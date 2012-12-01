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«Партнер» №12 (279) 2020г.

Европейские новости, ноябрь 2020

Беларусь идет своим путем

Упрямые белорусы гнут свою линию. Ничей опыт и ничьи руководящие указания (по большей части с диванов) не меняют их линии поведения – они выходят на мирные протесты уже больше 15 недель подряд. У флешмоба свои законы. Нет лидеров, зато интернет дает прекрасные возможности для самоорганизации. Власти день ото дня становятся всё свирепее, и главное – кто первым выдохнется.

На сей момент число задержаний перевалило за 30 тысяч, есть погибшие. Ежедневные сводки такие: бастующих рабочих увольняют с заводов и даже отправляют на «перевоспитание» в колхозы; в протестном районе Минска отключили воду; 20 врачей отбывают административный арест и 15 уволены за поддержку протестующих и т.д. и т.п.

В отделениях милиции людей подвергают жесточайшим избиениям, чему есть сотни и сотни свидетельств. Последний из погибших, роман Бондаренко, был забит до смерти за попытку защитить в своем дворе красно-белый флаг. А белорусы выходят и выходят, и это не какие-то бандиты из 90-х или наркоманы, а цвет белорусского народа.

Живе Беларусь!

Три победителя при одном проигравшем

Прекращение огня в Арцахе (Нагорном Карабахе) стало следствием многостороннего соглашения, которое в разных странах представили, как кому было выгодно. В РФ ситуацию изложили так, будто миротворческая миссия в этом регионе будет исключительно российской. Но вот выдержка с сайта Ильхама Алиева: «Хотел бы выразить благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта, и одним из пунктов заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

Армения лишилась территорий, занятых три десятилетия назад, и, кроме того, по ее исконной территории пройдет трасса Азербайджан – Нахичевань, которая не будет подконтрольна армянским властям. Армяне уходят из Арцаха, сжигая свои дома. Огромное число людей с разных сторон погибло, искалечено, обездолено. Влияние России на Армению стало абсолютным, но РФ получила присутствие НАТО на Южном Кавказе. Уйдут из политики Путин, Эрдоган, Алиев, Пашинян, а вопрос присутствия НАТО в регионе решать будет весь альянс, а не одна Турция. И в случае чего, весь альянс поможет Турции, если она об этом даже не будет просить.

Евросоюз здравоохранения

Руководство Евросоюза делает работу над ошибками, совершенными во время первой волны пандемии, а именно – отсутствием подготовки, нехваткой оборудования и тестов и, главное, несогласованностью действий. Еврокомиссия намеревается создать Европейский союз здравоохранения, который займется отслеживанием инфекций и будет в случае необходимости вводить чрезвычайную ситуацию на уровне содружества. Организация не будет зависеть от ВОЗ, полномочия ее структур (агентства лекарственных средств, центра профилактики и контроля заболеваний) значительно расширятся. Первой серьезной задачей новой организации будет справедливое распределение вакцины среди стран ЕС при соблюдении невмешательства в проведение вакцинации внутри стран. «Граждане стран ЕС ожидают от нас, что мы будем действовать», – сказала еврокомиссар по делам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Серые волки» – вне закона

В начале ноября турецкая правоэкстремистская группа была запрещена во Франции, а через пару недель немецкий бундестаг обратился к правительству страны с предложением сделать то же самое в Германии. «Серых волков» в Германии около 11 тысяч, они исповедуют националистическую и расистскую идеологию, чужды понятию демократия, их деятельность направлена на подрыв внутренней безопасности в Германии. В последнее время участились случаи нападения «Серых волков» на армян, курдов и своих соотечественников, критикующих политику Реджепа Эрдогана. В совместном заявлении CDU/CSU, SPD, FDP и «зеленых» отмечается, что «Серые волки» находятся в связи с Партией националистического движения в Турции. Кроме того, есть основания полагать, что деятельность «Серых волков» направляется спецслужбами Турции.

Саммит G20: главная задача – справедливое распределение вакцин

Саммит лидеров стран «большой двадцатки», который должен был состояться в Саудовской Аравии, состоялся по известным причинам в режиме онлайн. В повестке дня были борьба с пандемией, международный экономический кризис и изменение климата. В центре внимания оказался вопрос предстоящей масштабной вакцинации. Лидеры G20 выразили готовность помочь бедным государствам в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил: «Необходимо любой ценой избежать сценария мира, в котором только состоятельные могут защитить себя от вируса и перезапустить привычный образ жизни». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала участников встречи инвестировать для достижения этой цели 4,5 млрд долларов США. Ангела Меркель в своем выступлении сказала: «Цель международной кампании – сделать доступными до конца 2021 года 2 млрд доз вакцины. Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов. Вклад Германии – свыше 500 миллионов евро».

После восьми лет переговоров Китай и еще 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили самое крупное на планете соглашение о свободной торговле. В странах-участницах этого соглашения проживают 2,2 млрд человек, и на их долю приходится 29% мировой экономики (доля ЕС по номиналу ВВП около 33%, США – около 25%). В договоре предусмотрены снижение таможенных пошлин и введение общих торговых правил. Соглашение распространяется на сферы торговли, предоставления услуг, электронной коммерции, телекоммуникаций и авторских прав. Во «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (RCEP) кроме Китая входят 10 стран АСЕАН и четыре внеблоковых государства (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония).

Отмечая очевидные выгоды договора в деле экономической интеграции региона, критики отмечают, что договор практически не распространяется на сельское хозяйство стран-участниц и в нем слабо отражены вопросы трудового права и права в области защиты экологии. Главный вопрос, которым задаются скептики, – не будет ли Китай, имеющий несколько своеобразные представления о свободе торговли, пытаться свободу «перелицевать» в игру по своим правилам, когда внешний рынок будет для него открыт, а внутренний он будет держать закрытым.

Польша и Венгрия встали на путь откровенного шантажа Евросоюза, наложив вето на проект бюджета ЕС. Это вето блокирует выплаты странам ЕС многомиллиардных сумм из так называемого фонда восстановления. Страны, наиболее пострадавшие от последствий пандемии, надеются, что ожидаемая в обозримом будущем массовая вакцинация позволит быстро восстановить экономику, но для этого жизненно необходимо получение первого транша в январе, которое «торпедируется» двумя странами. Это ответ европейских «диссидентов» на требование соблюдения верховенства права. Польша и Венгрия как будто заявляют: давайте нам денег и не лезьте в наши дела. Такая позиция – признание того, что в планы двух стран не входит соблюдение принципов демократии и верховенства права, принятых в ЕС, и они загодя объявляют об этом.

Между тем, это может оказаться выстрелом себе в колено. Депутат ЕС Ги Верхофстадт указал на то, что правила ЕС позволяют наладить работу фонда восстановления экономики близко к той модели, по которой действует сотрудничество по общей валюте – в рамках сотрудничества отдельных государств еврозоны. Эту идею поддерживает и Джордж Сорос, полагая, что таким образом можно обойти вето, и без денег Евросоюза окажутся как раз нарушители принципа верховенства права.