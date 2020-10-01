Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Быстрый тест на корону теперь заслуживает доверия

Стандартное тестирование требует продолжительного времени. В идеальном случае – от 24 до 48 часов. Если же учесть время пересылки проб в лабораторию и обратной пересылки полученных результатов, то получается несколько суток. Что, по вполне понятным причинам, затрудняет меры сдерживания инфекции.

Ну, действительно, человек, у которого взяли пробу, остается, в эпидемиологическом смысле, «неопределенным» объектом до получения результатов. Держать ли его в изоляции те несколькj суток, пока из лаборатории придет ответ? Если результат окажется положительным, изоляция обоснована – вирусоноситель не понес инфекцию дальше. Если же результат отрицательный и человек здоров, то «лишение свободы» выглядит, мягко говоря, сомнительной мерой. Так что же делать? Отпускать всех до получения результатов? Значит, придется устанавливать последующие контакты тех, кто все-таки окажется вирусоносителем. Необходимо будет проводить следующие тестирования – и опять с неопределенным (до поры до времени) результатом… Все это слишком сложно и ненадежно для того, чтобы выставить истинный заслон пандемии.

Специалисты настаивают на введении быстрого тестирования. Но предлагаемая для этого методика выявления антигенов (Corona-Antigen-Tests) не получила профессионального признания. С одной стороны, результат получается за пятнадцать минут. С другой – доля ошибочных результатов слишком высока. Больничные кассы игнорируют данную методику и не оплачивают тесты.

Ситуация коренным образом изменилась нынешней осенью. С ноября в Германии вводится мобильное экспресс-тестирование – так называемый ускоренный PCR-Test, при котором результат получается через три часа.

Технически он не отличается от стандартного, лабораторного PCR-теста. Новшество в том, что необходимое лабораторное оборудование передается пунктам взятия проб. Таким образом, анализ проводится на месте, это и позволяет прийти к результату за считанные часы. Лабораторное оборудование может быть установлено и на автомобилях-амбулаториях, специально подготовленных для взятия проб.

Для пациентов, которым предложено пройти ускоренное тестирование, важно понимать различие: идет ли речь об антиген-тесте или о PCR-тесте.

PCR (Polymerase-Kettenreaktion) – это полимеразная цепная реакция, позволяющая проводить современные генетические исследования. В пробах на корону PCR позволяет обнаружить «транспорт» (молекулы РНК), которым они внедряют свой генетический материал в ядра пораженных клеток. Это однозначное указание на вирусное поражение – в отличие от антигенов, которые могут быть иммунологическим ответом как на коронавирусы, так и на иные инфекционные поражения или воспалительные процессы в организме. То есть это косвенный результат, не говорящий ни о чем до тех пор, пока не проведены дополнительные обследования.

Немаловажно и то, что больничные кассы оплачивают PCR-тестирование. Значит, не должно возникать препятствий и с оплатой мобильных тестов. Проблема в другом: кассы перенимают оплату не для всех подряд, а только если пациент принадлежит к группе риска. Как факторы риска оцениваются работа в постоянном контакте с населением (например, медиков, учителей и т.п.), беременность, солидный возраст – особенно при наличии хронических и серьезных заболеваний.

Елена Шлегель

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