Социальные вопросы >> Базовое обеспечение в старости

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Базовая пенсия. Что известно на сегодня

Федеральное правительство уже несколько лет готовит новую социальную выплату, т.н. базовую пенсию (Grundrente), или «Пенсию за жизненный труд» (Lebensleistungsrente).

Необходимость и социальную востребованность новой социальной выплаты правительство объясняет следующим образом. Немало немецких трудящихся всю жизнь проработали неполный рабочий день или имели низкий заработок. В качестве примера можно привести членов семьи в крестьянском хозяйстве, ремесленном предприятии, парикмахеров, женщин, много лет ухаживавших за детьми или за другими членами семьи. В результате в старости эти трудящиеся зарабатывают небольшую пенсию и потому зависят от социальной помощи.

Отправлять на старости лет проработавших много лет людей в систему социальной помощи представляется делом неоправданным и несправедливым. Так появилась идея введения базовой пенсии.

Базовая пенсия призвана поднять доходы ее получателя выше уровня минимального социального обеспечения и выровнять пенсионное обеспечение на всей территории ФРГ.

Согласно подсчетам, жители новых федеральных земель получат из фонда базовой пенсии больше своих западных сверстников. Другими заявленными целями нового вида выплат являются уменьшение числа пожилых получателей социальной помощи и ликвидация старческой бедности.

Социальная зависимость предполагает серьезные ограничения свободы передвижения, зачет всего имеющегося имущества, зачет дополнительного заработка, а в некоторых случаях требует привлечения родственников к оплате жизненных расходов. Трудовая пенсия считается трудовым доходом, и пенсионеры имеют лучшие позиции в социальном праве.

Референты Федерального министерства труда и Федерального министерства социальных дел подготовили проект Закона о базовой пенсии.

План работы Федерального кабинета министров предусматривает обсуждение указанного законопроекта в феврале 2020 года. По итогам обсуждения проект вернут в профильные комиссии на доработку либо отправят в парламент для трансформации в реальный закон. Вступление закона в силу ожидается в 2021 году.

Специалисты смогут оценить его последствия только после ознакомления с окончательным текстом закона. Цитируемый мной референтный проект может претерпеть существенные изменения в ходе законотворческих процедур, вплоть до задержки его реализации по конкретным обстоятельствам.

Законопроект предусматривает облегченный путь получения базовой пенсии. Пенсионная касса сама проверяет право пенсионера на получение этой выплаты. После установления претензии пенсионная касса определяет размер базовой пенсии и производит выплаты. Пенсионер освобожден от подачи заявления о выплате базовой пенсии и сбора необходимых документов. Пенсионная касса сама проведет всю необходимую административную работу.

Предпосылками выплаты базовой пенсии являются 35 лет (иногда не менее 33-х лет) трудового стажа в малооплачиваемом секторе трудовой деятельности.

Малооплачиваемой считается трудовая деятельность, при которой застрахованный приобрел 0,3 – 0,79 расчетных пункта (РП, Entgeltpunkte) пенсионной системы в год. Минимальные трудовые отношения в трудовой стаж не засчитываются. Доплата в системе базовой пенсии не должна превышать 404,86 евро на персону. Система базовой пенсии предполагает удвоение РП за период не более 35 лет трудовой деятельности до уровня не свыше 0,8 РП в год. Прибавочные РП будут сокращены на 12,5%.

Пример: Мария Шмидт за 35 лет трудовой деятельности регулярно зарабатывала 0,4 РП в год, всего 14 РП (0,4 х 35 = 14) за трудовую жизнь. Максимально возможная пенсионная добавка – 0,4 РП в год за 35 лет. Пенсионная касса делает расчет базовой добавки по формуле 35 x (0,4 РП – (0,4 РП x 12,5 %)) = 12,5 РП. Таким образом, Мария Шмидт получит пенсионную прибавку в размере 12,5 РП. Стоимость одного РП на сегодняшний день составляет 31,86 евро (восточные земли). Прежний размер пенсии в восточных землях – 14 х 31,89 = 446,46. Новый общий размер пенсии с базовой добавкой 14 + 12,5 = 26,5 РП составляет 26,5 х 31,89 = 845 евро. Система базовой пенсии будет доплачивать Марии Шмидт 399 евро (845 – 446 = 399) в месяц.

Такой пример расчета приводит Федеральное министерство труда и социальных вопросов. Следует учитывать границы суммарной пенсии (собственная и базовая): не свыше 1250 евро для одиночки и 1950 евро для семейной пары.

Законопроект не упоминает поздних немецких переселенцев или еврейских переселенцев.

В качестве предпосылок начисления базовой пенсии законопроект называет трудовой стаж, трудовую биографию, размер пенсии, выплаты в пенсионный фонд, семейный доход, период ухода за членами семьи и прочие трудовые отношения на территории Германии.

Гражданство заявителя или его статус законного проживания в стране не должны играть роль при начислении базовой пенсии. Я полагаю, что немецкие переселенцы по § 4 BVFG смогут реализовать иностранный трудовой стаж и в системе базовой пенсии, но подробности расчета базовой пенсии немецких поздних переселенцев пока неясны.

Слабым местом, на мой взгляд, является политическая (не экономическая) подложка базовой пенсии. Финансироваться создаваемая социальная выплата будет за счет нового налога на финансовые трансакции. По моей информации, налог на финансовые трансакции еще не стал реальностью, а его создание сталкивается с возражениями многих специалистов в области финансов. Вообще увязка социальной выплаты с конкретным налогом проблематична. В будущем может появиться экономическая необходимость отменить этот налог, и базовая пенсия потеряет источник финансирования.

Я предпочел бы видеть базовую пенсию на более солидном финансовом фундаменте, но пока это только теоретические опасения. Частично финансирование новой социальной выплаты предусмотрено за счет бюджета Федерального министерства труда и социальных вопросов, но конкретные средства пока не выделены. Впрочем, до 2021 года еще есть время.

«Партнёр» будет постоянно информировать своих читателей по этой важной теме.

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт на Майне)

Читайте также: