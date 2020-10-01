Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №12 (279) 2020г.

Коронавирусная хандра и как с ней бороться

Этот год запомнится нам надолго. Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Врачи отмечают, что на фоне пандемии увеличилось число тревожных расстройств. Согласно результатам исследований Федеральной палаты психотерапевтов Германии, больше всего страдают от одиночества, изоляции и стресса женщины, дети и молодежь, пожилые люди, а также врачи и медперсонал. Они в наибольшей степени подвержены риску депрессии и тревожных расстройств.

В нашей жизни есть вещи, которые мы лично не в силах изменить, но которые нам важно принять. Можем ли мы повлиять на погоду или природные катаклизмы – конечно, нет. Так же и с новой напастью, которая свалилась на нас в этом году – вирусом короны. Он изменил привычный уклад нашей жизни и правила поведения при контакте с другими людьми. Но в наших силах изменить свое отношение к происходящему. Это позволит, не зацикливаясь на проблеме, направить свое время и энергию на другие цели.

Вот несколько советов, которые помогут справиться с хандрой.

Фильтруйте информацию.

Каждый день СМИ сообщают о росте числа заболевших, о том, что в больницах заканчиваются места, другие плохие новости – будь то телевидение, радио, печатные и цифровые издания и, конечно же, социальные сети. По мнению психологов, человек просто не в состоянии воспринимать ту лавину негативных новостей, которая на нас сейчас обрушилась. Эта лавина усугубляет психологическое состояние, усиливает страх и создает ощущение бессилия.

Несомненно, важно быть осведомленным о последних и наиболее важных событиях в своем регионе и мире, но для этого не надо целый день сидеть у телевизора.

Справиться с тревогой и волнением может помочь ограничение времени, проведенного в интернете и соцсетях. Сведите к минимуму потребление новостей, которые вызывают у вас чувство тревоги, пользуйтесь только проверенными источниками. Например, попробуйте подключаться к такому сайту два раза в день в одно и то же время, чтобы находиться в курсе событий, но не подвергать себя круглосуточному «обстрелу». Старайтесь держаться подальше от слухов и принимать к сведению лишь факты – это поможет побороть чувство страха.

Любую эмоционально заряженную информацию нужно подвергать фильтрам, критике и осмыслению. Попытаться разобраться, что же происходит на самом деле. Особенно этот совет касается людей из группы риска, страдающих внушаемостью и навязчивыми состояниями.

Контролируйте эмоциональное состояние

Не давайте завладеть собой собственной тревоге и беспокойству. Очень важны положительные эмоции. Они помогут вам расслабиться, переключиться с тревожащей вас темы на более приятные мысли, позволят вашему мозгу отдохнуть, более адекватно и критично воспринимать происходящее вокруг. Помните известный вопрос о стакане, наполненном наполовину? По ответу на него можно определить мироощущение человека и его отношение к происходящему – как пессимистическое или оптимистическое. Психологи давно установили, что оптимистам (у которых стакан всегда наполовину полон) легче контролировать свои эмоции, они более защищены от стресса, чем пессимисты. Как правило, более оптимистичные люди имеют цели и уверенность в их достижении. Они эффективнее в решении проблем и лучше справляются со стрессовыми ситуациями.

Позитивный подход способствует эффективности, концентрации внимания и порой заменяет социальную поддержку. Оптимизм благотворно влияет на психическое и физическое здоровье и даже помогает быстрее выздоравливать.

В трудную минуту мы нуждаемся в поддержке близких. Тем не менее оптимисты быстрее и успешнее адаптируются к изменившимся в худшую сторону условиям, не требуя от друзей и знакомых постоянного участия, в то время как пессимисты нуждаются в социальной поддержке и опускают руки, оказавшись один на один с проблемой. Вот поэтому оптимистам и легче переживать трудные времена!

Обратите внимание на свою физическую форму.

Давно доказано, что физические упражнения поднимают настроение, укрепляют психическое здоровье и помогают поддерживать хороший уровень энергии. Возьмите за правило начинать каждый день с зарядки. Несмотря на то, что солнечная погода не балует, нет причин запереться в четырех стенах.

Бег трусцой, езда на велосипеде, скандинавская ходьба или просто прогулка не только поднимают настроение, но и укрепляют иммунитет. Помогут также дыхательные упражнения, занятия йогой. Не знаете как – видеоуроки на любой вкус можно найти в интернете. Вообще помогает любая доступная физическая активность, сжигающая гормоны тревоги и улучшающая настроение.

Нагрузите мозг

Не менее важной, чем физическая, является «зарядка для мозга». Отличной тактикой борьбы с тревожными состояниями является дополнительная нагрузка на мозг. Надо заставлять его работать. Читайте книги, смотрите художественные и образовательные фильмы, спектакли, слушайте интервью. А сколько образовательных и познавательных материалов можно найти в глобальной сети! Интернет вам в помощь, было бы желание!

И ещё.

Многие сейчас ограничили личные контакты со своими пожилыми родственниками, а им особенно необходимы поддержка и душевное тепло. Недостаток такого общения можно восполнить простым телефонным звонком, а еще лучше – видеозвонком по скайпу или другим программам, благо интернет есть практически у всех. Это создает эффект присутствия в общении.

Новые реалии внесли свою лепту и в общение с друзьями. А почему бы не организовать вечеринку или даже отметить Рождество, день рождения или просто пообщаться в виртуальном режиме? Тем более, что такие сервисы, как Skype или Zoom, позволяют это сделать в режиме видеоконференций.

А. Иванов (Дортмунд)

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