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«Партнер» №12 (279) 2020г.

О дополнительных выплатах Claims Conference

В прошлом номере журнала была опубликована краткая информация: «Германия выплатит пережившим Холокост 662 млн долларов».

В ней сообщалось о том, что лица, признанные Фондом помощи Hardship Fund жертвами Холокоста, получат дополнительную денежную помощь от Claims Conference в связи со сложными условиями во время пандемии коронавируса. Сегодня мы сообщаем более полную информацию.

Предусмотрены два платежа по 1200 евро каждый на общую сумму 2400 евро. Первый платеж будет произведен в конце 2020 или начале 2021 года, второй – в 2022 году. Платежи поступят на банковские счета получателей.

Право на получение дополнительной помощи имеют все живые (по состоянию на 1 декабря 2020 года или на момент подачи заявления) лица, уже получившие одноразовую помощь от Claims Conference.

Не имеют права на дополнительную помощь, по крайней мере, в настоящее время:

- Лица, получившие деньги в той или иной форме непосредственно от немецкого правительства в соответствии

c федеральным законом о компенсациях (Bundesentschädigungsgesetz – BEG).

- Лица, которым было отказано ранее в выплате из Hardship Fund и получившим помощь из других фондов

(в частности, от земельных фондов).

Для получения денег необходимо подать заявление (Antrag). Персонализированные формы заявления с заданными вариантами ответов Комиссия по еврейским материальным искам (Claims Conference) рассылает по почте всем потенциальным заявителям.

Если потенциальный заявитель сменил за это время адрес и не получил персонализированную форму до 1 декабря 2020 года, он должен отправить письмо с подписанным письменным запросом на подачу заявки (Formular zur Adressänderung) по адресу:

Claims Conference

Postfach 90 05 43

60445 Frankfurt am Main

Germany

Письменный запрос на подачу заявки должен содержать:

- Регистрационный номер заявителя в Hardship Fund, если он известен (Registriernummer)

- Старый адрес (alte Adresse)

- Новый адрес (neue Adresse)

- Электронный адрес (Email)

- Телефон (Telefon)

- Фотокопию действующего удостоверения личности государственного образца с фотографией (Fotokopie eines

gültigen amtlichen Ausweises).

Форму письменного запроса на подачу заявки (Formular zur Adressänderung) следует взять на сайте Claims Conference. Здесь же размещены ответы на часто задаваемые вопросы по теме «Дополнительная выплата из Фонда для нуждающихся»

Крайний срок для подачи заявления – 31 декабря 2022 года.

Отметим, что дополнительная выплата является компенсационной и не учитывается в социальных выплатах. Полученными средствами можно свободно распоряжаться поэтому для улучшения своей жизненной ситуации.

Редакция журнала «Партнёр»





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Дополнительная информация:

13. Лёд тронулся. Иск репатриантов к «Claims Conference» удовлетворен. Журнал «Партнёр», 7/2008.

14. Это дело тянется пять лет и пять месяцев. Сколько ждать еще. Журнал «Партнёр», 9/2007.

15. Ещё раз о компенсациях от Claims Conference ... Журнал «Партнёр», 2/2004.

16. Удастся ли отмолчаться Claims Conference? Журнал «Партнёр», 12/2002.

17. Claims Conference: многое проясняется, Журнал «Партнёр», 10/2001.



