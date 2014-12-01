Общество >> Наши дети

«Партнер» №12 (279) 2020г.

К нам приходит праздник

Вместе с Тёмой и Алисой

Вот и подходит к концу 2020 год, ставший для всех нас по многим причинам очень и очень непростым. Тем не менее впереди самые главные и светлые праздники – адвенты, день Святого Николауса, Рождество и, конечно же, Новый год! Давайте проводим старый год красиво и весело!

Наступила зима, а значит, самое время ставить елку. Если раньше за зеленой красавицей ездили мы с мужем вдвоем, так как малыши были еще совсем крохами, то сейчас отправимся выбирать самую пушистую и ароматную всей семьей. Представляю, с какой радостью малышня будет бегать по рядам со стоящими там деревьями! И, конечно, мы уже заготовили несколько небольших игрушек и сладостей для детских башмачков к предстоящему празднику.

Ко дню Николауса дом наш во главе с Зеленой Королевой уже украшен. Алиса спрашивает, когда придет Дед Мороз. Говорит, что не будет спать, чтобы увидеть его самого, а не только его снежные следы, как в прошлом году. Значит, нужен хороший костюм для папы. Чтоб всё, как положено – с солидной белой бородой и большущим холщовым мешком. А пока разучиваем новогодние стишки.

Праздничные детские Елки в этом году, скорее всего отменят. С Рождественскими ярмарками тоже все непонятно – то пишут, что будут, то нет. Не страшно – мы и сами неплохие организаторы развлечений. Итак, чем заняться с детьми в первый месяц зимы?

Если верить синоптикам, то зима в этом году будет не очень холодной. Но почему бы все равно не связать варежки на всю семью? Заодно научите детей полезному рукоделию. А для мамы и папы можно связать большую парную варежку. Как раз сегодня мы с Алисой и Артемом идем в магазин выбирать пряжу – они пожелали себе шарфики с помпончиками и кистями. Думаю, что для этого занятия брат с сестрой еще маловаты, но подобные желания нужно поощрять, и мама, конечно, поможет.

Заодно мы купим крупную поваренную соль и крупнозернистый рафинад и вырастим дома кристаллы для Снежной Королевы. Думаю, многие еще из начальной школы помнят, как сделать соляные сосульки. Для создания же красивой сладости понадобится приложить чуть больше усилий. Нам понадобятся: деревянные шпажки, 2,5 стакана сахара, 1 стакан воды и по капельке или щепотке пищевых красителей (по желанию). Отольем ¼ стакана воды от общего объема в кастрюлю и добавим туда 2 столовых ложки сахара с горкой. Теперь доводим до кипения на среднем огне и варим до полного растворения сахара. После остужаем. В получившийся сироп опускаем наши шпажки, после чего обваливаем их в сахарном песке так, чтобы крупинки плотно и ровно распределились по палочкам. Отложим наши заготовки высыхать на блюде на сутки. В кастрюлю вливаем оставшуюся воду и добавляем 1 стакан сахара. Перемешивая, доводим на среднем огне до полного растворения, затем добавляем оставшийся сахар и снова хорошо перемешиваем. И снова остужаем. В высокие стаканы насыпаем пищевых красителей и вливаем сахарный сироп, перемешивая до однородного цвета. Из картона вырезаем «крышечки» для стаканов, протыкаем их посередине и опускаем наши палочки сахарной стороной вниз. Важно, чтобы с дном и стенками они не соприкасались! Оставляем их так на кристаллизацию. Если на поверхности будет появляться корочка, разбиваем ее. И через 2 недели можно наслаждаться чаепитием с вот такими сладкими «ледышками».

Все без исключения детишки любят исследовать и изучать окружающий мир. Как-то мы купили детям брусочки из глины, из которых можно выстукивать молоточком динозавриков, различные минералы, монеты и даже украшения. В общем, почувствовать себя самым настоящим археологом или кладоискателем. Алиса и Артем просто пищали от восторга, доставая при помощи специальных инструментов свои сокровища! А почему бы не сделать подобное, но... из льда? Просто поместите маленькие игрушечки в небольшие емкости, например, в формы для льда, и, залив водой, уберите в морозильную камеру. Уверены, что вашим детям понравится почувствовать себя ледорубом, освобождающим свои находки из ледяного плена. А можно сделать снег в холодильнике, а потом через лупу рассматривать снежинки – они само совершенство!

