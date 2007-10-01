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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Техника и наука >> Гипотезы и взгляды
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Новые находки археологов

О новых археологических и палеоантропологических открытиях

 

Время великих археологических открытий миновало? Так считают многие. Все мы слышали о таких великих открытиях как гробница Тутанхамона, Троя Шлимана, цивилизация инков, Кносский дворец на острове Крит, истуканы острова Пасхи, китайская терракотовая армия, Помпеи, Денисовская пещера, Ангкор-Ват в Камбодже, мумия принцессы Укока с Алтая, Кумранские свитки... А что сегодня?

Так бывает почти с каждой наукой: вдруг начинает казаться, что всё уже открыто, дальше – либо тупик, либо нудное уточнение. К счастью, наука бесконечна, а наука о прошлом, история – одна из самых захватывающих, загадочных и непредсказуемых.

 

Озеро скелетов

 

Skeleton Lake (Roopkund Lake) в индийских Гималаях находится на высоте пяти километров. Оно ничтожных размеров, всего 40 метров в диаметре, и заполнено человеческими скелетами. Останки сотен людей, а также и домашних животных находятся как на берегу, так и в самом озере. Найдено множество утвари, предметов обихода. Анализ показал, что большинство из них нашло свой конец на берегу озера в VIII веке. Но, судя по всему, это не было местом сражения: найдены скелеты женщин и детей, но почти отсутствует оружие. Что же привело их более 1200 лет назад на такую высоту, что погубило? Погибли ведь практически все, никаких следов погребения не выявлено.

Но мало этого, озеро скрывает не одну, а по меньшей мере две тайны. Ибо, как выяснилось, останки принадлежат не одной группе людей, а минимум двум, и время их гибели различается на без малого тысячу(!) лет. То есть через тысячу лет после первой трагедии сюда, на край земли, пришла еще одна группа людей, и вся тоже погибла.

Кто же они были, на этот вопрос ответ ищут генетики. Это не было одно племя или род, большинство из погибших не состояли между собой в родстве. Первая группа включала как жителей Индии, так и местных обитателей высокогорья. В этих местах не пролегали торговые пути. Единственная слабая версия – могли пролегать пути паломников. Итак, брахманы с семьями в сопровождении местных носильщиков.

 

Но объяснить присутствие второй группы невозможно просто никак: они оказались вообще не индийцами, а жителями восточного Средиземноморья. Гены не обманешь. И нет ни одного сколь-нибудь разумного объяснения, что их туда привело.

Как и нет объяснения, что их погубило. Точно, не инфекционное заболевание, тогда что же. Одна из гипотез – лавина, другая – град. В этих местах не раз наблюдали сильнейший градопад с градинами гигантского размера, с теннисный мяч. А место совершенно голое, спрятаться некуда.

 

Да, горы умеют хранить тайны. Одна из них, из новейшей истории, до сих пор будоражит многих в России – это гибель группы Дятлова в 1959 году. Тогда восемь молодых туристов-лыжников погибли при невыясненных обстоятельствах во время сложного похода в горы Северного Урала. 


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<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 18 | Автор: Мучник С. |

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