- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Семья
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Алексей Леонов: выход человека в открытый космос, 55 лет
Первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос, был космонавт Леонов. Никто не знал, чем этот эксперимент кончится. Но знали, что Леонова подстерегает масса опасностей. Даже если мельчайшая твердая частичка, летящая с космической скоростью, натолкнется на космонавта, ее удар будет сильнее пули, и она мгновенно пробьет скафандр космонавта. Запас дыхательной смеси был у Леонова на 30 минут. Он благополучно провел 24 минуты вне корабля и так-таки ощутил неожиданную опасность. Его скафандр непредвиденно раздулся и не позволял вернуться назад, т.к. не проходил в воздушный шлюз космического корабля. К счастью, Леонов не растерялся, с усилием сжал его и проник в шлюз не ногами, а головой вперед. Главный же результат его первого выхода доказал, что, несмотря на массу опасностей, человек может существовать и даже работать в открытом космосе.
Валерий Воскобойников
Читайте также:
- Тень космонавтики. Вспоминая полет Гагарина. Журнал «Партнёр», № 4/ 2011. Автор С. Мучник
- Высадка человека на луне: маленький шаг и пятьдесят лет. Журнал «Партнёр», № 7/ 2019. Автор С. Мучник
- Место встречи: Ikonen-Museum . Журнал «Партнёр», № 1/ 2005. Автор Г. Райш
- «Партнёр», блоги. Источник: Partner-Inform
Мне понравилось?(Проголосовало: 0)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.
Войти >>