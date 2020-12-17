Анонсы декабрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



О дополнительных выплатах Claims Conference

В связи с пандемией коронавируса Claims Conference выплатит всем лицам, уже получившим разовую помощь от Конференции, два платежа по 1200 евро каждый. На данный момент стали известны практически все детали, связанные с дополнительной выплатой Claims Conference. Сообщается, кто именно имеет право на эту выплату (а кто, к сожалению, нет), как подать заявку на получение помощи, как сообщить об изменении адреса проживания. Предполагается, что первый платеж заявители получат уже в декабре этого года или в начале 2021-го. Редакция журнала «Партнёр» Читать далее >>



Полицейские водометы у Бранденбургских ворот

Чем ближе ученые подходят к передаче в производство вакцины от коронавируса, тем активнее улица протестует против «принудительной поголовной» вакцинации. До нее не доходит, что она воюет с ветряными мельницами – ведь власть имущие никогда не говорили о принудительной вакцинации. Ни разу! Тем не менее, немецкая «улица» громко обвиняет Меркель и Шпана в сползании в диктатуру. В Берлине на протест противников ограничений и прививок вышло от 5 до 10 тысяч человек. За порядком следили 2000 полицейских. Многие участники были без защитных масок и не соблюдали дистанцию. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Беспорядки и протесты в Берлине: что объединило разных участников? Улица не слышит голоса разума… А.Кротов Читать далее >>

Человечество сделает себе прививку от COVID-19

Начинающаяся глобальная вакцинация от коронавируса потребует огромных усилий, но может остановить пандемию. В течение предстоящего 2021 года от него будет привита значительная часть населения планеты. При этом важную роль предстоит сыграть Германии – и как крупнейшему государству Евросоюза, и как стране происхождения и производства как минимум двух многообещающих вакцин. В ближайшие месяцы нас, жителей Германии, будут вакцинировать. Но не всех и не сразу. Не всех, потому что правительство ФРГ неоднократно подчеркивало: прививать от коронавируса будут только на добровольной основе. Не сразу, потому что обеспечить одной или несколькими разными вакцинами страну с населением в 83 миллиона человек– это гигантская производственная и организационная задача, и ее решение может растянуться на многие месяцы. Борьба против SARS-CoV-2 вступает в решающую фазу... Курс Консалтинг Читать далее >>



Високосный, несчастливый - конца не видать



Одно из немногих добрых событий уходящего года – соглашения о нормализации всесторонних отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, в перспективе этого процесса просматриваются и другие арабские страны. Сообщают, что три страны, заключившие соглашения, будут отныне действовать единым фронтом, с тем чтобы как можно больше стран мира признали «Хезболлу» и ливанское проиранское объединение террористической организацией. Германия, кстати, недавно пошла по этому пути, отказавшись разделять «Хезболлу» на военное крыло и политическое, которое можно бы и признавать. Правда, сама-то «Хезболла» такого разделения не делает, что не мешает России не относить ее к террористической организации. Мне представляется, что шаг Израиля, ОАЭ и Бахрейна, сделанный в конце нынешнего несчастного года, будет подхвачен другими странами, что, безусловно, послужит оздоровлению международной обстановки. Потому и смотрю в наступающий 2021 год с оптимизмом... Е. Кочанов Читать далее >>



Мост над пропастью: Америка после Трампа

Захватившие США более чем на полгода демонстрации и протесты заставили весь мир ожидать ноябрьских выборов президента если не с откровенным ужасом, то уж точно с замиранием сердца. Однако апокалипсиса не произошло. Смена постояльцев в Белом доме запланирована на январь, и как она произойдет, еще неизвестно. И если избирательная и правовая система в США действительно так крепки, а соответствующие процедуры так отлажены, как представлялось ранее, то переход власти не должен вновь расколоть и так предельно поляризованное общество. И сам Трамп, и прошедшие выборы — для американцев это, по сути, экзамен на устойчивость всего сложившегося уклада жизни. Что ожидает Америку, Германию, Россию, мир при Джо Байдене... Е. Зеликова Читать далее >>

