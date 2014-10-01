История >> Память

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Вспоминая Михаила Гольдштейна

8 декабря исполняется год, как не стало Михаила Гольдштейна – основателя, первого администратора и неутомимого популяризатора сайта «Воспоминания», созданного на базе интернет-портала журнала «Партнёр». Хочется вспомнить этого интересного человека и рассказать подробнее о его детище.

Приехав в 2002 году с семьей в Германию, в Дортмунд, Михаил Иосифович, бывший директор крупного ашхабадского металлургического завода, в то время еще полный сил и энергии, не мог, не умел сидеть без дела. Он брался за любую работу, записался в местный самодеятельный хор и... начал писать книгу. А через несколько лет, познакомившись с редакцией журнала «Партнёр» (по счастливому совпадению журнал издаётся в Дортмунде), предложил им открыть интернет-страничку воспоминаний для всех желающих. Надо сказать, что идея давно «витала в воздухе», поэтому была принята редакционной коллегией с одобрением и максимально поддержана.

Сама по себе задумка была уникальной: совершенно бесплатно представлялась возможность любому желающему русскоязычному человеку опубликовать свои личные жизненные воспоминания. Будь то рассказы о военном детстве, эвакуации, послевоенной жизни или рассказы об интересных ситуациях, связанных с незнанием языка, местных традиций, в которые невольно попадает человек в эмиграции; либо впечатления о каких-то великих исторических событиях, записанные от себя лично или со слов очевидцев – важно было лишь, чтобы рассказы были искренними и честными.

Сегодня сайт «Воспоминания» стал местом публикации мемуаров, пространных эссе, коротких рассказов и впечатлений об интересных встречах для двухсот с лишним авторов, и этот список постоянно пополняется.

www.partner-inform.de/memoirs

Далеко не всё могли мы в свое время узнавать из учебников истории. Многие стороны нашей жизни в стране исхода были строго табуированы, многие тайные страницы в архивных папках с грифом «Совершенно секретно» всё еще ждут своих публикаций. Тем ценнее для нас глубоко личные исповеди авторов сайта «Воспоминания». Ведь большинство наших авторов – люди немолодые, прошедшие большой жизненный путь и имеющие что рассказать!

Некоторые авторы спрашивали Михаила Иосифовича: «Кому нужны наши старческие россказни? Молодежь занята работой, а совсем юное поколение порой и русским-то языком владеет не в той степени, чтобы читать многостраничные откровения стариков!» Но Гольдштейн всегда был глубоко убежден в том, что для укрепления связей между поколениями нужно делать то, что в наших силах. Можем написать «о времени, о жизни, о себе» – значит, надо написать! Придет пора, и нынешняя молодежь обязательно захочет узнать о своих истоках, о том, кто они, откуда, «из каких будут». И поэтому обязательно надо дать молодым такую возможность.

Но не только желание обратиться к потомкам двигало основателями сайта. Еще важный, а может быть, самый важный аспект – это возникшая у десятков пожилых людей потребность сесть за компьютеры, оторваться от бесконечных сериалов, сделать собственную старость осмысленней, цельней, продуктивней. Многие авторы нашего сайта писали о том, что, сев за воспоминания, они почувствовали дополнительный прилив сил, воодушевление, ощутили второе дыхание, тем самым на какое-то время продлили себе жизнь! Это ли не еще один мощный аргумент в пользу сайта «Воспоминания»!

Но даже Гольдштейн, принимая первые авторские работы, не представлял себе, какие неожиданные сюрпризы может преподнести начатое им дело. Ведь рассказы читают родственники авторов, их знакомые, бывшие сослуживцы, соседи. И здесь случаются самые непредсказуемые узнавания и параллели.

Вот лишь один из примеров (а таких примеров за время сущестования сайта было немало), в адрес редакции пришло письмо:

«Прочитал у вас на сайте заметку Павла Поляна про Нелли Евгеньевну Познер. По-видимому, дед Нелли Евгеньевны (Платон Маркович Познер) был братом моему прапрадеду (Иосифу Марковичу Познеру), поэтому, если есть возможность, хотел бы связаться с Нелли Евгеньевной и узнать, может быть, у нее есть какие-то фотографии или документы об истории семьи. Буду признателен, если вы сможете помочь с контактами. С уважением...».

Конечно, мы сразу связали автора письма с автором заметки. Получается, что сайт «Воспоминания», кроме всего прочего, предоставил для многих людей возможность найти старых знакомых, родственников, друзей!

Что ж... Сайт «Воспоминания» продолжает активную деятельность. География его авторов чрезвычайно обширна: Германия и Украина, США и Узбекистан, Израиль и Туркмения, Россия и Монголия... Дело, начатое М. Гольдштейном, успешно продолжается, и это, наверное, – лучшая память о замечательном неравнодушном человеке.

Евгения Грош (Ольденбург)