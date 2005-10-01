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«Партнер» №12 (279) 2020г.

Саксонская Швейцария, часть 2

(Окончание, начало в номере 11 / 2020)

Райская дорога и лестница в небо

Она считается одной из самых красивых в Германии, ведет от Бад Шандау (Bad Schandau) в сторону деревеньки Хинтерхерсмдорф (Hinterhermsdorf). Это 25 километров невообразимых красот вдоль речушки Кирнич (Kirnitzsch): темно-зеленые ели, серые скалы, синее небо и старые мельницы. Некоторые из них превращены в кафе и пансионы, есть и действующая – в ней небольшой музей. Прямо у этой дороги – знаменитый Лихтенхайнский водопад (Lichtenhainer Wasserfall). Пример предпринимательского духа местного населения.

В XIX веке жители деревни Лихтенхайн (Lichtenhain) решили превратить скромный водопадик при впадении деревенского ручья в Кирнич в более внушительный. Они подняли ручей повыше и соорудили небольшую плотину. Присматривать за хозяйством поручили одному из своих деревенских, а он, чтобы развлечь путешественников, стал за деньги открывать задвижку плотины. Массы воды устремляются вниз, и создается впечатление мощного потока. Надо было иметь настоящий дух предпринимательства, чтобы из смыва унитаза сделать источник дохода, шутят сегодня саксонцы.

О предпринимательстве – чистая правда. История произошла в 1830 году, а уже в 1852-м здесь воздвигли гостиницу, которая существует до сих пор в том же самом фахверковом здании, что и полтора столетия тому назад. Здесь же ресторан и летняя закусочная, где подают замечательную свежайшую форель горячего копчения (правда, придется ждать полчаса, пока ее приготовят). За это время можно еще раз полюбоваться водопадом, аттракцион с водосливом летом повторяют каждые полчаса, зимой – через полтора часа. Как правило, подгадывают к прибытию желтенького трамвайчика Кирничтальбан. Это местная достопримечательность – он существует 120 лет, и это единственный в мире случай, когда трамвай курсирует по Национальному парку. Здесь его конечная остановка.

Отсюда же начинаются многие маршруты, поэтому в XIX веке здесь можно было нанять лошадей, ослов или носильщиков, чтобы отнесли вас, например, к пещере Кушталь (Kuhstall), что в переводе означает коровий хлев. Согласно легенде, здесь прятали коров всё от тех же вездесущих шведов. Собственно, это не пещера, а скальные ворота, большие и живописные, много раз запечатленные художниками – это четвертый этап Тропы художников.

Подъем к пещере достаточно пологий, а вот от нее на смотровую площадку на самом верху ведет так называемая лестница в небо(Himmelsleiter). Это удовольствие – не для слабонервных. Между двумя скалами почти вертикально вверх ведут стальные ступени. Поручней нет – во-первых, они сюда не войдут, во-вторых, они не нужны: ты поднимаешься, расставив руки и опираясь на скальные стены. Сверху открывается умопомрачительный вид на окрестности.

По Кирничу с крокодилами

Главный восторг ждал нас в конце этой прекрасной дороги, в деревне Хинтерхерсмдорф (Hinterhermsdorf). Ландшафты здесь совсем не такие, как на Бастае, – скал не видно, небольшие холмы, поля и лес. И информационный центр посвящен теме леса, проложена тропа, таблички по ходу которой рассказывают о роли лесов в жизни человека, о том, как в старину получали деготь, древесный уголь и т.д. В общем, это интересное место для походов с детьми,для них, кстати, устроен игровой ландшафт Waldhusche. Хинтерхерсмдорф даже сертифицирован как место для семейного отдыха. Кстати, в 2001 году эта деревня была признана самой красивой в Германии.

Но наш восторг вызвало другое – прогулка на каное по самой старой границе Европы, проложенной в 1451 году. С тех пор границы на континенте менялись множество раз, но разделительная черта между Чехией и Саксонией осталась неизменной и, как пять столетий назад, проходит по середине реки Кирнич. Поэтому тот, кто сидит в лодке слева от прохода, находится в Чехии, а тот, кто справа – в Германии. Каноэ движется беззвучно по темным водам реки, а с двух сторон – огромные скалы, напоминающие то крокодила, то слона, то еще какое-нибудь животное, и зеленые берега. 20 минут, пока плывешь к плотине (Oberen Schleuse), ты находишься в сказке.

Кирнич– речка узенькая и неглубокая, поэтому еще в XVI веке здесь были построены шлюзы, чтобы можно было сплавлять лес. Этот лесосплав существовал до 1964 года, с тех пор шлюзы действуют лишь для того, чтобы могли кататься туристы, зимой система не работает и река течет по своему обычному руслу.

У верхнего шлюза вас высаживают, возвращаться к парковке следует, поднявшись по лестнице к смотровой площадке Hermaseck и затем по лесной дороге.

И казна, и тюрьма

Учитывая, сколько в Саксонской Швейцарии скал, было бы странно, если бы их не использовали для создания укреплений. И их здесь достаточно. Самая известная – крепость Кенигштайн (Königstein), ее не то что ни разу не взяли приступом враги, никто ни разу даже не пытался ее штурмовать. Не зря здесь хранилась казна Саксонии, а во время войн скрывались царственные особы, произведения искусства и драгоценности. Сюда же как особо ценного специалиста Август Сильный спрятал изобретателя фарфора Иоганна Фридриха Беттгера, тот ведь пообещал курфюрсту с помощью алхимии получить золото на 10 миллионов талеров и сделал это письменно. Но ни золота, ни фарфора здесь Беттгер не изобретал, а под присмотром трех солдат мучился от безделья, потому что лаборатории в Кенигштайне не было.

В 1945-м мудрый начальник гарнизона передал командование содержавшимся в крепости французским военнопленным, а те сдали Кенигштайн Красной армии без боя. В общем Кенигштайн – это отдельная песня. Смотреть всем обязательно! К входу можно доехать на городском паровозике за 6 евро, подняться и спуститься на лифте, поэтому крепость доступна даже инвалидам-колясочникам.

Замок Хонштайн (Burg Hohnstein) существует с XII века, за это время он был охотничьим замком правителей Саксонии, залом суда, тюрьмой. Он, кстати, выдержал осаду шведов в 1639 году. После этого был молодежной тюрьмой и молодежным отелем, музеем и в конце концов объявил о неплатежеспособности и теперь ищет инвесторов.

Ветреный Август и графиня

От остальных замков остались лишь развалины, либо они сохранились частично. Как, например, Штольпен (Burg Stolpen), где томилась в изгнании самая знаменитая метресса Августа Сильного графиня Козель. Это один из немногих замков, возведенных на невероятно твердой базальтовой скале. И в нем находится самая глубокая естественная (неразработанная) базальтовая скважина в мире. От замка сохранились обширный коридор с подземельями, камерой пыток, голодной ямой и башнями, одну из которых называют Башней графини Козель.

Эта невероятно красивая и столь же амбициозная особа много лет была метрессой (официальная должность) курфюрста, родила ему семерых детей и заполучила от него обязательство жениться на ней после смерти супруги. Увы, Август был мужчиной непостоянным, через 8 лет он стал королем Польши и, чтобы завоевать сердца поляков, взял себе новую метрессу, их прекрасную соотечественницу и католичку Марию Магдалену фон Дёнхоф, а Анну Констанцию удалил от двора. И тогда она решила пустить в ход свое главное оружие – обязательство Августа. Она бежала в Пруссию, чтобы оттуда добиваться своих целей. Для саксонца это был позор, он ни в коем случае не хотел допустить обнародования своего обещания. Пришлось договариваться с прусским королем и обменять беглую любовницу на прусских дезертиров. После возвращения из Берлина графиню и отправили в Штольпен, где она провела 49 лет.

487 ступенек

Регион не зря 200 лет является туристической меккой, остановиться можно в любой точке Саксонской Швейцарии, везде есть пансионы, сдаются квартиры. И любая деревушка может таить открытия. Связывают все населенные пункты 11 маршрутов автобусов, которые так и называются Wanderbusse, паромы и S-Bahn. На все виды транспорта действует единый билет.

