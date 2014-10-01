Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Память
«Партнер» №12 (279) 2020г.

Вспоминая Михаила Гольдштейна

8 декабря исполняется год, как не стало Михаила Гольдштейна – основателя, первого администратора и неутомимого популяризатора сайта «Воспоминания», созданного на базе интернет-портала журнала «Партнёр». Хочется вспомнить этого интересного человека и рассказать подробнее о его детище.

 

 Приехав в 2002 году с семьей в Германию, в Дортмунд, Михаил Иосифович, бывший директор крупного ашхабадского металлургического завода, в то время еще полный сил и энергии, не мог, не умел сидеть без дела. Он брался за любую работу, записался в местный самодеятельный хор и... начал писать книгу. А через несколько лет, познакомившись с редакцией журнала «Партнёр» (по счастливому совпадению журнал издаётся в Дортмунде), предложил им открыть интернет-страничку воспоминаний для всех желающих. Надо сказать, что идея давно «витала в воздухе», поэтому была принята редакционной коллегией с одобрением и максимально поддержана.

 

 Сама по себе задумка была уникальной: совершенно бесплатно представлялась возможность любому желающему русскоязычному человеку опубликовать свои личные жизненные воспоминания. Будь то рассказы о военном детстве, эвакуации, послевоенной жизни или рассказы об интересных ситуациях, связанных с незнанием языка, местных традиций, в которые невольно попадает человек в эмиграции; либо впечатления о каких-то великих исторических событиях, записанные от себя лично или со слов очевидцев – важно было лишь, чтобы рассказы были искренними и честными.

Сегодня сайт «Воспоминания» стал местом публикации мемуаров, пространных эссе, коротких рассказов и впечатлений об интересных встречах для двухсот с лишним авторов, и этот список постоянно пополняется.

 

www.partner-inform.de/memoirs

 

Далеко не всё могли мы в свое время узнавать из учебников истории. Многие стороны нашей жизни в стране исхода были строго табуированы, многие тайные страницы в архивных папках с грифом «Совершенно секретно» всё еще ждут своих публикаций. Тем ценнее для нас глубоко личные исповеди авторов сайта «Воспоминания». Ведь большинство наших авторов – люди немолодые, прошедшие большой жизненный путь и имеющие что рассказать!

Некоторые авторы спрашивали Михаила Иосифовича: «Кому нужны наши старческие россказни? Молодежь занята работой, а совсем юное поколение порой и русским-то языком владеет не в той степени, чтобы читать многостраничные откровения стариков!» Но Гольдштейн всегда был глубоко убежден в том, что для укрепления связей между поколениями нужно делать то, что в наших силах. Можем написать «о времени, о жизни, о себе» – значит, надо написать! Придет пора, и нынешняя молодежь обязательно захочет узнать о своих истоках, о том, кто они, откуда, «из каких будут». И поэтому обязательно надо дать молодым такую возможность.

Но не только желание обратиться к потомкам двигало основателями сайта. Еще важный, а может быть, самый важный аспект – это возникшая у десятков пожилых людей потребность сесть за компьютеры, оторваться от бесконечных сериалов, сделать собственную старость осмысленней, цельней, продуктивней. Многие авторы нашего сайта писали о том, что, сев за воспоминания, они почувствовали дополнительный прилив сил, воодушевление, ощутили второе дыхание, тем самым на какое-то время продлили себе жизнь! Это ли не еще один мощный аргумент в пользу сайта «Воспоминания»!

 

 Но даже Гольдштейн, принимая первые авторские работы, не представлял себе, какие неожиданные сюрпризы может преподнести начатое им дело. Ведь рассказы читают родственники авторов, их знакомые, бывшие сослуживцы, соседи. И здесь случаются самые непредсказуемые узнавания и параллели.

Вот лишь один из примеров (а таких примеров за время сущестования сайта было немало), в адрес редакции пришло письмо:  

«Прочитал у вас на сайте заметку Павла Поляна про Нелли Евгеньевну Познер. По-видимому, дед Нелли Евгеньевны (Платон Маркович Познер) был братом моему прапрадеду (Иосифу Марковичу Познеру), поэтому, если есть возможность, хотел бы связаться с Нелли Евгеньевной и узнать, может быть, у нее есть какие-то фотографии или документы об истории семьи. Буду признателен, если вы сможете помочь с контактами. С уважением...».

 

  Конечно, мы сразу связали автора письма с автором заметки. Получается, что сайт «Воспоминания», кроме всего прочего, предоставил для многих людей возможность найти старых знакомых, родственников, друзей!

   Что ж... Сайт «Воспоминания» продолжает активную деятельность. География его авторов чрезвычайно обширна: Германия и Украина, США и Узбекистан, Израиль и Туркмения, Россия и Монголия... Дело, начатое М. Гольдштейном, успешно продолжается, и это, наверное, – лучшая память о замечательном неравнодушном человеке.

 

Евгения Грош (Ольденбург)


<< Назад | №12 (279) 2020г. | Прочтено: 477 | Автор: Грош Е. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Жены своих мужей

Прочтено: 8880
Автор: Парасюк И.

Мир не захотел услышать этого человека

Прочтено: 3127
Автор: Парасюк И.

Крест примирения

Прочтено: 842
Автор: Лебедев Ю.

Падение Берлинской стены и конец «холодной войны»

Прочтено: 771
Автор: Калихман Г.

Героический Эрмитаж

Прочтено: 752
Автор: Плисс М.

Плоды Победы

Прочтено: 677
Автор: Бешанов В.

Блокадные дневники Ольги Берггольц

Прочтено: 656
Автор: Парасюк И.

Генерал Шапошников, отказавшийся стрелять в Новочеркасске

Прочтено: 615
Автор: Парасюк И.

В чем я виноват?

Прочтено: 604
Автор: Редакция журнала

Академик всех наук Яков Перельман

Прочтено: 594
Автор: Фатерзон В.

Немецкий антифашист Фриц Шменкель - Герой Советского Союза

Прочтено: 563
Автор: Островский Ю.

«Пусть будущее вынесет нам приговор…»

Прочтено: 558
Автор: Полян П.

Помнить Пёрл-Харбор!

Прочтено: 535
Автор: Зальцберг М.

Первые дни Великой войны

Прочтено: 514
Автор: Гольдштейн М.

Вспоминая Михаила Гольдштейна

Прочтено: 477
Автор: Грош Е.

Собибор. История восстания в лагере смерти

Прочтено: 401
Автор: Парасюк И.

Аварии на подводных лодках

Прочтено: 393
Автор: Ришес К.

Сталинградское сражение. Вспоминает участник боев

Прочтено: 382
Автор: Шпигель С.

О жизни в Германии в 1946-1948 гг. Вспоминает Н.Бубнов

Прочтено: 292
Автор: Комарова О.

Сайт Воспоминания в гостях у еврейской общины Ольденбурга

Прочтено: 229
Автор: Гольдштейн М.