Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Академик Патон. 150 лет со дня рождения

С 40-х годов прошлого века, пожалуй, не было в бывшем СССР инженера, который не слышал бы о знаменитом специалисте по сварке металлов, живущем в Киеве. Его фамилия «Патон» для многих звучала загадочно. Сегодня фамилией Евгения Оскаровича именуют космические тела, мосты, институты, улицы. Сам же Евгений Патон родился 4 марта 1870 года в Ницце в семье российского консула, в прошлом – военного инженера. Его предок, фон Патон, прибыл в Россию из Голландии в эпоху Петра Великого как специалист по кораблестроению. Остальные Патоны тоже были высококлассными специалистами. Достаточно сказать, что крестным отцом Евгения Патона был великий князь, член императорской фамилии.

 

Евгений с детства ощутил тягу к инженерным наукам. Закончив в Дрездене Политехнический институт, перебрался в Россию – Институт инженеров путей сообщения. Электрическая сварка металлов была тогда в зачаточном состоянии. Многие ее считали волшебством. В 1934 году профессор Киевского Политехнического института Евгений Патон основал в украинской столице сначала лабораторию, а затем – Институт электросварки. Вместе с сотрудниками, в том числе – и двумя сыновьями, он впервые в мире разработал теорию и практическую технологию сварки.

 

Его открытия чрезвычайно пригодились во время Второй мировой войны. В фильме, посвященном его жизни и научному творчеству, утверждается, что он спас СССР от поражения. В начале войны гитлеровская армия почти полностью уничтожила танки, бывшие на вооружении в Советской армии. В эти же месяцы с танкостроительных заводов ушло на фронт большинство опытных рабочих. Их заменяли подростками. И поэтому качество сварки танкового корпуса при производстве танков стало быстро ухудшаться. Мало того – на сварку уходило огромное количество времени. И если бы в эти месяцы Патон не разработал новейший вид сварки, которого не было до него нигде в мире, стране грозила бы катастрофа. Созданный им технологический процесс назывался автоматической сваркой под флюсом. Дело в том, что при простой электрической сварке крепость шва, соединяющего две металлические части, слабеет из-за окисления кислородом воздуха. Патон в результате многих экспериментов изобрел такой состав порошка, который расплавляется в момент сварки и не допускает воздух ко шву соединяемых деталей. К тому же Патон создал аппарат, который сваривает части танкового корпуса автоматически и делает это в восемь раз быстрее, чем квалифицированные рабочие. В самые тяжелые для страны месяцы открытие Патона было распространено на все танкостроительные заводы. И фронт стал получать в 8 раз больше танков, чем прежде. В результате решающее сражение на Курской дуге было выиграно. И уже дальше гитлеровская армия только отступала.

 

Но это – лишь часть научно-технических достижений Патона. Вторая сторона его деятельности – мостостроение. Больше ста мостов через реки, в том числе и знаменитый мост через Днепр в Киеве, который называется мостом Патона, созданы по его проектам с применением разработанной им технологии электросварки.

 

Валерий Воскобойников

 

Читайтетакже:

  1. Мои воспоминания. Научная работа. Диссертация. Академик Кикоин. Журнал «Партнёр», портал, сайт «Воспоминания». Автор А. Маргулис
  2. Этапы жизненного пути. Мосты и их создатели. Воспоминания Михаила Брегмана
  3. Сварка. Это было. Воспоминания Владлена Рубина «Партнёр», блоги. Источник: Partner-Inform

<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 23 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

130 лет со дня рождения Бориса Пастернака

Прочтено: 2544
Автор: Воскобойников В.

Кант – основоположник немецкой классической философии

Прочтено: 2213
Автор: Шимановский Д.

Как Фридрих Великий с мельником судился

Прочтено: 2090
Автор: Переверзев Ю.

МАГДА ГЕББЕЛЬС. НЕУДАВШИЙСЯ СПЕКТАКЛЬ

Прочтено: 1947
Автор: Харманн Г.

Лион Фейхтвангер. Жизнь и творчество

Прочтено: 1751
Автор: Калихман Г.

Руки Че Гевары

Прочтено: 1730
Автор: Жердиновская М.

Людвиг Эрхард - отец немецкого экономического чуда

Прочтено: 1670
Автор: Терещенко О.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОРОЛИ РОССИИ

Прочтено: 1609
Автор: Левенгарц В.

Конрад Аденауэр - политик, возродивший Германию

Прочтено: 1605
Автор: Гуржи А.

ДОКТОР ФЕРДИНАНД ВОЛЬФ - врач, декабрист, просветитель

Прочтено: 1559
Автор: Лебензон С.

Кто вы, адмирал Колумб?

Прочтено: 1517
Автор: Жердиновская М.

Барон Фон Щтиглиц – русский банкир и меценат

Прочтено: 1461
Автор: Переверзев Ю.

«Истинно Гамбс есть гений в своем роде...»

Прочтено: 1453
Автор: Фишман В.

МУСА ДЖАЛИЛЬ. СВЕТ И ТЕНИ ПРОШЛОГО...

Прочтено: 1435
Автор: Вагизова В.

Испанская королевская семья

Прочтено: 1408
Автор: Жердиновская М.

Генерал Брусилов и брусиловский прорыв

Прочтено: 1383
Автор: Нордштейн М.

Карл Маркс. Часть 1

Прочтено: 1360
Автор: Калихман Г.

Братья Гумбольдты

Прочтено: 1345
Автор: Переверзев Ю.

Карл Фукс - почётный гражданин Казани

Прочтено: 1216
Автор: Шкляр Ю.

«Вечный огонь» Льва Троцкого

Прочтено: 1172
Автор: Кротов Ю.