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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Алексей Леонов: выход человека в открытый космос, 55 лет

Первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос, был космонавт Леонов. Никто не знал, чем этот эксперимент кончится. Но знали, что Леонова подстерегает масса опасностей. Даже если мельчайшая твердая частичка, летящая с космической скоростью, натолкнется на космонавта, ее удар будет сильнее пули, и она мгновенно пробьет скафандр космонавта. Запас дыхательной смеси был у Леонова на 30 минут. Он благополучно провел 24 минуты вне корабля и так-таки ощутил неожиданную опасность. Его скафандр непредвиденно раздулся и не позволял вернуться назад, т.к. не проходил в воздушный шлюз космического корабля. К счастью, Леонов не растерялся, с усилием сжал его и проник в шлюз не ногами, а головой вперед. Главный же результат его первого выхода доказал, что, несмотря на массу опасностей, человек может существовать и даже работать в открытом космосе.

 

Валерий Воскобойников

 

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<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 17 | Автор: Воскобойников В. |

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