуме, где оба изучали физику и математику, причем Милева была единственной девушкой на курсе. Они столь увлеченно обсуждали сложные физические проблемы, что совершенно неожиданно для себя увлеклись друг другом. Альберт не раз говорил Милеве: «Разве это не чудо, что мы нашли друг друга?»

Тут вспоминается поэт Семен Надсон: «Только утро любви хорошо, хороши только первые, робкие речи...» А потом... А потом произошло то, что нередко происходит в подобных случаях: Милева была вынуждена прервать обучение из-за беременности. Девочку, родившуюся вне брака, отдали на воспитание в какую-то приемную семью, и сведения о ней затерялись.

В 1903 году Альберт и Милева сочетались законным браком, в котором родились двое сыновей: Ганс Альберт и Эдуард. Быть матерью двоих детей при муже, который с головой погружен в научные исследования, – изнурительный труд, и Милева была постоянно отягощена домашними заботами. Кроме того, нередко возникали материальные затруднения, что также не украшало быт. Всё это приводило к ссорам. К сожалению, следует отметить, что в семейной жизни великий ученый был, как бы это помягче выразиться, далеко не всегда идеальным мужем и идеальным отцом. А воспетое поэтами представление о вечной безоблачной любви очень редко реализуется в обыденной жизни. Тут уже уместно вспомнить Владимира Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт...»

Милева, будучи талантливой женщиной и чувствуя в себе высокий творческий потенциал, не хотела быть только домохозяйкой и приложением к своему знаменитому мужу. В дальнейшем она пыталась продолжить учебу, но эти попытки оказались безуспешными. В то же время она на профессиональном уровне могла обсуждать с Альбертом научные проблемы, которые его волновали. Его жена была, если так можно выразиться, его «спарринг-партнером». В ряде писем к жене Эйнштейн пишет о «наших работах». Это натолкнуло некоторых физиков и историков науки на мысль, что Милева Марич является соавтором его ранних идей. В частности, в фильме, о котором я упоминал, показаны сцены, где она резко упрекает мужа за то, что он не упоминает ее в своих работах, как это он делал, говоря о других коллегах. Вопрос, касающийся вклада Милевы Марич в ранние работы Эйнштейна (в особенности работы «Года чудес»), до сих пор остается дискуссионным. В 1919 году Альберт Эйнштейн и Милева Марич развелись. Нобелевскую премию, полученную в 1922 году, он полностью отдал Милеве на содержание ее и детей. Несмотря на это, чувство вины перед первой женой тяготило Эйнштейна до конца его дней.

Вторая жена Эйнштейна Эльза приходилась ему кузиной и до первого замужества тоже носила фамилию Эйнштейн. От первого мужа, с которым она впоследствии развелась, у нее были две дочери и сын, который умер в детстве. Эльза была старше Альберта на три года. Она была во многом полной противоположностью темпераментной Милеве, обладавшей яркой индивидуальностью. Роман Альберта с Эльзой начался в 1912 году, когда он еще был женат на Милеве Марич, а поженились они в 1919 году после его развода. Эйнштейн тут же удочерил двоих детей Эльзы, с которыми до самой смерти сохранял прекрасные отношения. Эльза стала заботливой и любящей женой для своего мужа, его активным защитником. Чарли Чаплин, который дружил с Эйнштейном, как-то сказал, что Эльза купается в лучах славы своего мужа и даже не скрывает этого. Альберт и Эльза всегда были примерной супружеской парой, несмотря на его многочисленные, как правило, неглубокие любовные увлечения. Эльза умерла в 1936 году (ей было всего 60 лет).

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Гений – это, в первую очередь, человек, во вторую – мужчина и только в третью – великий ученый. Эйнштейн, как и многие современные физики (например, Ландау), был человеком любвеобильным, а женщины не могли устоять перед обаянием его таланта. Это объясняется очень просто. Переспать с всемирно известным ученым – событие, которое поднимает женщину в собственных глазах и не вызывает осуждения окружающих. Это моя, сугубо личная точка зрения.

Самым известным и самым длительным романом Эйнштейна были его отношения с Маргаритой Коненковой, женой знаменитого скульптора Сергея Коненкова. (Кстати, об этом эпизоде из жизни Эйнштейна снят трехсерийный фильм с Дмитрием Певцовым и Ольгой Будиной в главных ролях.) Маргарита, будучи любовницей гения и женой гения, была «по совместительству» советской шпионкой. Ее кураторы всячески поощряли связь Маргариты с Эйнштейном и требовали, чтобы она фотографировала все его бумаги. Впоследствии она призналась ему в этом, на что он сказал, что это в порядке вещей: любящая женщина всегда роется в карманах и бумагах мужа. Эйнштейн даже придумал для них общее имя «Альмар» (Альберт + Маргарита). Он регулярно писал Маргарите письма, которые ее наследники впоследствии продали на аукционе за огромные деньги.

