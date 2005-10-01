История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Мерси, мой лейтенант!

В борьбе против общего врага…

Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим...

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым!

Р. Рождественский

«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага».

(Клятва женского партизанского отряда «Родина»)

«Сотни тысяч заживо сожженных»

В 1959 году на VII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене хор Уральского университета спел песню поэта-фронтовика Александрa Соболевa «Бухенвальдский набат».

Благодаря пронзительному таланту автора слов и композитора Вано Мурадели именно Бухенвальд на долгие годы стал для многих символом всего самого ужасного, что несет с собой война.

А ведь сколько их было, фабрик смерти, лагерей уничтожения... Тех, о которых с ужасом вспоминает мир: Аушвиц, Треблинка, Собибор, Дахау, Маутхаузен... их было много, очень много. И среди них один, о котором мало кто знает...

Эрувиль

Эрувиль. Этим красиво звучащим французским словом назывался концлагерь во французской Лотарингии вблизи маленького шахтерского городка Тиль.

В специально оборудованных тоннелях заключенные работали на оборону рейха – после войны здесь находили детали Фау-1. А рядом в шахтах другие узники кирками добывали руду и вручную поднимали ее на поверхность.

В адских условиях работали 3000 человек: французы, поляки, югославы... Подъем в 4 часа утра, по кружке кипятка – и на работу до одиннадцати вечера. В обед – похлебка и 200 граммов черного хлеба. На сон – 5 часов. Всё.

B середине февраля 1944 года, после 11-дневного пути в вагонах для скота в Эрувиль из оккупированного Минска привезли заключенных гестаповской тюрьмы «Широкое». Среди них было много женщин.

Cоветским узницам как могли помогали француженки. Только что они, сами пленницы, могли? Поделиться скудной едой и не до конца изношенной одеждой, сказать несколько теплых слов...

Подпольный лагерный комитет поддерживал связь с маки (французскими партизанами). Шепотом рассказывали о положении на фронтах. До победы оставался год. И так хотелось дожить...

В лагернoе подпольe вошли советские узницы: Надежда Иосифовна Лисовец, Розалия Захаровна Фридзон и Александра Сергеевна Парамонова. Запомните эти имена. Они не были известны в СССР. Они практически неизвестны и сегодня.







