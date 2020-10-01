Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №12 (279) 2020г.

История болезни

... и выздоровления, хотелось бы написать, но пока нет оснований. И это еще одна мерзкая сторона короны: ты твердо не знаешь, болен ты или нет, не знаешь, здоров ли уже или еще нет, надо ли самому опасаться заражения или опасаться должны тебя.

Но по порядку

Ближе к концу недели начался дикий насморк, борьба с которым заняла три дня. А во вторник у меня был плановый визит к домашнему врачу. Его ничего не насторожило, мне предложили (а я согласился) привиться от гриппа. Я от него всегда прививаюсь, хотя, наверное, не всегда помогает. А тут были веские причины: во-первых, везде писали, что противогриппозной вакцины почти уже не осталось, во-вторых, что именно при эпидемии коронавируса такая прививка необходима. Моя температура, 37 градусов, только для меня высокая, для медиков – норма. На следующий день мне стало хуже, но я решил, что это следствие прививки. Тем более, что и кровь оказалась в порядке.

Дальше – хуже. Остаток недели я провел в постели, а жена ходила на работу. В выходные пытались связаться с медициной, но мое состояние с температурой уже выше 38 их совершенно не впечатлило. Как оказалось, у моего домашнего врача берут анализ на корону (PZR-test), в понедельник я к ним потащился. Меня предупредили, чтобы лифтом не пользовался, шел пешком. Когда я на второй этаж ездил лифтом? Взбежал, как обычно, а потом десять минут сидел, успокаивал дыхание. С этого момента ни я, ни вполне здоровая, судя по самочувствию, жена покидать квартиру не имели права. На четвертый день звонок – у вас коронавирус, продолжайте сидеть вдвоем на карантине. Так через неделю после начала заболевания я уяснил свой статус.

Симптомы

Вот общеизвестный перечень (с поправкой на мой случай):

Высокая температура (у меня была 38,7 – личный рекорд)

Сильный кашель (был, но умеренный, правда, говорить было трудно, перехватывало дыхание, покашливаю до сих пор)

Одышка, проблемы с дыханием (почти не было)

Слабость, вялость, усталость (еле ползал, пропал интерес ко всему, неделю не подходил к компьютеру и телевизору)

Пропажа вкуса и обоняния (не пропали, зато полностью пропал аппетит, терял до килограмма в день, лучше любой диеты. Несвойственное мне отвращение к алкоголю)

Боли в суставах, ломота (у меня были сильные, настоящее мучение)

Головная боль (регулярно, и теперь временами)

Лечение

Практически тем, что было в домашней аптечке: аспирин, парацетамол, ибупрофен. К ним выписанные врачом кодеиновые капли от кашля. Wick MediNight на ночь – всё равно просыпался от боли в суставах. Чай, чай, чай... всех видов.

Да, есть и другие лекарства от короны, «настоящие», но я в больнице не лежал и их не получал. Медики, видимо достаточно обосновано, считают, что при состоянии, далеком от критического, ничего особого и не надо. Антибиотиков не принимал.

Активная фаза длилась дней десять, потом медленно отпустило, но, похоже, совсем не ушло. Дома провел в итоге четыре недели. То есть это было сравнительно легкое заболевание на уровне сильного гриппа. Так что я должен считать, что мне еще повезло.

Матчасть

Как и лекарства – ничего особенного. Я еще в самом начале эпидемии написал статью о термометрах, но как-то не примерял написанного к себе. А без дигитального термометра при короне – никак. Каждый член семьи должен иметь собственный. Мерять температуру надо дважды в день, так предписано, и записывать.

Пульсоксиметр – вообще-то это профессиональный прибор, но сейчас они общедоступны и для определенной категории нездоровых людей могут быть весьма полезны. Например, для астматиков, для людей с больными легкими, вообще для контроля. В прибор с одной кнопкой вставляется палец, и эта кнопка нажимается. Что там происходит с лучами разной частоты, излучаемыми и принимаемыми – для нас не важно. Важно, что на табло появляются значения частоты сердечных сокращений (пульса), которую можно и другим способом замерить, и насыщение артериальной крови кислородом в процентах. Быстро, безболезненно и, в некоторых ситуациях, очень полезно. Норма – 95-100 %. Функция легких в том и состоит, чтобы насыщать кровь кислородом, и именно легкие являются основной мишенью коронавируса, так что собственный контроль не лишен смысла.

Пульсоксиметр (насышение – 97%, пульс –73)

Когда, на исходе болезни, я впервые воспользовался пульсоксиметром, он показал 94%. через несколько дней – уже 96, потом даже 97, на этом и остановились. Президент США Трамп, когда поступил с коронавирусом в госпиталь, имел 84%.

