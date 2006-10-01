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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Братья Люмьеры. Рождение кино

…в Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей. Зрителям показали коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат...

Братья Люмьеры вместе со своим отцом наладили за 12 лет до этого производство желатиновых фотопластинок с использованием бромида серебра по технологии, которую разработал Луи. В первый год запущенная ими фабрика изготовила 216 тысяч пластинок. Их бизнес развивался бурно. К 1890 году на их фабрике уже двести рабочих выпускали в год четыре миллиона пластинок. Младший брат Луи был создателем съемочного аппарата, а вместе с инженером Жюлем Карпантье они стали создателями и проекционного аппарата. Оба брата взялись и за создание фильмов. Для съемки первого фильма далеко ходить не понадобилось. Он назвался просто: «Выход рабочих с завода Люмьер». Многие друзья считали их занятия очередной забавой. И не догадывались, что эта «забава» является великим событием в развитии общечеловеческой культуры.

Валерий Воскобойников

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