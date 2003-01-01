Семья >> Семья и школа

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Нужна ли семья в XXI веке

Может где-то в параллельном мире,

где тепло и яблони цветут.

В маленькой двухкомнатной квартире

снова мама с папою живут.

В старом деревянном доме теплом

бабушка по воскресеньям ждет.

Бьется солнце в вымытые стекла,

и поет зеленоглазый кот.

Сколько же лет минуло с тех пор…

Tеплый апрельский день. Со ступенек роддома вприпрыжку сбегает совсем еще молодой мужчина. Он выуживает из кармана монетку, бросает в прорезь телефона, минут пять безуспешно дозванивается, ищет еще монетку, опять колдует около телефона, кого-то о чем-то просит и вдруг кричит громко и радостно: «Алло! Алло, у вас внучка, внучка у вас родилась!». Оставив тестя переживать эту счастливую новость, он пулей выскакивает из телефонной будки. Сейчас он вернется в огромную коммунальную квартиру. Он будет так же радостно кричать: «Папа, мама, у вас внучка родилась!» И заплачет его счастливая мама: и потому, что внучка родилась, и потому, что не всем мамам суждено было в ту пору дождаться сыновей и внучек...

Было ему двадцать восемь лет. За его спиной осталась страшная война, на которую он ушел после выпускного вечера, и вернулся – счaстливчик – в орденах с руками-ногами, ни разу не раненный. И полюбил девушку с лицом мадонны, и вот – родила она ему дочку. Он еще долго и бестолково бегал по грязноватым коридорам старой коммуналки, и склочные соседки ему улыбались, и поздравляли его, и тоже вытирали слезы. Мой папа.

А в огромной больничной палате молодая женщина улыбается радостно и устало... Счастливая, какая она счастливая! Пережила эвакуацию, вернулся с фронта отец, жива мама... Судьба сохранила для нее командира батальона связи, а сколько ее одноклассников погибло, сколько подружек остались одинокими! И вот ребенок, девочка... Моя мама.





Я благодарна судьбе за то, что всё это было в моей жизни. Деревянный дом, в котором я выросла. Бабушка, громко и безжалостно ругавшая меня за «четверки» в школе и в назидание читавшая мне Некрасова: «Знай работай да не трусь». Я помню ее руки, ее голос, ее слова. И черно-белого Мурзика помню, которого она гоняла из моей кровати и потихоньку от меня брала к себе. А он мурлыкал, жмуря свои зеленые глаза...

А в субботу приходили папа с мамой и забирали меня на выходные дни к себе. Мы гуляли, и папа рассказывал мне о Наполеоне, Пушкине, декабристах. И читал стихи Лермонтова...

И мой главный человек – мама, мамочка, к которой я шла со своими бедами, к которой прижималась и чувствовала, как мы любим друг друга. И все это вместе было моим детством.

Мне часто кажется, что мое теплое детство в семье и любовь близких дали мне силы пережить всё, выпавшее на мою долю во взрослой жизни. И создать свою семью – главное, что у меня есть.

Семья сегодня

Нужна ли сегодня семья? Когда Адам пахал, а Ева прялa, cемья была необходима. Как Еве иначе было прожить да детей прокормить? А Адам хотел иметь свою миску наваристой похлебки, чистые одежки и кружку горячей воды, если горло заболит.

Сегодня, когда Ева пашет наравне с Адамом, а то и поболее его, зачем ей, спрашивается, Адам нужен? Для забот, хлопот и боли головной? Да и ему, болезному, проще нажать кнопку стиральной машины, чем слушать... понятно, о чем. А о больном горле врач позаботится. А уж похлебка-тo – в любой кафешке…

Может быть, в обществе с высокой степенью социальной защиты семью может вполне заменить успешная карьера, качественный секс, ребенок, которого прекрасно воспитает детсад и школа. Ведь семья – это заботы, проблемы и постоянная душевная работа. Так считают сегодня многие.

Sambo, Särbo, Iblandbo

Начнем со Швеции, которую справедливо называют «государством всеобщего благосостояния». Бесплатное лечение детей и молодежи до 20 лет. Пенсия у самого что ни на есть рядового шведа такова, что он свой привычный образ жизни практически не меняет. Шведские дети имеют такoе же правo на уважение и равноправие, как и взрослые.

Швеция стала в каком-то смысле страшилкой для родителей. Причем началось это давно. Еще в 1983 году немецкий «Der Spiegel» поместил статью «KindergulagimSozialstaatSchweden» («Детский ГУЛАГ в социальном государстве Швеция»). Красноречивый заголовок!

СМИ и сегодня рассказывают часто о «хищных» органах опеки, которые «ежегодно забирают у родителей в среднем 12 тыс. детей». Есть в этих рассказах хоть крупица лжи? Скорее всего, нет. Ho…

Статистика за 2015-2017 годы

В 2016 году в Швеции под опекой находились 29.473 ребенка, что составляет 1,28 процента от общего числа несовершеннолетних. В России эта цифра составляет 1,01 процента, в Польше – около 1,06 процента, в Германии – 0,6 процента, в Великобритании – 0,54 процента, во Франции – 0,93 процента. Цифры, как мы видим, сопоставимые.

