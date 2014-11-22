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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №12 (279) 2020г.

Продажа продуктов питания в Интернете

или Ужесточение контроля онлайн-гешефтов

 

В первой декаде октября федеральное правительство одобрило проект Закона о более строгом контроле интернет-торговли продуктами питания (Änderung des Lebensmittel– und Futtermittelgesetzbuches – LFGB). В результате органы государственного надзора получили возможность жестче контролировать происхождение пищевой продукции, а также интенсивировать необъявленные инспекции интернет-магазинов.

 

Скептически настроенный немецкий потребитель резонно может спросить, а почему, собственно, политический истеблишмент только сейчас решил заняться этой проблемой, если торговля в интернете процветает уже многие годы. Чтобы получить ответ на этот вопрос, достаточно проанализировать статистику.

 

Резкий рост продаж продуктов питания

Интернет-торговля (нем. Onlinehandel, англ. E-Commerce), существующая уже более 25-ти лет, до последнего времени практически не занималась продажей продуктов питания. Доля так называемого E-Food в общем обороте online-торговли до 2014-го составляла менее 1%, в 2016-м достигла 2,1%, в 2019 – 2,46%. При этом аналитики потребительского рынка обратили внимание на непропорциональный по сравнению с другими сегментами рост объёмов продаж пищевой продукции, который по прогнозам некоторых консалтинговых фирм, сделанным в начале текущего года, должен возрасти к 2030-у в 5 раз.

 

Однако то, что мы наблюдаем сейчас, отодвигает в тень даже самые оптимистичные прогнозы. Страх заразиться коронавирусом, а также массовый переход в режим работы Homeoffice вызвали такой бум закупок продуктов питания в интернете, который побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Например, в апреле 2020-го рост оборота составил 101%. А в целом во втором квартале сего года объём продаж в сегменте «Продукты питания» вырос на 90% и таким образом намного превысил очень успешный с коммерческой точки зрения аналогичный показатель в сегменте «Товары повседневнего спроса» (51%) и весьма успешный общий рост E-Commerce (16,5%).

 

А всё потому, что сегодня немецкий потребитель стал покупать в интернете не только продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, сахар, сладости и т. д.), но также и скоропортящиеся – мясо, колбасу, фрукты и овощи, которые до последнего времени подавляющее большинство немцев покупали исключительно в магазинах стационарной торговли.

 

Равноправие стационарных и online-магазинов

Учитывая такой стремительный рост online-продаж, законодатель запаниковал. Ведь если регулярно проводимые инспекторами пищевой продукции (Lebensmittelkontrolleure) проверки в супермаркетах, дискаунтерах и на продовольственных рынках неоднократно вскрывали злоупотребления и нарушения параграфов закона LFGB, то что уже говорить об интернет-магазинах, контролем которых до последнего времени вообще никто всерьёз не занимался.

 

Что не только предоставляло широкие возможности мошенникам всех мастей, но и было несправедливо по отношению к стационарной торговле, опутанной многочисленными нормативными актами. Теперь этому положен конец. Отныне в Германии устанавливается равноправие стационарной и интернет-торговли продуктами питания.

 

Сегодня в Германии работает огромное число служб доставки (Lieferdienste), которые поставляют продукты питания конечному потребителю. Среди них т.н. direkte Supermarkt-Anbieter (непосредственно супермаркеты) как REWE, real и EDEKA, а также самостоятельные компании mytime, getnow или Bringmeister, работающие в кооперации с торговыми сетями. Например, Bringmeister сотрудничает с EDEKA, а getnow – с METRO.

 

 

▪ Органам государственного надзора разрешено проводить анонимные, необъявленные инспекции продуктов питания (anonymen Probenentnahme).

▪ Операторы интернет-площадок по продаже продовольствия обязаны изымать из продажи те продукты, которые классифицированы органами надзора как небезопасные.

▪ Органы госнадзора получили возможность более тщательно отслеживать происхождение пищевой продукции на всех этапах её производства и перемещения (Rückverfolgbarkeit von Lieferketten). Интернет-магазины, предлагающие продукты питания, обязаны в течение 24-х часов предоставлять компетентным органам соответствующую информацию в электронном виде.

 ▪ Интернет-гиганты вроде Ebay или Amazon обязаны в рамках системы быстрого оповещения (Schnellwarnmeldung) информировать органы госнадзора о том, что на их порталах обнаружены выставленные на продажу небезопасные продукты, которые должны быть немедленно сняты с «электронных полок». Что же касается мелких торговых интернет-площадок, то для них пока сделано иключение, поскольку они подпадают под параграф «unzumutbare Härte», подразумевающий некое лояльное отношение к малому бизнесу.

▪ Новые правила контроля интернет-магазинов распространяются также на косметику и лекарственные препараты, поскольку эти продукты подпадают под закон LFGB.

 

Бум интернет-торговли продуктами питания, по мнению Кёльнского института IFH, продержится лишь до конца пандемии коронавируса.

 

Эдуард Мармер (Ганновер)

 

 

Читайтетакже:

  1. Новые законы, правила и изменения в июне 2019 года в Германии. Блоги на сайте журнала «Партнёр». Автор Ю. Франк
  2. Ее Величество Вода. Журнал «Партнёр», № 11 / 2014. Автор С. Дебрер
  3. Интернет-магазины. Каталог фирм. Сайт журнала «Партнёр»

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