Не сомневаемся, ваша елочка – самая красивая! На ней наверняка уютно устроились всевозможные шары, сосульки, белочки и шишки, ярко освещаемые весело подмигивающей гирляндой. Еще при создании пиньят мы освоили технику папье-маше. Но его можно делать не только из бумаги, но и из ваты – чем не идея для создания собственной елочной игрушки? Легкая, красивая, и именно такая, какую хочется вашему ребенку – такую нигде не купишь. Ваш малыш с радостью включится в процесс создания униката. Начните с эскиза, продумайте каждую деталь, а потом творите. Темик уже «заказал» себе Крокодила Гену, а Алиска Домовенка Кузю. Будем колдовать! Можно смастерить аналогичные украшения и из соленого теста, раскрасить их, покрыть лаком и подарить своим родным и близким.

Наш дом всегда нарядно украшен к каждому празднику, мы это любим. Но в декабре он просто сверкает и сияет – на каждой полочке заботливо расставлены разные новогодние и рождественские штучки. Больше всего наши дети любят смотреть на картинку, на которой под волшебным фонарем стоят поющие рождественские песни дети, а на них падает снег из золотых блесток. Артемка еще просто обожает большой музыкальный снежный шар и такой, кстати, по силам смастерить самому. Всё, что нам понадобится, это обычная стеклянная банка и любые украшательства: елочки, человечки, машинки, какие-то ягодки... Да даже свое фото – нужно только его предварительно заламинировать. Горячим клеем приклеиваем это все ко дну, а банку заполняем водой с глицерином и добавляем блестки или шарики пенопласта. А теперь закручиваем крышку и потрясаем сосуд – волшебство!

Не знаю, как вам, а мне, несмотря на просто огромный выбор всевозможных крутых и качественных масок, иногда не хватает тех самых простых, советских. Знаете, зайчики, лисички, совы, медвежата... До сих пор помню, как такие покупали мне маленькой мама с папой, и как я радовалась. Картон, резинка, ножницы, цветная бумага и краски – всё, что нам понадобится для создания наших масок. И если в прошлом году Алиса с Темкой маски надевали неохотно, то в этот раз брат с сестрой вовсю выбирают себе новые образы.

Пересматривая старые альбомы, Алиска восхитилась фото с детских зимних праздничных утренников, на одном из них – пятилетняя мама в костюме снежинки, на другом – маленькая бабушка-лисичка. Мы уже купили мишуру и будем создавать свои наряды. А кем будут на Новый год ваши детки? Эльзой, олененком, эльфом, ангелочком или, может, Человеком-Пауком? А сами вы праздничный образ себе подобрали? Если нет, то сейчас самое время. Это не только весело и красиво, но и оставит воспоминания в виде красочных фотографий.

Ну что ж, снежинки из бумаги мы вырезали, и письма Деду Морозу дети написали, почему бы и взрослым не составить свою карту желаний на 2021 год? Мало кто знает, но на самом деле иногда достаточно просто записать свое желание на бумагу. И оно уже само начнет потихоньку исполняться. Заведите для этого специальный блокнотик или же сделайте это на отдельном альбомном листочке. Можно вырезать яркие картинки из журналов – для визуализации своих мечтаний, а можно и просто записать словами. Главное – правильно формулируйте!

В этом году, конечно, будет безумно не хватать многих привычных нам радостей в виде катания на коньках или лыжах, прогулок по зимним выставкам, посещений рождественских концертов – почти всех публичных развлечений нас лишили. Но одно точно есть: гигантское колесо обозрения в Дюссельдорфе у Рейна – Wheel of vision. Прокатиться на нем можно аж до 10 января 2021 года ежедневно с 11 утра и до самого позднего вечера. Цена за удовольствие для взрослых – 8€, для детей ниже 1,40 см. – 5€. Билеты можно приобрести в кассе на месте. На таком огромном мы с малышами катались этим летом в Гааге, поэтому обязательно заглянем и сюда.

Да, хотелось сказать еще о символе нового года. Им по китайскому календарю станет Белый Металлический Бык. Многочисленные прогнозы сходятся в одном – бык животное благородное, мудрое и волевое. Что важно – спокойное. Високосный год уходит, выдыхаем, друзья, и настраиваемся на позитив. Пусть новый год будет счастливым! Пусть останутся в прошлом все обиды, неприятности и неудачи! А новая единичка третьего десятилетия послужит точкой отсчета череде чудесных и волшебных событий в жизни каждого! Желаем вам встретить этот праздник в кругу родных и близких! Счастливого Нового 2021 года! Спасибо, что были с нами в этом году!

Ваши Алиса, Тема, Яна и Эдуард.

Янина Бошманн (Мёрс)

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