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Пушки в замке Грипсхольм
Прошедшим летом, путешествуя по Швеции, я посетил старинный замок Грипсхольм в Мариефреде (неподалеку от Стокгольма). Строительство замка относят к концу 14 века, в 15 веке он был разрушен в результате пожара, а позже неоднократно перестраивался и расширялся.
Во дворе замка стоят две красивые пушки с названиями «Волк», захваченные шведами во время Ливонской войны. Их отлил в 1579 году на Московском Пушечном дворе известный мастер Андрей Чохов. Самым знаменитым произведением этого литейщика является, конечно, Царь-пушка. Сохранились и несколько колоколов его работы в Московском Кремле и в Троице.
Глядя на пушки, не думаешь, что это боевые орудия, что из них в самом деле стреляли и кого-то по-настоящему убивали. Кажется, что они сделаны искусным скульптором исключительно как тонкое ландшафтное украшение. Или как богатая игрушка на детский праздник, потому что по этим пушкам с удовольствием карабкаются дети…
Владимир Воловников (Бохум)
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