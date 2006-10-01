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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Академик Патон. 150 лет со дня рождения

С 40-х годов прошлого века, пожалуй, не было в бывшем СССР инженера, который не слышал бы о знаменитом специалисте по сварке металлов, живущем в Киеве. Его фамилия «Патон» для многих звучала загадочно. Сегодня фамилией Евгения Оскаровича именуют космические тела, мосты, институты, улицы. Сам же Евгений Патон родился 4 марта 1870 года в Ницце в семье российского консула, в прошлом – военного инженера. Его предок, фон Патон, прибыл в Россию из Голландии в эпоху Петра Великого как специалист по кораблестроению. Остальные Патоны тоже были высококлассными специалистами. Достаточно сказать, что крестным отцом Евгения Патона был великий князь, член императорской фамилии.

Евгений с детства ощутил тягу к инженерным наукам. Закончив в Дрездене Политехнический институт, перебрался в Россию – Институт инженеров путей сообщения. Электрическая сварка металлов была тогда в зачаточном состоянии. Многие ее считали волшебством. В 1934 году профессор Киевского Политехнического института Евгений Патон основал в украинской столице сначала лабораторию, а затем – Институт электросварки. Вместе с сотрудниками, в том числе – и двумя сыновьями, он впервые в мире разработал теорию и практическую технологию сварки.

Его открытия чрезвычайно пригодились во время Второй мировой войны. В фильме, посвященном его жизни и научному творчеству, утверждается, что он спас СССР от поражения. В начале войны гитлеровская армия почти полностью уничтожила танки, бывшие на вооружении в Советской армии. В эти же месяцы с танкостроительных заводов ушло на фронт большинство опытных рабочих. Их заменяли подростками. И поэтому качество сварки танкового корпуса при производстве танков стало быстро ухудшаться. Мало того – на сварку уходило огромное количество времени. И если бы в эти месяцы Патон не разработал новейший вид сварки, которого не было до него нигде в мире, стране грозила бы катастрофа. Созданный им технологический процесс назывался автоматической сваркой под флюсом. Дело в том, что при простой электрической сварке крепость шва, соединяющего две металлические части, слабеет из-за окисления кислородом воздуха. Патон в результате многих экспериментов изобрел такой состав порошка, который расплавляется в момент сварки и не допускает воздух ко шву соединяемых деталей. К тому же Патон создал аппарат, который сваривает части танкового корпуса автоматически и делает это в восемь раз быстрее, чем квалифицированные рабочие. В самые тяжелые для страны месяцы открытие Патона было распространено на все танкостроительные заводы. И фронт стал получать в 8 раз больше танков, чем прежде. В результате решающее сражение на Курской дуге было выиграно. И уже дальше гитлеровская армия только отступала.

Но это – лишь часть научно-технических достижений Патона. Вторая сторона его деятельности – мостостроение. Больше ста мостов через реки, в том числе и знаменитый мост через Днепр в Киеве, который называется мостом Патона, созданы по его проектам с применением разработанной им технологии электросварки.

Валерий Воскобойников

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