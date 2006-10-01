История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Алексей Леонов: выход человека в открытый космос, 55 лет

Первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос, был космонавт Леонов. Никто не знал, чем этот эксперимент кончится. Но знали, что Леонова подстерегает масса опасностей. Даже если мельчайшая твердая частичка, летящая с космической скоростью, натолкнется на космонавта, ее удар будет сильнее пули, и она мгновенно пробьет скафандр космонавта. Запас дыхательной смеси был у Леонова на 30 минут. Он благополучно провел 24 минуты вне корабля и так-таки ощутил неожиданную опасность. Его скафандр непредвиденно раздулся и не позволял вернуться назад, т.к. не проходил в воздушный шлюз космического корабля. К счастью, Леонов не растерялся, с усилием сжал его и проник в шлюз не ногами, а головой вперед. Главный же результат его первого выхода доказал, что, несмотря на массу опасностей, человек может существовать и даже работать в открытом космосе.

Валерий Воскобойников

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