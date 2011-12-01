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Израиль: от карточной системы к изобилию
Сегодня много говорят об успехах сельского хозяйства Израиля. Но как-то подзабылось, что страна начинала с жесткой карточной системы.
Становление сельского хозяйства Израиля
Основу сельского хозяйства современного Израиля заложили в конце XIX века первые переселенцы-сионисты, прибывшие в Палестину из стран Восточной Европы, где им было запрещено владеть землей и заниматься сельским трудом. Это значит, что большинство переселенцев не имели сельскохозяйственного опыта.
Для ведения сельского хозяйства переселенцам нужна была земля, и они вынуждены были покупать ее у турецких властей и арабских землевладельцев. Эта земля была малопригодной для ведения сельского хозяйства, так как за столетия арабского владычества подвергалась эрозии, заболачиванию и засолению. Небольшими плодородными участками земли в Палестине владели арабские феодалы, которые неохотно продавали ее еврейским переселенцам.
Средства на покупку земли в Палестине складывались из добровольных пожертвований еврейских общин России, Польши, Литвы, Румынии и некоторых других стран Восточной Европы. Но наибольшие пожертвования сделали бароны Ротшильды.
Мой дедушка вспоминал, что в дореволюционные времена во всех синагогах были копилки для пожертвований. Подобные копилки для покупки земли в Палестине имелись и во многих еврейских семьях.
Главной проблемой, тормозившей развитие сельского хозяйства, было отсутствие воды для полива, так как большая часть территории Израиля находится в зоне пустынь и полупустынь. Дожди в стране обычно идут с сентября по апрель, при этом осадки выпадают неравномерно: от 70 см на севере страны до 2 см на юге.
Таким образом, индивидуальный труд на земле был крайне затруднен, а потому наиболее продуктивной формой организации сельскохозяйственного труда стала коллективная форма труда.
Среди поселенцев, прибывающих на Землю обетованную, было немало тех, кто придерживался социалистических и анархических идей и, естественно, они выступали в пользу совместного владения землей, ее обработки и, вообще, жизни в коммуне. Их лозунг был хорошо нам известен: «От каждого – по способности, каждому – по потребности».
В Палестине сложились сельскохозяйственные поселения, основанные на принципе коллективного владения имуществом и средствами производства – кибуцы. Их принципы основывались на равенстве в работе, потреблении и в социальных услугах, отказе от наемного труда. Первым таким поселением был кибуц Дегания, созданный в 1909 году. Кстати, первым ребенком, родившимся в этом кибуце, был будущий герой Израиля Моше Даян.
Другим видом сельскохозяйственного поселения явились мошавы. Они представляют собой сельскохозяйственную общину, действующую на кооперативных началах в снабженческо-сбытовой сфере при частичном или полном обобществлении труда и собственности на средства производства. При этом в мошавах сохранялось индивидуальное землепользование членов мошавы в форме аренды земельных наделов и осуществлялся принцип индивидуального потребления.
Но какова бы ни была форма организации труда, поселенцы с огромным энтузиазмом осваивали малопригодную для земледелия землю Палестины.
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