Семья >> Семейные взаимоотношения

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Этюд о семейной жизни

Ей-богу, полигамия грустнее,

чем наш простой и моногамный брак.

Кто знал одну жену и сладил с нею,

тот сознает, что это – не пустяк.

Джордж Байрон

Не будучи семейным терапевтом (сегодня существует такая новомодная профессия), я всё-таки решил обратиться к объявленной теме. Полагаю, что шестидесятилетний стаж не всегда безоблачной семейной жизни дает мне для этого достаточные основания.

О настоящей любви

Настоящая любовь не та, которая выдерживает длительную разлуку, а та, что выдерживает долгие годы близости. Человек издалека может писать умные письма, а вблизи совершать глупые поступки. Любить человека издали легко: ты приписываешь ему мнимые или настоящие достоинства. Любить человека вблизи гораздо сложнее: ты видишь не только его достоинства, но и недостатки. Кстати, у кого их нет?

Для создания семьи достаточно полюбить, а для сохранения – нужно научиться терпеть и прощать. Почему люди женятся? Какой-то юморист сказал, что все люди женятся по расчету: каждый рассчитывает найти в семье свое счастье. Находят ли? Ведь известно, что жениться – значит вдвое уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности.

Как люди находят друг друга? Существует точка зрения, что люди сходятся не по признаку подобия, а по признаку дополнения. Это означает, что один из супругов компенсирует нехватку каких-то важных свойств и качеств у другого. Трудно судить, так это или не так. Лично мне кажется, что я женился по принципу подобия. А те семьи, которые мне сейчас доводится наблюдать, уже сформировались, муж и жена давно притерлись друг к другу, к ним в полной мере относится выражение: муж и жена – одна сатана. Что еще?





Не пуд, наверно, соли гору

Совместно съесть, переварить

И много разных разговоров

Сказать, услышать – и забыть,

Уметь понять чужое мненье,

Иметь терпимость и терпенье,

Идти в атаку и в обход.

Тот, кто женат, меня поймет.

Говоря о семейной жизни, английский поэт Байрон высказал такую мысль: «Нельзя же восхищаться непрерывно тем, что нам ежедневно подают». Однако тот, кто хочет иметь счастливую семью, должен высказывать свой восторг если не ежедневно, то хотя бы еженедельно, само собой разумеется, меняя слова и выражения. А для этого нужно постоянно находить хорошее друг в друге. Настоящая любовь – это та, в которой муж понимает каждое слово, не сказанное женой. А до этого еще нужно ой как дорасти.

О счастливых семьях

Счастье существует только тогда, когда есть с кем его разделить. В романе «Анна Каренина» Лев Толстой сделал такое обобщение. Он написал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, но не указал, чем же они похожи. Я решил дополнить классика. Мы живем в сообществе людей и волей-неволей наблюдаем жизнь многих семей. Среди них есть немало благополучных, можно сказать, счастливых семей, у которых за плечами много лет совместной жизни. По моим наблюдениям, все эти семьи имеют одно общее свойство: в них муж и жена обладают одинаковым социальным статусом, причем достаточно высоким, а также имеют примерно одинаковый возраст. Безусловно, здесь бывают исключения, как и из любого другого правила.

В противоположность этому хочу сказать, что история Принца и Золушки – это всего лишь сказка, которая в просторечии называется мезальянс. Конечно, на начальном этапе отношений между ними может иметь место романтическая влюбленность, но когда она исчезнет, а рано или поздно это обязательно случается, на поверхность выходят те бесчисленные различия, которые разделяют сына короля и дочь лесника. Различия в воспитании, образовании, менталитете, отношении к работе, к деньгам и к прочим многочисленным проявлениям жизни. Огромного запаса трудолюбия, доброты и доброжелательности, которыми обладала Золушка, вряд ли хватит для того, чтобы преодолеть ту глубочайшую пропасть, которая отделяет ее от Принца. Неслучайно Константин Симонов писал в поэме «Пять страниц»: «Все романы обычно на свадьбах кончают недаром, потому что не знают, что делать с героем потом».