Центр Саксонской Швейцарии – городок Бад Шандау, там находится главный информационный центр и сходится большая часть автобусных маршрутов. Сюда причаливают пароходы Белого флота, отсюда же стартует трамвайчик Кирничтальбан. В общем это настоящий курортный городок с гостиницами от 5 звезд и множеством ресторанчиков, а также термальным комплексом Toskana Therme, где можно расслабиться в бассейне и панорамной сауне, наслаждаясь музыкой и игрой света. Тем, кому нравится такая курортная атмосфера, лучшего места в Саксонской Швейцарии не найти.

Крошечный уютный Курорт Ратен (Kurort Rathen). В нем всего 400 жителей, Эльба делит его на две части, с левого берега паром (охраняется как памятник культуры) доставляет туристов, оставивших там свои машины, ибо парковаться на правом берегу разрешено только тем, кто поселился в Курорте Ратене. Здесь милые пансиончики, кафе, из развлечений – миниатюрная железная дорога Eisenbahnwelten, звуковая терраса. Чтобы попасть на знаменитый Бастай, достаточно подняться по лестнице в 487 ступенек, до Дрездена ходит S-Bahn, а озеро Amselsee практически в черте города.

Ворота в Саксонскую Швейцарию – Пирна (Pirna). Тем, кто хочет остановиться здесь, надо иметь в виду, что это довольно большой промышленный город, где не только старый центр с замком и виллами, но и панельные районы гэдээровских времен. Мы выбрали его по той простой причине, что Бастай всего в 9 километрах и до Дрездена рукой подать. Кстати, карта туриста в Пирне (Gästekartemobil,выдается даже за одну ночевку в городе) дает право бесплатного проезда по всему национальному парку вплоть до Дрездена. Жаль, что мы ею не воспользовались, катались на машине. Исчерпывающую информацию о том, какие скидки предоставляются по карте туриста в каждом из городов, можно найти на сайте www.saechsische-schweiz.de (выбрать раздел Region, затем Gästekarte).

О сытом художнике замолвите слово

Что попробовать в саксонской Швейцарии?Мы здесь запали на копченую форель (Räucherforelle). Ее подают у Лихтенхайнского водопада, прямо у Amselsee в Курорте Ратене. Кажется, вот здесь в озере ее поймали и тут же закоптили. Но это не так, форель разводят в рыбном хозяйстве Forellenzucht Rathmannsdorf и там продают дешевле, чем в ресторанчиках (за 5 евро вместо 10), причем не только форель, но и копченого угря и другую рыбу. Находится это хозяйство недалеко от Бад Шандау и работает 7 дней в неделю без выходных, доехать можно на автобусе до остановки Rathmannsdorf Lachsbach.

Особое место для гурманов – деревня Шмилка (Schmilka). Местную мельницу тоже запечатлели романтики, так что тропа художников проходит и через эту живописную деревушку. Уточним: тропа сытых художников, потому что уйти из Шмилки голодным невозможно. Основываясь на гравюре Рихтера, местные жители восстановили водяную мельницу 1665 года, из муки, которая мелется буквально на ваших глазах, пекут биологически чистый хлеб.

Впрочем, здесь не только хлеб, а все продукты с приставкой био. Огромные био-пироги величиной с тележное колесо (Wagenrad), вкуснейшее био-пиво из собственной мануфактуры. Оно не фильтруется и не пастеризуется, поэтому имеет совершенно особенный вкус. И вегетарианская лазанья, естественно, тоже био. Никаких химических усилителей вкуса, консервантов и даже микроволновок вы здесь не найдете, всё пекут и варят на дровах. Такова концепция всей деревни. Но в кафе Mühlenhof на открытом воздухе под скрип мельничного колеса всё ощущается как-то по-особенному. В ноябре здесь зажигают камин, огромные напольные фонари и вместо пива подают глинтвейн – воцаряется особая волшебная атмосфера.

В Шмилке начинается маршрут на самую высокую точку немецкой части Саксонской Швейцарии Гроссер Винтерберг (Großer Winterberg). Гуляя по деревне, смотрите, не забредите в Чехию. Впрочем, если нечаянно завернете, не беда, в Богемской Швейцарии тоже немало красот.

Сергей Охотников (Кёльн)



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