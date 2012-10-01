Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Досуг >> Хобби, увлечения
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Тайна Робинзонов

В апреле 1719 года, то есть ровнехонько 301 год назад, в Англии увидели свет документальные записки, начинавшиеся словами: «Я родился в 1632 году в городе Йорке...», написанные никому доселе не известным Робинзоном Крузо. Эта увлекательная книга так и называлась: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове… написанные им самим».


В тогдашних, как сейчас сказали бы, окололитературных кругах заподозрили мистификацию. И после некоторых раздумий «вычислили» имя настоящего автора – писателя и журналиста Даниэля Дефо. Человек загадочный, малоприятный, смутьян и мятежник, успевший трижды постоять у позорного столба и даже посидеть в тюрьме.

И если с авторством «Робинзона» почтеннейшая публика разобралась сравнительно быстро, то нa второй вопрос нет ответа и поныне: а кто же такой сам Робинзон?

 

Александр Селькирк

 

Самым популярным кандидатом на «роль» Робинзона был шотландец Александр Селькирк. Мечтавший о море, он в юности сбежал из дому; по слухам, был пиратом Карибского моря. Поднабрался опыта, вернулся домой и нанялся штурманом на корабль «Синк Портс» в приватирскyю экспедицию Уильяма Дампира.

Приватирами называли гражданских лиц, которые, получив разрешение властей, т.н. каперское свидетельство, на вооруженных судах захватывали торговые корабли врагов.

Так что пиратское прошлое Селькирка пришлось кстати.

 

К несчастью, бывший пират, а ныне приватир, характер имел вздорный, в ссоры вступал с кем ни попадя, слов не выбирал, да и кулаки в ход пускал.

После одного особенно «яркого» конфликта лопнуло терпение у капитана судна, и Селькирк был высажен на необитаемый остров Мас-а-Тьерра в Тихом океане. Отдадим должное капитану – он снабдил Селькирка ружьем, топором, ножом, котелком, чтобы варить еду, огнивом, чтобы разжечь костер, а также табачком... а еще Библией. До ближайшего побережья Чили было более 600 километров – не доплыть. Надо было как-то жить.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 12 | Автор: Нахт О. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

На экранах кинотеатров

Прочтено: 3050
Автор: Шкляр Ю.

На экранах кинотеатров

Прочтено: 2413
Автор: Шкляр Ю.

Железная дорога на столе

Прочтено: 1937
Автор: Мюллер П.

Пэчворк, ярнбомбинг, вязание и не только

Прочтено: 1454
Автор: Баст М.

Интернациональный рыболовный клуб Lilix

Прочтено: 1420
Автор: Метцгер В.

Берлин: люблю повеселиться, а особенно – поесть!

Прочтено: 1219
Автор: Ободовская Е.

Наталья Резник. Одностишия

Прочтено: 1201
Автор: Резник Н.

Кроссворд

Прочтено: 1190
Автор: Шкляр Ю.

«Двенадцать стульев» на немецкий лад

Прочтено: 1101
Автор: Байков В.

На экранах кинотеатров

Прочтено: 1097
Автор: Шкляр Ю.

«Лошадка, лошадка, давай с тобой дружить!»

Прочтено: 1081
Автор: Мюллер П.

Братец или Mensch?

Прочтено: 1063
Автор: Мюллер М.

На экранах кинотеатров

Прочтено: 1031
Автор: Шкляр Ю.

Гриб в лесу, в корзинке, на тарелке

Прочтено: 1021
Автор: Дроссель Н.

Как попасть в Средневековье

Прочтено: 993
Автор: Мюллер М.

Палисадники: декоративность с весны до осени

Прочтено: 985
Автор: Мютцер Е.

Расцветали яблони и груши

Прочтено: 974
Автор: Мютцер Е.

О кастрации собак

Прочтено: 973
Автор: Кузнецова М.

На экранах кинотеатров

Прочтено: 971
Автор: Шкляр Ю.

Auflauf, или Кухня для ленивых

Прочтено: 953
Автор: Баст М.