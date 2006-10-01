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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Акира Куросава. 110 лет со дня рождения

Одним из самых известных людей в мире ХХ века стал японский кинорежиссер Акиро Куросава. Отец его был потомственным самураем, а сам Акиро – младшим ребенком из шестерых детей. Став школьником, он поначалу ничем не выделялся среди одноклассников. Тем не менее, вскоре его избрали старостой класса. Отец мечтал сделать из него военного, продолжателя древних традиций своего военного рода. Но сына увлекало другое. Его старший брат был комментатором немых фильмов в кинотеатре, и Акиро втайне от отца проводил много времени с братом.

После трагической смерти брата он учился в художественной школе, и одна из его картин даже демонстрировалась на выставке. В 26 лет, став победителем в конкурсе, в котором участвовала сотня претендентов, получил место помощника кинорежиссера в большой кинокомпании. Он увлеченно учился всему: писать сценарии, режиссировать и снимать отдельные кадры, а затем монтировать их. В 1943 году он, наконец, самостоятельно поставил фильм «Сугата Сансиро», что переводится как «Легенда о дзюдо», – по собственному сценарию. Фильм этот получил настолько огромный коммерческий успех, что та же кинокомпания убедила его сделать вторую серию: «Новая сага о дзюдо». Так началась его активная творческая работа. Он снимал новые фильмы год за годом. В 1947 году за фильм «Веселое общество», в котором, как писали кинокритики, он «показал объёмную и живую картину послевоенного общества», Акиро Куросава был награжден званием лучшего режиссера года.

Снимая ежегодно по фильму, Акиро Курасаво образовал кружок из талантливых артистов и композитора. Это были Актеры Тосиро Мифунэ, Такаси Симурэ и композитор Хаясако. По словам самого Акиро Курасава, «они приносили в мир кино много нового». В 1950 году он снял фильм «Расёмон» по новелле знаменитого японского писателя Акутагавы. Как раз во время выхода этого фильма на экраны в Японии разыгрался конфликт между монополистами и независимыми кинематографистами. И фильм поначалу никто не заметил.

К счастью, в Японию в это время приехал известный специалист в области кино Джулиан Страминджоли, он увидел этот фильм на экране и без ведома автора увез его в Венецию на Международный кинофестиваль. В результате фильм получил премию Золотого льва Св. Марка. Этот фильм демонстрировался на экранах многих европейских стран и в 1952 году получил в США «Оскара» как лучший иностранный фильм. А спустя 30 лет в 1982 году он получает еще одну высокую международную награду. «Расёмон» вновь награжден Золотым львом Венецианского кинофестиваля, и с тех пор фильм называется «сокровищем мирового кинематографа».

В 1951 году Куросава создает еще один шедевр – фильм по роману Достоевского «Идиот». Одним из других известнейших фильмов Куросавы называют «Семь самураев», снятый в 1954 году. Этот фильм задумывался режиссером как хроника одного дня из жизни самурая, который заканчивает эту жизнь обрядом харакири. «Семь самураев» также получает Золотого Льва. Кроме того, в отличие от «Расёмона», фильм пользовался невиданным успехом не только в Европе и США, но и на родине. В Голливуде же по мотивом некоторых шедевров Куросавы почти сразу стали снимать свои, «американские фильмы», в том числе и по мотивам «Семи самураев».

Небольшой объем лишает возможности подробно рассказать о многих фильмах Куросава, ставших достижениями мирового кино. Например, о фильме по мотивам книги российского ученого-путешественника Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала». Сам Куросава рассказывал, что зачитывался этими книгами в юности (как и сам автор этого текста). Вместо японского артиста был приглашен бурятский. Фильм «Дерсу Узала» вышел в прокат в 1975, тогда же он получил Золотой приз Московского международного кинофестиваля, а в 1976 был признан лучшим иностранным фильмом в Америке, завоевав очередного «Оскара».

Валерий Воскобойников

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