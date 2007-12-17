Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №3 (270) 2020г.

«Жестский Брекзит» ещё возможен

Выход Великобритании из ЕС вступает в решающую фазу: начинаются трудные переговоры о будущих торгово-экономических отношениях

Месяц назад Соединённое Королевство вышло из Европейского Союза, но лишь политически. Экономически оно остаётся до 31 декабря 2020 года членом общего внутреннего рынка ЕС и продолжает платить взносы в его бюджет. Переходный период нужен для того, чтобы подготовить соглашение о зоне свободной торговли. Сорвать достижение договоренности могут Дональд Трамп и британские рыбаки.

Прошел первый месяц беспрецедентного политико-экономического эксперимента. До сих пор в Европейский Союз только вступали – ни одна страна это старейшее и крупнейшее в мире интеграционное объединение еще не покидала. Однако в июне 2016 года пусть незначительное, но все же большинство британцев проголосовало за выход Великобритании из ЕС. И вот в ночь на 1 февраля 2020 года Брекзит (Brexit) состоялся.

Сколько за минувшие три с половиной года было разговоров в СМИ о тяжёлых для обеих сторон последствиях такого шага! И что же? Никаких скоплений грузовиков в портах вдоль пролива Ла Манш, никаких банкротств экспортёров на континенте и опустевших полок в супермаркетах на Британских островах. Если не считать эмоциональное прощание с британскими депутатами Европарламента в Брюсселе и ночное ликование сторонников Брекзита в Лондоне, развод прошел почти незаметно. Почему?

Переходный период в 11 месяцев

Потому что удалось избежать того самого «жёсткого Брекзита», хаотичного выхода без какого-либо договора, об опасностях которого эксперты как раз и предупреждали. После 47 лет пребывания в ЕС Великобритания покинула его упорядоченно, в соответствии с двусторонним соглашением. Новый британский премьер Борис Джонсон добился того, чего его предшественница Тереза Мэй так и не смогла: в декабре 2019 года только что избранный парламент проголосовал в Лондоне за выработанный с Брюсселем договор.

А он предусматривает, что юридически и политически Великобритания перестанет быть членом Евросоюза в конце января 2020 года, но экономически еще в течение 11 месяцев, до конца декабря, останется частью общего рынка и таможенного пространства ЕС и продолжит платить взносы в его бюджет. Если сравнивать это с разводом, то возникла ситуация, при которой супруги официально расторгли брак, но пока еще не разъехались, а продолжают жить под одной крышей и временно вести общее хозяйство.

Начало переговоров о будущих экономических взаимоотношениях назначили на март. Так что ЕС и Великобритании остается всего 10 месяцев, чтобы выработать, в идеале, соглашение о свободной торговле. Иначе говоря, о том, чтобы товары перемещались через границу без таможенного досмотра, ведь это ведет к бюрократическим издержкам при оформлении документов и росту транспортных расходов из-за очередей на пропускных пунктах. И чтобы товары не облагались таможенными пошлинами, что тоже ведет к их удорожанию и снижению их конкурентоспособности.

Работа над подобными соглашениями о свободной торговле, которые ЕС заключил, к примеру, с Канадой и Японией, длится обычно несколько лет, поскольку необходимо согласовать единые стандарты и массу деталей. Поэтому многие эксперты сомневаются, что Брюссель и Лондон успеют договориться по всем пунктам до декабря.



