История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Почему кошки возвращаются?

Пронзая ночь нефритами,

встречая день топазами,

сражаюсь с кармой быта я

глазами, а не фразами.

«Да, я не могу произносить слова, как люди. У меня нет, как они называют, высшей нервной деятельности. Ну и что? Вы – люди, а мы сами с усами...»

Мне придется в первый раз прервать эту кошачью исповедь, чтобы поговорить о магии мозга. Вы можете представить шапочку для плавания с многочисленными кнопками? Отлично, а теперь соедините кнопки между собой проводами. Футуристическая картинка получилась, не правда ли? Теперь представьте, что она проникает через плотные ткани костей черепа, достигает головного мозга и пронизывает его. Далее кнопки и провода мы превратим в нервные клетки (нейроны) с длинными отростками, которыми они связываются друг с другом. Чем более разветвленные и быстродействующие связи между нейронами, тем эффективнее работает мозг и больше предпосылок для развития абстрактного мышления, речи и тонких психических процессов, т.е. характеристик высшей нервной деятельности.

«Но почему я не могу разговаривать? Чем кошки хуже людей?»

Послушай, пушисто-когтистое создание! Ты не хуже людей, ты иная. Кошки тоже эволюционируют и, может быть, когда-нибудь заговорят. А пока строение их тела (мозга, голосовых связок, гортани, ротовой и носовой полостей, губ, зубов, челюстей, языка и неба) не позволяет сделать этого. Терпи!

«Мой драгоценный издавна

мех краше царской мантии,

осанка гордой признана

не псом, а Кошкоматерью».

Твой мех фантастически тебе идет, несомненно. Кошкоматерь – это

что-то новенькое. У вас есть религия? Ты случайно в Ватикан не направляешься? Нет? А куда?

«Домой!»

Доказано, что если расстояние, отделяющее кошку или кота от дома, невелико, то при поиске обратной дороги она активно использует острое зрение, обоняние, слух, а также чрезвычайно чувствительные волоски на верхней губе, над глазами, на щеках и на внешней стороне голени (вибриссы).

В случае, если кошачьим приходится преодолевать значительные расстояния, наличие органов чувств оказывается недостаточно.

«С кошачьими манерами

соперничать бессмысленно.

Не пробуйте!

Я – первая

ищу в инстинктах истину».

Разве с мурлыкающими искателями истины поспоришь? Они всё равно будут говорить, что всегда правы. Даже понимая, что инстинкты изучают люди, а не кошки. Кстати, только инстинктами (врожденными формами поведения) возвращение кошек домой не объяснить. В этом случае вступают в игру рефлексы (приобретенные навыки). Но как?

Есть мнение, что у кошек формируется своеобразный зрительно-звуковой образ, который им служит легендой. Формирование этой легенды регулируется конгломератом клеток из соответствующих зон мозга, плотно соединенных цепочками из их отростков. За локализацию и исследование клеток пространственной ориентации американо-британский нейрофизиолог Джон О’Киф совместно с норвежскими коллегами, супругами Мозер, удостоились Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2014 году.

«Я нервами, как нитками,

опутана, пронизана.

Иду тропой магнитною

Меридиан вылизывать».

А магнит здесь при чем? Ученые предположили наличие у кошек необычайно высокой чувствительности к магнитному полю Земли, что является основополагающим фактором навигации при передвижении на большие расстояния. Гипотеза нашла свое подтверждение после серии независимых экспериментов, которые провели зоологи разных стран. Сначала животных поместили в закрытые коробки и возили по городу по путаному маршруту. Затем кошек вывезли за город, где был устроен большой лабиринт с многочисленными выходами в разные стороны и крышей, чтобы животные не могли видеть ни дневных, ни ночных светил. После этого кошки по очереди помещались в лабиринт, и им предоставлялась возможность бродить по нему, до тех пор пока они не выбирали нужный выход. Результат впечатлил: в 98% случаев кошки целенаправленно выходили в сторону собственного дома!

Эксперимент усилили тем, что на время путешествия до лабиринта животным давали снотворное, чтобы исключить создание зрительно-звукового образа. Но и в этом случае большинство кошек уверенно выбрали правильное направление к дому! Однако, как только на испытуемых кошек надели магнитные ошейники, те сразу утратили свои навигационные способности.

Что же получается? Скажи нам, изящная кошка, неужели ты – ходячий компас?

«Да! Я даже знаю слово «магниторецепция»!»

Есть такой термин. В настоящий момент ученые проверяют несколько версий возникновения магниторецепции не только у кошек, но и у других млекопитающих (включая человека), а также у некоторых видов птиц, рыб, червей, моллюсков, насекомых и бактерий. На роль магнитных стрелок у живых организмов претендуют кристаллы магнетита (смеси двух оксидов железа, химические формулы которых FeO и Fe 2 O 3 ). Рупором пространственной ориентации может также служить белок сетчатки глаза, который называется «криптохром». Кроме сетчатки, хранилищами таких и, возможно, других «рупоров» может служить вестибулярный аппарат или костные ткани. Впрочем, никто не исключает сюрпризов. Возможно, магниторецепторы разбросаны по нашему организму, но в силу определенных причин либо пока не найдены, либо не функционируют. Если и когда-то у людей будут обнаружены магниторецепторы, человечество выйдет на новый виток эволюционного развития. Например, проедет человек несколько километров на поезде, а вернуться захочет на велосипеде. Ни мобильного телефона с GPS-приемником, ни компаса ему больше не будет нужно: его магнитные рецепторы сделают свое дело.

Но для этого надо знать, куда двигаться. Люди это поймут, а как сейчас это понимают кошки? Что или кто указывает их внутреннему компасу направление движения? Генетические особенности? Некие поля или иные субстанции, недоступные приборной базе современной науки? Приглашаю вас поразмышлять на эту тему, дорогие читатели!

На десерт традиционно подают сладости. Приятного аппетита, вас ждут невероятные истории возвращения кошек домой.

К среднестатистическим случаям относятся следующие. Английский кот добрался домой за три недели, пробежав более 70 километров по лесу. Кошка из Голландии пять месяцев искала дорогу к хозяевам, преодолев 150 километров. Ее американская коллега из штата Джорджия вернулась, совершив путешествие длиной в 320 км.

Перейдем к рекордсменам. «Великая путешественница» из Франции провела в скитаниях семь месяцев, пробежав 700 километров. Вернулась она отощавшая, с растяжением лапы, но счастливая.

Кот Семен удрал от мурманчан в Москве и через шесть лет объявился на пороге хозяйской квартиры в изрядно потрепанном виде. Расстояние между Москвой и Мурманском составляет около 2000(!) километров. Про Семена писали в газетах и сняли фильм с романтическим названием «История любви». В 2012 году ему установили памятник. Теперь строптивый бронзовый пузан с узелком сидит на скамейке в сквере и обещает исполнить любое желание, если его почесать за ухом.

Несмотря на то, что следующая представительница кошачьих, возвращаясь к своему дому, преодолела всего 25 километров, этот случай надо признать еще более удивительным. Кошка Амадо была… слепой. Ее хозяйка, пожилая фермерша из Прованса, в связи с проблемами со здоровьем отвезла кошку приятельнице. Прошло чуть более двух недель, и вдруг фермерша услышала, что из сада доносятся жалобные стоны. Открыв дверь, хозяйка увидела свою измученную кошку. Конечно, Амадо использовала по максимуму все работающие органы чувств и магниторецепторы, но как она догадалась, где находится единственный мост через реку? Об этом знает только сама Амадо.

В Германии хозяйке и коту понадобилось 16 лет, чтобы вновь воссоединиться. Кот Леопольд потерялся годовалым, а вернулся в почтенном возрасте, балансируя на верхнем пределе продолжительности жизни. Вернее, кота нашли в лесу, отнесли к ветеринару, который обнаружил чип с координатами хозяйки. Она вначале не поверила, подумав, что ее разыгрывают. Но когда приехала посмотреть на кота, то узнала своего повзрослевшего питомца. На момент написания статьи этот случай – абсолютный рекорд по продолжительности расставания.

«Моя кузина из Чикаго часто слышит слово «homing»...»

Производное от слова «home» («дом») произносится «хоуминг» или «хоминг» и означает именно то, о чем мы говорим: возвращение домой.

Браво, мурлыки!

Д-р Светлана Кабанова (Дюссельдорф)

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