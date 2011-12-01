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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Путешествия >> Путешествия вне Европы
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Путешествие по Китаю, или Поднебесная, потерявшая небо

В эти дни Китай снова оказался в центре внимания – тем интересней впечатления, полученные от страны за несколько недель до вспышки эпидемии. Будем надеяться, что распространение вируса все же вскоре остановится, и ограничения на поездки будут сняты. Семнадцать лет назад похожий вирус приводил к более опасным последствиям, но и он отступил.

 

 Многие побаиваются Китая. Америка должна ему астрономическую сумму порядка ста миллиардов Евро – нам это так же сложно представить, как количество звезд и галактик во вселенной. Китайцев, несмотря на сдерживание демографического роста, всё равно становится больше на семь миллионов в год, – в настоящее время их примерно миллиард и четыреста восемь миллионов душ. Известный русский философ Владимир Соловьев, известный своей толерантностью, именовал китайцев не иначе, как желтой чумой. (Большинство их, кстати, белее белого). Ну, а в наши времена они распугивают туристов, сминая всё на пути в безукоризненно восстановленную янтарную комнату Екатерининского дворца, чтобы насытиться целительной «энергией»… Могу лишь подтвердить – степень суеверия китайцев потрясает, при том, что около шестидесяти процентов признают себя атеистами. Готовыми употребить настойку на тигрином мясе или толченые древесные грибы при любом недомогании.

 

 Но Китай и завораживает. Древнейшая цивилизация, насчитывающая четыре тысячелетия. Уникальные ландшафты. Футуристический хайтек. Вот только ориентироваться там самостоятельным путешественникам непросто. Иностранный туризм составляет в Китае ничтожную часть – менее трех процентов от общего потока. Даже в информационном центре на набережной Шанхая сотрудники не говорили по-английски и раздражались, когда я продолжал пытаться выжать из них какие-то сведения. Приехав туда, надо смириться с простым фактом – мы им не нужны.

 

 Китайские визы оформляются в Германии не через консульство, а в специально аккредитованных сервис-бюро. Виза на месяц российскому гражданину обходится в 90 Евро. Немцы платят 120 (приятно, черт побери). Необходимо заполнить в электронном виде многостраничную анкету (ответить, в том числе и на вопрос, чем заняты ваши родители), распечатать и вместе с подневным планом, а также подтверждением брони всех отелей и билетов, отвезти или отправить в сервис-центр (в моем случае это был Дюссельдорф). Рекомендуется личная явка, чтобы прояснить возможные вопросы. Отказы редки, а вот завернуть на «доработку» могут. В Гонконг можно лететь на две недели без визы.

 Мне хотелось совместить урбанистику и походы по заповедникам. Получилось ли? Лишь отчасти…


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<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 19 | Автор: Бройдо А. |

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