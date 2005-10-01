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Мерси, мой лейтенант!
В борьбе против общего врага…
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Р. Рождественский
«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага».
(Клятва женского партизанского отряда «Родина»)
«Сотни тысяч заживо сожженных»
В 1959 году на VII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене хор Уральского университета спел песню поэта-фронтовика Александрa Соболевa «Бухенвальдский набат».
Благодаря пронзительному таланту автора слов и композитора Вано Мурадели именно Бухенвальд на долгие годы стал для многих символом всего самого ужасного, что несет с собой война.
А ведь сколько их было, фабрик смерти, лагерей уничтожения... Тех, о которых с ужасом вспоминает мир: Аушвиц, Треблинка, Собибор, Дахау, Маутхаузен... их было много, очень много. И среди них один, о котором мало кто знает...
Эрувиль
Эрувиль. Этим красиво звучащим французским словом назывался концлагерь во французской Лотарингии вблизи маленького шахтерского городка Тиль.
В специально оборудованных тоннелях заключенные работали на оборону рейха – после войны здесь находили детали Фау-1. А рядом в шахтах другие узники кирками добывали руду и вручную поднимали ее на поверхность.
В адских условиях работали 3000 человек: французы, поляки, югославы... Подъем в 4 часа утра, по кружке кипятка – и на работу до одиннадцати вечера. В обед – похлебка и 200 граммов черного хлеба. На сон – 5 часов. Всё.
B середине февраля 1944 года, после 11-дневного пути в вагонах для скота в Эрувиль из оккупированного Минска привезли заключенных гестаповской тюрьмы «Широкое». Среди них было много женщин.
Cоветским узницам как могли помогали француженки. Только что они, сами пленницы, могли? Поделиться скудной едой и не до конца изношенной одеждой, сказать несколько теплых слов...
Подпольный лагерный комитет поддерживал связь с маки (французскими партизанами). Шепотом рассказывали о положении на фронтах. До победы оставался год. И так хотелось дожить...
В лагернoе подпольe вошли советские узницы: Надежда Иосифовна Лисовец, Розалия Захаровна Фридзон и Александра Сергеевна Парамонова. Запомните эти имена. Они не были известны в СССР. Они практически неизвестны и сегодня.
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