Коронавирусная хандра и как с ней бороться



Фильтруйте информацию. Контролируйте эмоциональное состояние. Обратите внимание на свою физическую форму. Нагрузите мозг. Вот несколько рекомендаций о том, как справиться с хандрой и улучшить своё психологическое и физическое здоровье. Пандемия увеличила число тревожных расстройств. В нашей жизни есть вещи, которые мы лично не в силах изменить, но которые нам важно принять. Вирус изменил привычный уклад нашей жизни и правила поведения при контакте с другими людьми. Но в наших силах изменить свое отношение к происходящему. Это позволит, не зацикливаясь на проблеме, направить свое время и энергию на другие цели... А. Иванов Читать далее >>



История болезни

…Еще одна мерзкая сторона короны: ты твердо не знаешь, болен ты или нет, не знаешь, здоров ли уже или еще нет, надо ли самому опасаться заражения или опасаться должны тебя. Боюсь, что нам еще предстоят немалые испытания в ближайшие месяцы. Не верьте отрицателям короны, борцам за свободу во время эпидемии, они сейчас как раз начинают борьбу против вакцинации. Как человек, лично чуть-чуть испытавший эту болезнь, призываю вас к предельной осторожности, исполнению всех предписаний (да, очень противно, но лекарство обычно бывает горьким). Не надо паники, но дисциплина необходима... Так что статья эта вышла если и об истории болезни, то не моей, а всех нас, нашего нездорового общества. С. Мучник Читать далее >>



К нам приходит праздник

Вот и подходит к концу 2020 год, ставший для всех нас по многим причинам очень и очень непростым. Тем не менее впереди самые главные и светлые праздники — адвенты, день Святого Николауса, Рождество и, конечно же, Новый год! Давайте проводим старый год красиво и весело! Наступила зима, а значит, самое время ставить елку. Если раньше за зеленой красавицей ездили мы с мужем вдвоем, так как малыши были еще совсем крохами, то сейчас отправимся выбирать самую пушистую и ароматную всей семьей. Представляю, с какой радостью малышня будет бегать по рядам со стоящими там деревьями! И, конечно, мы уже заготовили несколько небольших игрушек и сладостей для детских башмачков к предстоящему празднику… Веселые новогодние хлопоты... Я. Бошманн Читать далее >>



Продажа продуктов питания в Интернете

Интернет-торговля, существующая более 25-ти лет, до последнего времени не занималась продажей продуктов питания. Доля так называемого E-Food в общем обороте online-торговли до 2014-го составляла менее 1%, в 2019-м достигла 2,46%. По прогнозам некоторых консалтинговых фирм, сделанным в начале текущего года, эта доля должна возрасти к 2030-у в 5 раз. Однако страх заразиться коронавирусом, а также массовый переход в режим работы Homeoffice вызвали такой неожиданный бум закупок продуктов питания в интернете, который побил все мыслимые и немыслимые рекорды… Ужесточение контроля онлайн-гешефтов… Э. Мармер Читать далее >>



Альберт Эйнштейн. Обыкновенный гений

Родившийся в Ульме на юге Германии один из создателей современной физики коренным образом изменил наше представление о пространстве, времени и материи. Но ни в школе, ни в университете никто из соучеников и преподавателей не замечал за ним особого таланта. Фундаментальный принцип относительности и знаменитую формулу Эйнштейн вывел в 26 лет, работая в патентном бюро. Обрушившаяся на него слава увенчалась присуждением Нобелевской премии. Но и мировое признание не уберегло его, когда к власти в Германии пришли нацисты. Его фотография была помещена среди портретов врагов рейха с подписью: «Эйнштейн. Еще не повешен»... К 65– летию со дня смертигениального ученого... Г. Калихман Читать далее >>