Эта штучка может, как и термометр, месяцами валяться без применения, но в какой-то момент именно она может предупредить о развитии болезни. Стоят они до нескольких десятков евро, в интернете – от десяти. Кстати, некоторые современные умные часы, например Apple Watch Series 6 или Withings Scanwatch тоже среди прочего могут измерять насыщение крови кислородом.

Третий прибор в моем арсенале – Atemtrainer (дыхательный тренажер), в моем случае это «Coach 2» неизвестно какой фирмы. Я обзавелся им давно, попробовал его немного, убедился, что объем легких у меня для моего возраста еще вполне приличный (много лет увлекался подводным спортом), и засунул его подальше за ненадобностью. Прибор несложный, из пластика, меряет объем легких на выдохе и заодно их тренирует. Есть методики, в общей сложности до получаса в день. Так вот, разыскав этот тренажер и подув в него, я убедился, что легкие мои явно ослабели. Сейчас пытаюсь заставить себя регулярно тренироваться.

Есть разные конструкции этих тренажеров (Atemtrainer, Lungentrainer), в интернете они стоят от 10 евро, я не сравнивал их, довольствуюсь тем, что имею. Но тем, у кого проблемы с дыханием, не обязательно вследствие короны, стоит получить консультацию по этим приборам у пульмонолога.

Бюрократия

Обычно разные инстанции заваливают письмами. Тут – прямо противоположное. После звонков и обращений по электронной почте в Gesunheitsamt и на горячую линию по короне получил через неделю официальное сообщение. Оно начиналось словами о том, что по телефону меня застать не смогли, а заканчивалось двумя страницами юридических угроз, что меня ожидает, если я нарушу карантин.

Но я и так сижу дома, а вот жене нужно было обосновать свое отсутствие на работе, организовать переход на Home Office. Справка об обязательном карантине члена семьи пришла далеко не сразу, после нескольких просьб-напоминаний.

Общее впечатление, что система работает как-то коряво, не оперативно, уж точно не на упреждение.

Приложение Corona-Warn-Up

Лишний раз убедился в его бесполезности. Я о нем честно писал не раз, все-таки оно сделано, чтобы спасать людей. Правда, я с самого начала усомнился в его эффективности. Когда же официально заболел короной, я должен был сообщить об этом приложению на смартфоне, чтобы оно предупреждало людей вокруг меня, зараженного. Но каких, собственно, людей, если я обязан сидеть дома? Сообщить свой статус можно было двумя путями: либо просканировав OR-код на письме из Gesundheitssamt (не было никакого кода!), либо введя TAN, полученный по прилагаемому телефонному номеру. Tам действительно оказался живой человек, который сообщил мне, что доступа к базе данных по заболевшим короной у них нет. Финиш.

Осознанная необходимость

Свобода – это осознанная необходимость. По крайней мере так считал Спиноза. Для меня это неочевидно, но я и не философ.

Демонстрации и протесты, проходящие сегодня, – это против ограничений, связанных с коронавирусом. Люди не желают терять свободу, не желают принуждения. Я сам себе хозяин, никто не вправе удерживать меня на дистанции от других людей, заставлять носить маску, ограничивать передвижение.

Протестующих можно понять: вдруг здоровые люди теряют основной источник существования, работу, превращаются в получателей помощи и пособий. И это горе даже не запить! Нет баров, дискотек, кнайп, фитнесс-центров, карнавалов, футбола, рождественских базаров, молитв в церквах, мечетях и синагогах, семейных торжеств, Майорки, пива... дополните сами. Чуть-чуть вернулись было к прежней жизни, а тут вторая волна накатила.

И люди, наплевав на запреты, идут протестовать. Правда, особенно активно протестуют без отрыва от дивана, в интернете, но есть и уличные активисты.

Основания для протестов в принципе есть. Запугать население некоей тотальной угрозой (мусульманами, коммунистами, фашистами, НАТО у границ, эпидемией, климатической катастрофой...), посеять страх и неуверенность, и, пользуясь этим, лишить население основных свобод (для его же пользы и с его одобрения) – это, можно сказать, классика жанра всех автократий. Запуганными легко управлять, в случае короны – это добровольный отказ от свободы якобы в пользу здоровья.

Конспирологи, что левые, что правого толка (AfD, в частности) выступают именно как борцы за гражданские свободы против узурпации власти правительством. Травоядная Меркель в роли диктатора, как это вам?

Тест

Нет, не на коронавирус. С короной ясно – есть или нет, ошибка возможна, но не велика. А как с мозгами? Вот этот тест, я взял его с какого-то сайта отрицателей короны (Corona-Leugner).

Если маски помогают, зачем расстояние в 1,5 м?

Если расстояние помогает, зачем тогда маски?

Если оба помогают, зачем тогда карантин?

Если все три помогают, зачем тогда прививка?

Если прививка надежна, зачем тогда отказ от ответственности в случае вреда от нее?