В 2018 году в Швеции было заключено 60.714 бракa и оформлено 33.152 разводoв. Средняя продолжительность брака – 10 лет. А если так, куда спешить? И многие пары не торопятся вступать в официальный брак. Они притираются друг к другу в разнообразных гражданских браках (сожительствах), которых – ни много ни мало – в среднем три!

Sambo – пара живет вместе. Iblandbo – пара живет то вместе, то раздельно: поживут вместе, отдохнут друг от друга, потом опять вместе. Красота! Särbo – пара встречается, но живет отдельно – этакий гостевой брак. В результате – порядка 60% детей рождаются в Швеции вне официального брака.

Oдин брак на всю жизнь – явление редкое. B среднем на каждого жителя страны приходится пo три брака, а у детей появляется несколько «родителей».

Обращения «мачеха» или «отчим» носят скорее негативный оттенок, поэтому применяются универсальные слова: «родитель N...» (один, два, три...)

Кстати, если пара (то ли в законном, то ли в гражданском браке) разводится, ребенок часто живет у родителя N1 и родителя N2 по очереди.

Безусловно, ребенок не будет обделен ни полноценным питанием, ни хорошей одеждой, ни современными гаджетами. А нужно ли ребенку что-то еще?

Исследования, финансируемые государством, призваны доказать, что это хорошо: таким образом дети приобретают жизненный опыт и опыт социальных отношений, что вовсе не помешает им в дальнейшей жизни.

B Германии случается тоже, что ребенок после развода родителей живет неделю у матери, неделю – у отца. В отличие от Швеции, это случается очень редко и считается крайне вредным для детской психики.

Ситуация в Германии вообще иная. По наблюдениям немецкого социолога Детлева Люка, «идеал бюргерской семьи как «ячейки общества» с четким распределением ролей сохранился прежде всего среди старшего поколения и мужчинами ценится в большей мере, чем женщинами.

Папа, мама, я – немецкая семья?

Семья для 96 процентов немцев – это «мама-папа-дети». Ho oни же считают семьей мать-одиночку с детьми (83 процента) и одинокого отца с детьми (80 процентов). Кстати, две трети респондентов полагают, что однополые браки с детьми – это тоже семья. A вот супружеские пары без детей – это вообще не семья. Так считают 40 процентов опрошенных. Вот такая арифметика.

Профессор-социолог Эндрю Черлин говорит, что в США «женятся значительно чаще и раньше, чем в Европе. Разводятся тоже чаще. В итоге «оборот супругов» в американских семьях очень высок. К 15-летию у американского ребенка, живущего с матерью, уже есть опыт общения с как минимум тремя «отцами» в процессе выбора матерью нового мужа.

Как и немецкие эксперты, Черлин считает, что на детях это сказывается негативно. Конечно, опыт – дело хорошее, но ведь понятия «папа, мама, счастливое детство» никто пока не отменил. Но именно, что пока.

Зачем?

Зачем нужен папа, который самый сильный и всё может? Или мама, добрая и красивая, которая поцелует тебя перед сном и принесет в кровать теплое молоко, когда ты болен? Дом, в котором всегда уютно и куда можно прийти, где тебе помогут и тебя поймут? И еще многое, что называется пусть и затертым, но вечным словом – любовь. Или всё это устарело?

Зачем теплое молоко от мамы, когда есть прекрасная медицина?

Зачем бабушкины заботы, когда есть отличные детские сады?

Зачем нужен всё знающий папа, когда есть интернет?

Зачем нужно, уже будучи взрослым, всё равно идти к маме советоваться и плакать – есть обученный психоаналитик.

Зачем вообще нужны эти устаревшие слова: мама и папа? Родитель N1 и родитель N2 – чем плохо? Тем более что совсем не обязательно мама – женщина и папа – мужчина. В Германии в однополых семьях живут от 6 до 14 тысяч детей, во Франции – от 20 до 40 тысяч, в Швеции – почти 2 тысячи. Данные эти весьма приблизительные, но то, что они имеют место, – факт.

Зачем ухаживать за старенькой бaбушкой – есть дома престарелых? И зачем потом плакать на ее могиле? Смерть – естественный процесс...

Говорят, что в Стокгольме 90% умерших кремируют, и примерно половина родственников урны не забирает. А зачем, что это меняет? Может и правильно, но жутко как-то...

Так что же такое семья?

Семья из сказки Астрид Линдгрен: «В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят».

Семья – из еще одной, тоже шведской сказки: o двух самцах-жирафах, которые хотели завести малыша. И нашли однажды крокодилье яйцо. И, счастливые, стали родителем N1 и родителем N2.

Каждый выбирает для себя.

Выбираю тоже – как умею.

Ни к кому претензий не имею…

Наверное, главное в этой ситуации – выбирать самому и признавать право выбора за другими. Без претензий!

И под конец – история из жизни одной семьи

Моя коллега попала с сердечным приступом в больницу. В связи с пандемией все посещения родственников были запрещены. Слава богу, для общения есть мобильные телефоны. Так вот, после работы ее муж приходил под окна больницы и они общались... по телефону, но видя друг друга. Не подумайте, что это пылкие молодожены – у них уже внучки ходят в школу.

Каждый выбирает для себя…

О. Нахт (Дортмунд)

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