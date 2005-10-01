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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Ленд-лиз. Неоценимый вклад в Победу

Часть первая

Я очень не люблю вспоминать о войне. Осень 1941 г., эвакуация в Пензу. Мне 11 лет, всегда голодный, на руках и ногах незаживающие гнойники. В конце зимы случилось чудо: дали карточки в детскую столовую. Там впервые узнал, что такое ленд-лиз, увидев банки со свиной тушенкой, сгущенным молоком и яичный порошок. Американская помощь спасла от голода нашу семью: меня, моего брата, одноклассников, очень многих людей в тылу и на фронте.

Немного истории

Акт об обеспечении обороны Соединённых Штатов Америки, или ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду) – программа, по которой страна поставляла своим союзникам во Второй мировой войне оружие, боеприпасы, технику, нефтепродукты, стратегическое сырье, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства. Оружие, утраченное в боях, и израсходованные боеприпасы оплате не подлежали.

В 1935 г. конгресс США принял Акт о нейтралитете: нельзя продавать американское оружие и давать взаймы любым воюющим странам. Сенатор Уиллер, кандидат в президенты, соперник Ф.Рузвельта на выборах 1940 г., заявил: «Новая война не имеет никакого отношения к американцам».

Армия США была очень небольшой, военная промышленность – в «младенческом» состоянии. Например, в 1940 г. в ней было всего …15 танков, на складах – скудные запасы.

После нападения Германии на Польшу конгресс по настоянию президента Ф.Рузвельта снял запрет на продажу американского оружия. 16 мая 1940 г. он представил законодателям план создания самого большого в мире военно-промышленного комплекса. По его настоянию Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 г. Большая часть поставок шла в Великобританию.

В июне 1941 г. из США в СССР было отправлено несколько судов. За оружие надо было платить золотом или пользоваться кредитом.

Высшие чины американской армии не одобряли эти поставки – им самим не хватало оружия. Но президент Ф. Рузвельт был непреклонен.

ВМоскву отправился Гарри Гопкинс – друг Рузвельта, «его глаза и уши». (О Гарри Гопкинсе читайте в «Партнёре» № 2 / 2020)

Трудные дороги в Россию

Поставки по ленд-лизу велись неравномерно. Одна из причин – дефицит транспортных судов и кораблей охранения. Они были нужны для боевых операций в Северной Африке, позже в Сицилии и Италии; наконец – для открытия Второго фронта в Нормандии.

Товары по ленд-лизу переправлялись в СССРпо шести маршрутам:

1. Полярный. Путь от берегов Великобритании или Исландии до северных портов России занимал примерно 10 суток. Маршрут труден и опасен даже в мирное время: айсберги, туманы, штормы, снегопады, холод. В военное время – на пути минные поля, вражеские самолеты-торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики, эсминцы и подводные лодки. Этот путь иногда называли «дорогой в ад». Стоит ли удивляться, что, получив приказ о рейсе в Россию, экипаж на одном из транспортов взбунтовался?

Но это был самый короткий путь в истекающую кровью Россию. Чтобы защитить торговые суда, загруженные военной техникой, их собирали в караваны. Суда ожидали, когда соберется весь конвой, упуская драгоценное время. Их сопровождали боевые корабли Британского королевского флота.

Порт Архангельск был скован льдом с ноября до начала лета. Рядом с портом Мурманск проходила линия фронта, до него всего несколько минут полета немецкой авиации. Были дни, когда вражеские самолеты появлялись над Мурманском 15 раз, а однажды бомба попала в транспорт с боеприпасами. Всего было 792 налета, 185 тыс. сброшенных бомб! В защите порта и города принимали участие и британские летчики.

Особо печальна судьба конвоя PQ -17. 36 транспортных судов отправились в путь 27.06.42. Два вернулись назад из-за густого тумана. Донесения разведки: немецкий линкор «Тирпиц» вышел из Тронхейма на перехват конвоя. В Британском адмиралтействе тревога: крупнокалиберные орудия «Тирпица» могут вывести из строя многие боевые корабли охранения. Им приказано покинуть конвой, транспортным судам предложено рассредоточиться и, соблюдая противолодочные маневры, по одиночке пробираться к портам России.

Наступил звездный час для немецких летчиков и подводников. Бой больше походил на охоту на уток. Зачем тратить дорогостоящие торпеды? Субмарины всплывают и открывают огонь из своих орудий, 23 транспорта тонут в полярном море. Для экипажей нет спасения – человек погибает в ледяной воде через несколько минут. Между тем линкор «Тирпиц», не найдя конвой, вернулся на базу. После гибели PQ -17Полярный маршрут закрывается на несколько месяцев.

Во второй половине войны немцы потеряли много подводных лодок и надводных кораблей. Силы союзников, наоборот, выросли: на полярном маршруте транспортные суда стали сопровождать и авианосные корабли.

Итог: 40 полярных конвоев, 811 транспортников, из них 85 потоплены. Среди доставленных грузов – 5 тыс. танков, 7 тыс. самолетов.

Всего по Полярному маршруту доставлено около четверти всех грузов ленд-лиза.







2. Через Иран. В 1941-1946 гг. по «Персидскому коридору» было перевезено немногим больше, чем по Полярному.



