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«Партнер» №12 (279) 2020г.

Когда будет положен конец террору исламистов в Европе?

Такой «рай» нам не нужен!

27 октября текущего года таблоид Bild под заголовком «Поэтому Германия — рай для террористов» («Darum ist Deutschland ein Paradies für Terroristen») опубликовал статью, начинавшуюся следующей вводкой:

«Они живут среди нас – и зачастую никто не знает, где они находятся в настоящий момент. По данным Федерального ведомства по охране конституции, органы безопасности Германии насчитывают в стране более 600 исламистов. Они однозначно признаны угрозой общественной безопасности, но с ними соответствующим образом не работают. Как не работали с 20-летним террористом ИГИЛ Абдуллой аль-Хадж Хасаном, который зарезал человека в Дрездене. А каким ещё бомбам замедленного действия с тикающим механизмом разрешено находиться в Германии?»

Далее в статье приводились конкретные примеры того, как «из-за несостоятельности правоохранительных органов в Германии свободно чувствуют себя террористы и другие потенциально опасные лица». Что же касается вышеупомянутого террориста ИГИЛ, то здесь таблоид имел в виду прогремевшие далеко за пределами Германии события вечера 4 октября 2020 года. Тогда в центре Дрездена 20-летний беженец из СирииАбдулла аль-Хадж Хасан, увидев двоих незнакомых ему ранее геев (55-летнего Томаса Л. и 53-летнего Оливера С.), напал на них и причинил им множественные ножевые ранения, в результате которых Томас Л. скончался, а Оливер С. хоть и выжил, но, вероятно, останется инвалидом.

Действия сирийца следствие квалифицировало как теракт, совершённый «по мотиву ненависти к людям, которые живут не по его вере». Сообщалось также, что за пять дней до дрезденского нападения Абдулла аль-Хадж Хасан был освобождён из тюрьмы, где отбывал трёхлетнее наказание, и что на полицейском учёте он состоял с 2017 года как «представляющий угрозу радикальный исламист ИГИЛ», но вопрос о его депортации в Сирию никогда не поднимался, «поскольку Сирия считается страной, опасной для проживания».

Повторюсь: статья в Bild вышла 27 октября. А через два дня в центре Ниццы 21-летний тунисец-нелегал Брахим Ассауи с криками «Аллах акбар» зарезал троих посетителей местной католической церкви. Спустя ещё четыре дня – в понедельник, 2 ноября, – в центре Вены 20-летний приверженец ИГИЛ этнический албанец с австрийским гражданством Куйтим Фейзулайзастрелил четверых и ранил 23 человека. Началась же эта кровавая серия 16 октября, когда в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 19-летний чеченец Абдулла Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который во время урока на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и призывал бороться с проявлением радикального ислама.

На эту вспышку насилия не могли не отреагировать ведущие политики Европы. Спустя неделю после теракта в Вене агентство Euronews сообщило:

«Новые предложения по усилению борьбы с исламским терроризмом в Европе прозвучали во вторник, 10 ноября, в ходе видеоконференции на высшем уровне. В ней участвовали президент Франции, главы правительств Австрии, Германии и Нидерландов, председатели Евросовета и Еврокомиссии. Они обсудили меры противодействия радикализации европейских мусульман и реформу Шенгенской зоны».

В ходе видеоконференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что осуждает все формы религиозной ненависти. «Это не борьба между исламом и христианством, – подчеркнула она. – Демократическое общество должно бороться с террористическим и антидемократическим поведением».

Со своей стороны, Эммануэль Макрон призвал европейские страны «к скоординированному и быстрому ответу на угрозу терроризма». Осудив «злоупотребление правом на убежище», президент Франции заявил: «Мы хотим, чтобы наши границы оставались открытыми, но мы хотим лучше защищать их. Каждая брешь во внешней границе Евросоюза или просчёты в охране граждан внутри любой страны ЕС создают риск для безопасности всех государств-членов. Нам нужно завершить работу над системой разведки и её правовыми инструментами. Мы ещё поговорим об этом в декабре», – заявил французский лидер и призвал обновить миграционную политику Евросоюза.

Общую стратегию Евросоюза по пресечению иностранного финансирования религиозных организаций изложил председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Он говорил о важности разъяснительной работы среди мусульманского духовенства, которая помогла бы, по его мнению, гарантировать защиту основных ценностей в Европе без каких-либо компромиссов. Конкретно, он предложил создать европейский институт по обучению имамов в интересах борьбы с идеологией ненависти и предотвращения терроризма».

Сказанное главой Совета ЕС удивило даже участвовавшего в видеоконференции ректора Соборной мечети Брюсселя Салаха Эчаллауи: «Я надеялся услышать более широкую программу помощи мусульманам, – цитирует его Euronews. – Если сводить борьбу с радикализмом только к обучению имамов и к теологическому подходу, то, я думаю, мы упустим борьбу с радикализмом. Мы готовы работать в теологической сфере, потому что это наша прямая обязанность, но этого недостаточно».

Канцлер Австрии Себастья Курц в ходе той же видеоконференции сказал следующее: «Европе угрожают тысячи заключённых в тюрьмы боевиков-террористов, которые либо пережили боевые действия в Сирии и Ираке за «Исламское государство», либо не смогли покинуть страну, поскольку были арестованы. Это бомбы замедленного действия. Печальная правда заключается в том, что многие из них будут освобождены уже в ближайшие годы. Если мы хотим защитить нашу свободу, мы должны ограничить свободу этих людей».

Германию теракты сейчас не затронули. Тем не менее, как заявил президент Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью телеканалу ARD, «Мы сейчас должны быть очень бдительны перед лицом угрозы со стороны исламистских экстремистов. В связи с терактами в Европе в последние дни необходимо внимательно следить за уже известными опасными элементами. Среди них наверняка есть те, кто задумывался о совершении аналогичных преступлений». В то же время он подчеркнул, что по оценкам возглавляемой им спецслужбы, «уровень террористической опасности в Германии не изменился».

«Я всегда говорил, – продолжил Хальденванг, – что исламистский теракт может произойти в любое время и в Германии». Основной причиной терактов последних недель он считает карикатуры на пророка Мухаммеда во Франции, которые «заставили закипеть эмоции исламистов».

После теракта в Вене соболезнования жертвам этой трагедии выразила канцлер Германии Ангела Меркель. «Исламистский террор является нашим общим врагом. Борьба против этих убийц и их подстрекателей – наша общая борьба», – говорилось в заявлении Меркель, опубликованном в Твиттере официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом.

Гамбургская консервативная газета Preußische Allgemeine Zeitung (PAZ) в статье «Террор – не природное явление» («Der Terror ist kein Naturereignis») пишет:

«Весной и летом 2020 года политики и органы безопасности продемонстрировали, что они готовы и способны занять жёсткую позицию против коронавируса. При этом они были способны на меры, которые прежде казались немыслимыми. Теперь граждане ожидают, что ответственные лица с такой же решительностью и твёрдостью будут действовать и против исламистского террора».

И граждане действительно этого ожидают.

Сергей Дебрер (Ганновер)

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