Прочитали? Согласились? Прочитайте, пожалуйста, еще один раз. Всё же согласны?

Люди моего поколения помнят фильм Ромма о физиках. Там физик Куликов в блестящем исполнении Смоктуновского рассуждает среди прочего о дураках:

«Умный может ошибиться, дурак не ошибается никогда! Ни одна, даже самая совершенная, общественная формация не может гарантировать себя от дураков. Они неистребимы! Не будь их – картина мира была бы неполной»

Прочитайте тест еще раз.

Вообще защищаться от демагогии довольно сложно. Я вспоминаю, например, как экоактивистка Грета Тунберг закатила истерику в ООН. Среди слушавших был президент Трамп. Он, противник экологического движения, сидел молча, насупившись. Как тяжело, надо полагать, будучи прожженным демагогом, столкнуться с еще большей демагогией, и он, похоже, не нашелся.

Тест, собственно слоган с конспирологического сайта, задуманный вовсе не как тест, – образец довольно грубой, но эффективной демагогии.

А вечный Лукашенко и вовсе назвал коронавирус ширмой для передела мира.

Качели

Подавшись на эту демагогию, тысячи и тысячи, наплевав на безопасность, протестуют на улицах. Последняя такая многотысячная демонстрация случилась в Лейпциге, в ней были отрицатели короны, «борцы за свободу» и правые экстремисты. Суд сначала вроде бы не позволил, потом позволил с определенными условиями, потом демонстранты наплевали вообще на все ограничения. Полиция развела руками. И это не первый раз. С одной стороны – здоровье людей, с другой – святое право на свободу демонстраций. Права людей получают у юстиции приоритет. С одной стороны – здоровье, с другой – экономика. Экономику жалко, политики пытаются «и честь соблюсти, и капитал приобрести», но не очень получается. Одни решения противоречат другим. Хозяин борделя добивается через суд права обсуживать клиентов во время эпидемии. Рестораторы, владельцы залов и отелей массово обращаются в суды, отстаивают свои права против локдауна.

А власти? Они именно эти качели и раскачивают, возможно, просто не понимая, что надо делать. Всё время принимаются противоречивые решения. Даже ведущие вирусологи не имеют единого мнения о правильной антивирусной стратегии. Одни считают, что мы должны научиться жить с короной (Streeck, например), другие – что с короной надо бороться до полной победы (Drosten). Я не верю в злонамеренность правительства, в продажность Меркель, Зёдера, Шпана и прочих, в их стремление установить под видом борьбы с эпидемией диктатуру. Не верю в чью-либо злокозненность, в коварных китайцев, в преступных фармацевтов и вирусологов. Не верю в тайное мировое правительство и рептилоидов.

Но качели эти, туда-сюда, послабить-запретить, раскачивают нас всё сильнее и сильнее, и обществу уже становится тошно. Единое правильное решение не находится, властям всё время приходится искать меньшее из зол, нашли или нет, это мы поймем, когда всё закончится.

Простое решение

Оно есть, оно известно, оно апробировано в Китае и оно пока что неприемлемо для демократических стран.

Комендантский час по всей стране. На улицу – только по пропускам. На улицах – солдаты, полиция и волонтеры в комбинезонах, разносящие продуктовые пакеты. Смартфон без следящего приложения конфискуется. Всё управление страной из Берлина, железный Зёдер и резиновый Лашет – просто исполнители. Всех судей и адвокатов отправляют на три месяца в карантин без права переписки. Страна герметично закупорена.

Вы собрались на демонстрацию Querdenker против ограничений – захватите пару белья и зубную щетку, а соседям оставьте ключи – цветы поливать, а то за полгода завянут. Заразились, нарушив предписания – лечение за собственный счет.

Примерно так. Оруэлл временно отдыхает. Немцы это, впрочем, уже проходили, да и мы, «русские» – тоже. И всего-то на 4-6 недель, дальше не спеша послабление. И уже месяца через три-четыре в любимом баре за любимым пивом пытаемся вспомнить, а что это было. А это и была осознанная необходимость.

Впрочем, не бойтесь, ничего такого быть у нас не может. Если не выручит вакцина, то корона размажется еще на годы.

Боюсь, что нам еще предстоят немалые испытания в ближайшие месяцы. Не верьте отрицателям короны, борцам за свободу во время эпидемии, они сейчас как раз начинают борьбу против вакцинации. Вакцины реально еще нет, но они уже настраивают народ против. Как человек, лично чуть-чуть испытавший эту болезнь, призываю вас к предельной осторожности, исполнению всех предписаний (да, очень противно, но лекарство обычно бывает горьким). Не надо паники, но дисциплина необходима.

Так что статья эта вышла если и об истории болезни, то не моей (кому интересно !?), а всех нас, нашего нездорового общества.





С. Мучник (Дортмунд)





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