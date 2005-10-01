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Взять на заметку: правильный прием антибиотиков
Лекарственные формы, в которых отпускаются антибиотики, могут составлять проблему для пациентов. Правильный прием затрудняют «хитрости» приготовления лекарства, извлеченного из упаковки. Особенно это касается так называемых сухих соков. Чтобы избежать нарушений дозировки и неправильного приема, пациент вправе получить четкие разъяснения в аптеке. При необходимости аптекари обязаны наглядно продемонстрировать ему, как это функционирует. Пренебрегать этим правом не следует. Добивайтесь полной ясности, прежде чем начинать принимать лекарство.
С такой рекомендацией обратился к пациентам профессиональный конгресс pharmacon, проводимый Федеральной аптечной палатой.
Правильный прием антибиотиков – дело не только личное. Это еще и дело большой общественной важности. Нарушения дозировки, неполное соблюдение установленного курса лечения приводят к тому, что болезнетворные бактерии в организме полностью не уничтожаются. Зато они привыкают к действию антибиотика, порождают последующие штаммы, способные противостоять лекарству. Болезнь, вызываемая ими, становится трудноизлечимой. Широкое распространение резистентных (устойчивых) бактерий – прямое следствие нарушений установленной схемы приема антибиотиков.
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