Политика >> Ближний Восток

«Партнер» №3 (270) 2020г.

«Сделка века». Мирный план Трампа

Арабо-израильское урегулирование стоит на международной повестке дня вот уже 72 года. Уж сколько было попыток, и ни одна не привела к сколько-нибудь прочному миру на Ближнем Востоке.

Израиль, который в 1948 году оскалившиеся арабские режимы намеревались быстренько сбросить в море, сейчас не просто прилепившаяся к морю страна – это, я бы назвал, держава. Держава, возникшая из убежденных людей, из умниц, которые превратили пустыню в оазис плодородия. Обидно для арабов, которые еще во времена «первого джихада» в VII-VIII веках уничтожили всю палестинскую ирригацию, обеспечивавшую страну еще задолго до римских времен. «Молоком и медом» богата была эта земля, в которую вернулись евреи из египетского плена.

И потом были вавилонский, римский и византийский периоды. Пришли полукочевые арабы, уничтожавшие всё, что живет без благословения Аллаха. Потом – турки, легко поработившие гордых арабов, распространившие свою власть на весь так называемый «арабский мир». Потом османский султан провозгласил себя халифом, потомком пророка Мухаммеда. Скончалась и Османская империя. Все империи, старые ли, новые, кончаются, как правило, либо трагедией, либо просто позором монарха, либо национальным возрождением, в данном случае арабским, из которого европейские победители скроили добрый десяток независимых государств.

Палестина (римское еще обозначение) под британским мандатом после Первой мировой войны имела обширные территории (включая, кстати, нынешнюю Иорданию), которые, согласно «Декларации Бальфура» (1922 г.) могли бы стать возвращенной родиной для еврейского народа. Но вот – двигатели внутреннего сгорания, бум моторов, а в арабском мире нефти – несметные запасы. Мне не хотелось бы перечислять многочисленные дипломатические хитросплетения, стискивающие границы Израиля до немыслимых, до тех, которые в принципе не были способными обеспечить не то что безопасность, а само существование Израиля как государства.

И тут – очередная война. Шестидневная, октябрь 1967 года. Сокрушительное поражение многочисленных арабских армий, очевидная победа Израиля – практически нивелированная, «урегулированная» усилиями «международного сообщества». В советско-российской доктрине отвоеванные во Второй мировой войне территории сопредельных государств провозглашены навечно «нашими», Израиль же, иудейское по смыслу государство, не вернул себе историческую Иудею, но – «насильственно оккупировал». Так уж устроен был наш недавний мир, в котором ООН, изначально благороднейшая и справедливейшая организация, включая и свои многочисленные ответвления, стала (не без поддержки тогдашнего Советского Союза) гнобить Израиль, обвиняя его в самых страшных преступлениях, которые он уж точно не совершал.

И – Палестина, палестинцы. Так «толерантно», еще с конца 19-го века стали называть еврейских переселенцев, бежавших на пустынную историческую родину (пусть и под османской тогда властью) от антисемитских погромов на окраинах Российской империи. Всё чаще говорят, дескать, великий русский язык внес в мировой словарь такие знаменитые слова, как «sputnik». Одним из первых, и значительно чаще употребляемым до сих пор, стало слово «pogrom».