В 1945 году Коненковы переехали в СССР. По настоянию своих кураторов, Маргарита уговаривала ученого переехать вместе с ней, но ей это не удалось. Во всяком случае, для Эйнштейна любовь к Маргарите Коненковой не была легким флиртом. Она оставила глубокий след в жизни стареющего ученого. Он был настолько увлечен ею, что даже написал единственное в своей жизни стихотворение.

Эйнштейн и музыка

Музыка, игра на скрипке сопровождали Альберта Эйнштейна всю жизнь. Великий физик не просто любил и понимал музыку. Он говорил: «Физика раскрывает неизвестное в природе, а музыка – в человеческой душе. Это два метода познания мира». Ученый часто играл на скрипке, размышляя над физическими проблемами. Здесь можно провести аналогию с Шерлоком Холмсом, которому игра на скрипке тоже помогала в решении сложных задач.

Альберт начал учиться играть на скрипке в 6 лет. «Но по-настоящему я стал заниматься игрой на скрипке в 13 лет, когда влюбился в сонаты Моцарта», – писал он впоследствии. Услышав его игру, особо ретивые журналисты порой называли его скрипачом-виртуозом. Кстати, уже будучи всемирно известным ученым, в 1934 году он дал благотворительный концерт в пользу эмигрантов из Германии, в котором по памяти исполнил все скрипичные произведения Моцарта.

Эйнштейн о религии

Масштаб личности Эйнштейна огромен, и он без стеснения высказывался по множеству вопросов, не имеющих прямого отношения к теоретической физике, откликаясь на вызовы современного ему мира. В частности, он неоднократно касался своего отношения к религии и к Богу.

Эйнштейн говорил, что не верит в персонифицированного, антропоморфного (человекоподобного) Бога, который отслеживает и оценивает все человеческие деяния с последующим наказанием или поощрением, а верит в «пантеистического Бога Бенедикта Спинозы». Под пантеизмом понимается, что Бог и природа – это нечто единое целое. Эйнштейн как-то сказал: «Если во мне есть что-то, что можно назвать религиозным чувством, то это беспредельное восхищение строением Вселенной».

Эйнштейн и атомная бомба

Альберт Эйнштейн был убежденным пацифистом. Он говорил: «Мой пацифизм – это инстинктивное чувство, которое владеет мной, потому что убийство человека отвратительно. Мое отношение исходит не из какой-либо умозрительной теории, а основано на глубочайшей антипатии к любому виду жестокости и ненависти». Поэтому коллегам-физикам было очень тяжело уговорить Эйнштейна написать письмо президенту США Рузвельту о необходимости начать работы по созданию атомного оружия, чтобы опередить гитлеровскую Германию, в которой, возможно, тоже велись подобные исследования. Это письмо привело к тому, что был организован так называемый «Манхэттенский проект», создана атомная бомба, которая в августе 1945 года была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Сам Эйнштейн не принимал непосредственного участия в работах по созданию бомбы. И всё-таки впоследствии, когда было установлено, что у Германии нет атомного оружия, он глубоко сожалел о том, что написал это письмо.

Эйнштейн и еврейский вопрос

Эйнштейн, будучи евреем, всегда с презрением относился к отречению от корней, к самоотрицанию евреев. Его нерушимая привязанность к истокам выразилась в безграничной преданности делу сионизма. Он говорил: «Мы должны снова научиться гордиться нашими предками и нашей историей, воспринимать себя как народ, перед которым стоят культурные задачи, способные укрепить чувство причастности к общине». А еще он говорил: «Больше достоинства и независимости в наших собственных рядах! Только когда мы осмелимся воспринимать самих себя как нацию, начнем уважать сами себя и сможем добиться уважения других».

Вместе с известным ученым-химиком Хаимом Вейцманом, будущим первым президентом Израиля, он исколесил всю Америку, собирая пожертвования на создание Еврейского университета в Иерусалиме. В 1923 году Эйнштейна принимали в Палестине с почестями, не оказываемыми даже главе государства.

Кроме всего прочего, Эйнштейн был выдающимся создателем афоризмов. Многие его выражения стали «крылатыми». Вспоминая об этом воистину великом человеке, приятно сознавать, что время от времени среди нас, грешных, появляются люди такого масштаба.

Афоризмы Эйнштейна:

- Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен.

- Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса.

- Образование – это то, что остаётся после того, как забывается всё выученное в школе.

- Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая – палками и камнями.

- Это просто безумство: делать то же самое и ждать других результатов.

- Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники.

- Жизнь – как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.

- Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно – он-то и делает открытие.

- Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

- Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.

- Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.

- Чем больше моя слава, тем я больше тупею; и таково, несомненно, общее правило.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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