Жизнь, которой хватило бы на несколько биографий

Удивительно, что на основе биографии этого человека до сих пор не снят остросюжетный сериал. В нем было бы всё: детство, проведенное в украинском городке, увлечение социалистическими идеями, занятие высоких министерских постов, пребывание в ссылке и в Петропавловской крепости, громкое политическое убийство и плодотворная инженерная деятельность. Среди действующих лиц этого сериала были священник Георгий Гапон, террорист Борис Савинков, политики Владимир Ленин и Александр Керенский, писатель Максим Горький, государственные деятели Муссолини и Черчилль, сионисты Жаботинский и Бен-Гурион, банкир Ротшильд... Он начал как эсер-террорист, а закончил как убежденный сионист. С.Шпигель Читать далее >>



Мауриций Готтлиб. Судьба художника

Он родился в богатой семье и был одним из одиннадцати детей фабриканта Исаака Готтлиба. Получил образование в Базилианской школе в Дрогобыче, затем во львовской гимназии, где впервые познакомился с живописью. Его исключили из школы за то, что он нарисовал карикатуру на одного из учителей. Но он продолжил учебу, но уже в частном порядке. В пятнадцать лет поступил в Венскую академию изобразительных искусств. В восемнадцать его пригласил к себе в ученики великий польский художник Ян Матейко, и он, бросив все, сорвавшись с места, помчался к нему в Краков... Он написал 300 картин, а прожил всего двадцать три года. Мауриций Готтлиб – тот, кого называли еврейским Рембрандтом... И. Парасюк Читать далее>>



Нужна ли семья в XXI веке

«Да – скажут традиционно воспитанные люди. – Мы с детства привыкли считать семью основой жизни. Большинство из нас с детства убеждены, что взрослому человеку необходимо создать семью: жениться и выйти замуж, завести детей. Однако семья как социальное образование стремительно меняется и превращается в нечто другое. Это неизбежно. Как бы кому ни хотелось «вернуться к корням»,. Наша планета перенаселена, ресурсов уже не хватает на всех людей. Может быть, мы будем свидетелями новой эволюции, когда выживать будут только самые умные? А может быть, мы стоим на пороге еще более сильного классового расслоения, где будут совершенно разные формы социального существования? Мир не стоит на месте. Такова реальность... О. Нахт Читать далее >>



Граффити – болезнь или искусство?

Как бы ни старались искусствоведы оправдать граффити, называя это субкультурой, стрит-артом и прочими красивыми словами, немецкая полиция считает надписи на стенах вандализмом. Речь идет о повреждении имущества и карается тюремным заключением от двух до пяти лет или денежным штрафом. Как правило, со шпрейера взыскиваются деньги на уничтожение надписи и покраску здания. Штраф рассчитывается от того, где шпрейер изволил расписаться, на общественном здании или на частном, расписал ли он забор или вагон метро. Но вполне может достигать 30 000 евро. Взгляд на проблему. Размышления художника... М. Баст Читать далее>>



Праздник, праздник! Что дарить будем?

Подарки теперь можно покупать не только вживую, но и заказывать в магазинах, да еще к тому же по всему земному шару. С каждым годом возможности расширяются, и с каждым праздником у наших подарков есть шансы становиться все оригинальнее. Декабрь – главный месяц подарков. Семье, друзьям, коллегам, знакомым, маленьким и взрослым, стареньким и юным, – всем нужно что-то придумать, желательно интересное и хорошо бы не повторяться. И мы поставили себе задачей помочь вам определиться с выбором... Итак, восемь идей рождественских подарков... Е. Чернявская

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Время читать. Михаил Жванецкий и его книги

Жванецкого при жизни называли классиком, великим, гением, и можно со стопроцентной уверенностью сказать, что он навсегда вошел в русский язык, в русскую культуру. Пушкин – Гоголь – Грибоедов – Ильф и Петров –Зощенко – Жванецкий. Такая цепочка, такая вот эстафета реформаторов русского литературного языка. И не только фразочки его, его тексты, но и его интонация тоже вошла в русскую культуру. «Он был гений и исполнил своё предназначение великолепно. Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей... Какое счастье, что он был», – написал Виктор Шендерович... Н. Ухова Читать далее >>

