Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Политика >> Европейский Союз
«Партнер» №3 (270) 2020г.

«Жестский Брекзит» ещё возможен

Выход Великобритании из ЕС вступает в решающую фазу: начинаются трудные переговоры о будущих торгово-экономических отношениях

 

Месяц назад Соединённое Королевство вышло из Европейского Союза, но лишь политически. Экономически оно остаётся до 31 декабря 2020 года членом общего внутреннего рынка ЕС и продолжает платить взносы в его бюджет. Переходный период нужен для того, чтобы подготовить соглашение о зоне свободной торговли. Сорвать достижение договоренности могут Дональд Трамп и британские рыбаки.

 

Прошел первый месяц беспрецедентного политико-экономического эксперимента. До сих пор в Европейский Союз только вступали – ни одна страна это старейшее и крупнейшее в мире интеграционное объединение еще не покидала. Однако в июне 2016 года пусть незначительное, но все же большинство британцев проголосовало за выход Великобритании из ЕС. И вот в ночь на 1 февраля 2020 года Брекзит (Brexit) состоялся.

 

Сколько за минувшие три с половиной года было разговоров в СМИ о тяжёлых для обеих сторон последствиях такого шага! И что же? Никаких скоплений грузовиков в портах вдоль пролива Ла Манш, никаких банкротств экспортёров на континенте и опустевших полок в супермаркетах на Британских островах. Если не считать эмоциональное прощание с британскими депутатами Европарламента в Брюсселе и ночное ликование сторонников Брекзита в Лондоне, развод прошел почти незаметно. Почему?

 

Переходный период в 11 месяцев

 

Потому что удалось избежать того самого «жёсткого Брекзита», хаотичного выхода без какого-либо договора, об опасностях которого эксперты как раз и предупреждали. После 47 лет пребывания в ЕС Великобритания покинула его упорядоченно, в соответствии с двусторонним соглашением. Новый британский премьер Борис Джонсон добился того, чего его предшественница Тереза Мэй так и не смогла: в декабре 2019 года только что избранный парламент проголосовал в Лондоне за выработанный с Брюсселем договор.

 

А он предусматривает, что юридически и политически Великобритания перестанет быть членом Евросоюза в конце января 2020 года, но экономически еще в течение 11 месяцев, до конца декабря, останется частью общего рынка и таможенного пространства ЕС и продолжит платить взносы в его бюджет. Если сравнивать это с разводом, то возникла ситуация, при которой супруги официально расторгли брак, но пока еще не разъехались, а продолжают жить под одной крышей и временно вести общее хозяйство.

 

Начало переговоров о будущих экономических взаимоотношениях назначили на март. Так что ЕС и Великобритании остается всего 10 месяцев, чтобы выработать, в идеале, соглашение о свободной торговле. Иначе говоря, о том, чтобы товары перемещались через границу без таможенного досмотра, ведь это ведет к бюрократическим издержкам при оформлении документов и росту транспортных расходов из-за очередей на пропускных пунктах. И чтобы товары не облагались таможенными пошлинами, что тоже ведет к их удорожанию и снижению их конкурентоспособности.

 

Работа над подобными соглашениями о свободной торговле, которые ЕС заключил, к примеру, с Канадой и Японией, длится обычно несколько лет, поскольку необходимо согласовать единые стандарты и массу деталей. Поэтому многие эксперты сомневаются, что Брюссель и Лондон успеют договориться по всем пунктам до декабря.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 23 | Автор: «Курс Консалтинг» |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Brexit в лицах. Премьер и два евроскептика

Прочтено: 83041
Автор: Кротов А.

Путешествие в страну «Коза Ностра»

Прочтено: 1872
Автор: Чуткова Ю.

Лоббизм – это благо или зло?

Прочтено: 1392
Автор: Шимановский Д.

«Лиссабонская стратегия» для Европы

Прочтено: 1352
Автор: Бовкун Е.

Еврозона готовится к подъему

Прочтено: 1247
Автор: «Курс Консалтинг»

Еврозона проходит низшую точку спада

Прочтено: 1200
Автор: «Курс Консалтинг»

Общеевропейское страхование по безработице?

Прочтено: 1149
Автор: Мармер Э.

Трагедия и триумф Горбачева

Прочтено: 1133
Автор: Мусиенко Р.

Интеграция иностранцев в Европе

Прочтено: 1127
Автор: Листов И.

Левый тоталитаризм Евросоюза

Прочтено: 1114
Автор: Векслер О.

История – самая дешевая валюта?

Прочтено: 1053
Автор: Млечин Л.

Украина. Воспоминания о будущем, или Апрельские тезисы

Прочтено: 990
Автор: Мусиенко Р.

В Греции есть всё

Прочтено: 923
Автор: Листов И.

Читай этикетки - здоровее будешь!

Прочтено: 918
Автор: Ободовская Е.

Кипр и Люксембург: конец офшоров

Прочтено: 893
Автор: «Курс Консалтинг»

Греческий кризис в правительстве ФРГ

Прочтено: 855
Автор: Кротов А.

Европа на пороге перемен !?

Прочтено: 848
Автор: Калихман Г.

Призрак терроризма бродит по Европе...

Прочтено: 839
Автор: Клеванский А.

Меркель, Саркози и кризис евро

Прочтено: 796
Автор: Карин А.

Европарламент – знаменитый незнакомец

Прочтено: 788
Автор: Кротов А.