Политика >> Постсоветское пространство

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Егор Жуков – предвестник перемен?

Вряд ли есть более надежный способ посеять раздор, даже в рамках одной семьи, чем заговорить о современной России. Одни превозносят твердую руку Путина – в России, мол, иначе нельзя, да и не так уж всё плохо. Другие, напротив, сетуют на произвол властей, коррупцию, нищету в глубинке, отсутствие свободы слова и независимости суда.

Возможны ли перемены, и если да, то как? Выжидать, надеясь, что всё решится само собой? Едва ли! Это не в интересах элиты и власть предержащих под защитой могущественных и беспощадных силовых структур. Избрать путь насилия? Но история учит, что это неизменно ведет к кровопролитию в «благих целях», а завершается лишь новой диктатурой и упадком.

В подлинно демократических странах проще. Здесь конкретные перемены совершает не масса, а государственные лидеры – их роль ключевая. Роль массы – через протесты, демонстрации и выборы помочь встать у руля подлинно одаренным, нравственным, компетентным лидерам и не позволить оставаться у власти продажным краснобаям и автократам.

Аполитичность опасна. Референдум по Брекситу большинство британской молодежи бездумно проигнорировало. Теперь они рвут на себе волосы. «Кто избегает политического выбора, тот его уже сделал: он служит господствующей партии», – заметил швейцарский писатель Макс Фриш.

Инoе дело – современная Россия, где свобода собраний существует только на бумаге. Создана, правда, и для таких условий технология ненасильственных перемен (см. книгу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» и статью о нем в «Партнёре» № 6 / 2018).

Но не исключены и другие сценарии. Дмитрий Быков, например, считает, что в российских обстоятельствах бескровные перемены под силу только внедрившемуся в элиту новому «двойному агенту» – таким, мол, был в свое время Путин: КГБ считало его своим агентом, а демократы – своим. Кстати говоря, и перестройка осуществлена в свое время Горбачёвым тоже изнутри элиты путем ее раскола.

Так или иначе, в любой стране и при любом режиме для перемен как минимум нужен харизматичный лидер. Ганди, Эрхард, Бендукидзе, Пашинян не поджидают на каждом углу, шанс порой приносит лишь смена поколений.

И она, похоже, совершилась. На российском политическом небосклоне, где после гибели Немцова долго царили «сумерки», возник проблеск надежды: молодой блогер с иcконно русским именем Егор Жуков. Пока еще он только студент-политолог Высшей школы экономики (в народе ­– «Вышка»), член «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, журналист «Новой газеты» и «Эха Москвы».

Когда слушаешь Егора в «Ютубе» (например, на «Дожде»: youtu.be/I-P1lFxx4GE), забываешь, что ему всего 21 год – настолько он целеустремлен, эрудирован, но без апломба, риторически одарен и не по годам мудро мыслит. Мне импонируют его ключевые принципы: любовь, ответственность, либертарианство, необходимость компромиссов, неприемлемость насилия, коллективного клеймения, крайней левизны и крайней правизны.



