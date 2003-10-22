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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Между мышцей и головой. Пилатес

Между мышцей и головой функционируют некоторые нестандартные терапевтические методики. На чем они основаны? Можно ли им доверять? И как ими пользоваться?

Везде нужна сноровка, закалка, тренировка. Это не только слова старой песни, но и, в известной мере, медицинский рецепт. Систематические тренировки позволяют не только сохранять здоровье, но и лечить недуги.

Конечно, всевозможные комплексы физической активности лишь частично могут быть отнесены к терапии. Больше всего это профилактика или реабилитация. Но и терапевтическим действием нельзя пренебрегать. Причем лечат не только старинные, традиционные виды китайской гимнастики, о которых мы говорили в прошлый раз, но и некоторые европейские школы физической активности. Пилатес, кинезиология – верхушка этого айсберга. Что в нем «так», а что «не так»? На что можно полагаться, а на что не стоит? Оплачивают ли такую терапию и профилактику больничные кассы?

Йозеф Пилатес

Пример циркового силача Валентина Дикуля, сумевшего собственным комплексом физических упражнений одолеть опасный недуг, далеко не единственный. Не менее впечатляет пример немецкого гимнаста Йозефа Хубертуса Пилатеса. Кроме гимнастики, он занимался также боевыми единоборствами. В начале прошлого века в Лондоне обучал самообороне сотрудников Скотланд-Ярда.

В 1914 году, когда началась первая мировая война, Пилатеса вместе с другими немцами интернировали. В лагере для интернированных он проводил занятия по своей системе вместе с сокамерниками. Когда в 1918 году разразилась пандемия гриппа, унесшая больше жизней, чем сама война, никто из интернированных, активно применявших его метод укрепляющих телодвижений, не пострадал. Сказались и закалка, и тренировка!

Вернувшись в Германию, Пилатес тренировал гамбургских полицейских. Работал также с Максом Шмелингом, чемпионом мира по боксу в тяжелом весе (1930-1932 гг.), учил не столько наносить удары, сколько уклоняться от нападения противника и держать дыхание. У Пилатеса брали уроки и артисты балета.

Переехав в Нью-Йорк, он продолжил заниматься с балетной молодежью и маститыми артистами. Вместе с венгерским хореографом, отцом экспрессивного танца Рудольфом фон Лабаном он основал студию бокса и физических тренировок (вот ведь сочетание: хореография – бокс!). Характерно, что в этом же здании на Восьмой авеню располагался основанный Джорджем Баланчиным Нью-Йорк Сити балет.

Не стоит уточнять, что и сам Йозеф Пилатес был атлетом, отменно здоровым человеком. Он прожил долгую жизнь, 85 лет, что для «уроженца XIX века» составляет почти запредельное значение. Бравшие у него уроки физической подвижности, включая самых знаменитых, тоже попали в разряд долгожителей: Джордж Баланчин прожил без малого 80 лет, а Макс Шмелинг – без нескольких месяцев сто лет!



