Общество >> Право

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Нанесение телесных повреждений по неосторожности

Уголовная ответственность в дорожном движении

Любой водитель, который совершил ошибку при управлении автомобилем и травмировал другого человека, может стать объектом уголовного преследования. Обычно это происходит у тех, кто попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Виновника ДТП могут привлечь в качестве подозреваемого по уголовному делу по подозрению в нанесении телесных повреждений по неосторожности согласно § 229 Уголовного кодекса Германии (УК). Мои клиенты, особенно те, кто еще не имел дела с судебной системой, часто очень обеспокоены таким обвинением. Они задаются вопросами: отразится ли судимость на дальнейшей жизни и каким образом можно избежать уголовного наказания?

В данной публикации даются ответы на самые важные вопросы клиентов адвокатской коллегии Кримханд, которые у них возникают после обвинений за нанесение телесных повреждений по неосторожности в соответствии с § 229 УК.

Когда телесные повреждения считаются совершенными по неосторожности. Действия виновника считаются совершенными по неосторожности, если их можно было предвидеть и избежать. К примеру, водитель автомобиля не соблюдал дистанции при обгоне едущего рядом велосипедиста и сбил его. В результате велосипедист получил травму. Для автолюбителя эта ситуация была предсказуемой, и ДТП можно было избежать. Потому что, если бы он управлял машиной внимательно, то увидел бы, что боковая дистанция к велосипедисту недостаточная и не совершал бы его обгон. Поэтому полученная велосипедистом травма для водителя машины была предсказуемой и предотвратимой. В данном примере ошибка вождения привела к телесным повреждениям велосипедиста.

Ответственность. Параграф 229 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа.

Основываясь на многолетней адвокатской практике, можно сказать, что виновное лицо, впервые по неосторожности нанесшее телесные повреждения в дорожном движении, обычно ожидает штраф в размере не более 30 суточных ставок. В целом это примерно соответствует чистой месячной зарплате виновника происшествия.

Иногда, в ходе расследования, может возникнуть подозрение, что виновник действовал с умыслом. Тогда преступнику будут вменять уголовную ответственность за умышленное нанесение телесных повреждений. Такие действия наказываются строже – тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом.

Компенсация за боль и страдания, если водителя признают виновным в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Любой, причинивший телесные повреждения по неосторожности, обычно должен также выплатить компенсацию за боль и страдания. Для этого жертва ДТП должна зафиксировать степень нанесённой травмы. Другими словами, пострадавшему придется доказать свои травмы, предоставив медицинские справки и обследования. В случае серьезных травм размер компенсации за боль и страдания будет устанавливаться в процессе судебного рассмотрения дела. Признанный судом виновник нанесения телесных повреждений по неосторожности будет обязан оплатить такую компенсацию. Но переживать сильно не стоит, так как в случае телесного повреждения по неосторожности компенсация за боль и страдания обычно выплачивается страховой компанией виновника происшествия.

Когда виновника привлекают к уголовной ответственности. В случае правонарушения с незначительными последствиями виновное лицо обычно преследуется по закону только в том случае, если потерпевшая сторона подает уголовную жалобу. Но даже в случае возбуждения уголовного дела за нанесения телесных повреждений по неосторожности, при грамотной адвокатской защите, можно ожидать, как правило, административный штраф. Таким образом, уголовное дело прекращается на досудебной стадии без каких-либо уголовных наказаний и последствий.

Если при обвинении по § 229 УК Германии виновник происшествия совершил грубые нарушения правил дорожного движения или был уже ранее судим, следствие может настаивать на судебном рассмотрении дела. Дело возбуждается ex officio, то есть преступление преследуется по закону, даже если потерпевшая сторона не заинтересована в наказании обвиняемого. Например, ДТП произошло при проезде на красный свет; под воздействием алкоголя или наркотиков; при существенном превышении скоростного режима.

Настаивания со стороны представителей прокуратуры на рассмотрении дела в уголовном суде следует ожидать также при нанесении значительного ущерба здоровью потерпевшего. Если причиненные травмы были серьезными, то может быть потребована выплата очень больших сумм за причинение боли и страданий или даже пожизненной пенсии по инвалидности.

Важно различать уголовное и гражданское производство. Уголовный процесс только решает, будет ли наказан обвиняемый, но не выясняет, должен ли он платить компенсацию за боль и страдания.

В уголовном процессе суд должен учитывать все обстоятельства конкретного несчастного случая, такие как: тяжесть травм, степень халатности, виноват ли пострадавший частично в происшествии и прочее. В гражданском судопроизводстве принимается решение о необходимости выплаты и размере компенсации за боль и страдания. Редко, но бывают случаи, когда принимается решение о выплате компенсации за боль и страдания в уголовном процессе.

Может ли уголовное дело быть прекращено без суда и следствия? Именно на такой результат должны быть направлены усилия адвоката. Никто не хочет слушания в суде. В первую очередь это не выгодно виновнику, но и следственные органы охотно дают согласие на прекращение дела в досудебном разбирательстве. Существуют различные возможности, по которым такая процедура может быть прекращена, например, из-за незначительности последствий или полной невиновности. Прокуроры, в большинстве случаев, соглашаются на замену уголовной ответственности денежным штрафом. В таких исходах у виновника огромная заинтересованность, так как у него не будет записи в полицейском реестре благонадежности (Führungszeugnis) и о судимости в центральном федеральном реестре (Bundeszentralregister).

Права и обязанности подозреваемого. Если после дорожно-транспортного происшествия в отношении участника ведется расследование в связи с причинением телесных повреждений по неосторожности, то обвиняемое лицо может воспользоваться своим правом хранить молчание. Обвиняемое лицо может не давать показания о происшествии ни в полиции, ни в прокуратуре. Коллегия адвокатов Кримханд рекомендует немедленно обращаться к юристу, специализирующемуся на уголовном и дорожном праве. И хотелось бы обратить внимание читателей, что подозреваемое лицо должно стремиться к безупречному поведению после аварии. Факторы хорошего поведения, раскаяния в содеянном и признания своей вины могут быть приняты во внимание для уменьшения размера штрафа и, возможно, поспособствуют прекращению производства по делу.

Оплата процесса и гонорара адвоката. Каждый, у кого есть адвокатская страховка в области дорожного права (Rechtsschutzversicherung), застрахован и понесет только расходы согласно условиям своего страхового договора. Если страховки нет, то виновнику (если его не оправдают) придется самостоятельно оплатить судебные издержки.

По опыту Коллегии адвокатов Кримханд, своевременное обращение за профессиональной юридической защитой позволяет, как правило, избежать рассмотрения дел в уголовных судах и снизить размер штрафных санкций в гражданском процессе.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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