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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Тайна Робинзонов

В апреле 1719 года, то есть ровнехонько 301 год назад, в Англии увидели свет документальные записки, начинавшиеся словами: «Я родился в 1632 году в городе Йорке...», написанные никому доселе не известным Робинзоном Крузо. Эта увлекательная книга так и называлась: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове… написанные им самим».





В тогдашних, как сейчас сказали бы, окололитературных кругах заподозрили мистификацию. И после некоторых раздумий «вычислили» имя настоящего автора – писателя и журналиста Даниэля Дефо. Человек загадочный, малоприятный, смутьян и мятежник, успевший трижды постоять у позорного столба и даже посидеть в тюрьме.

И если с авторством «Робинзона» почтеннейшая публика разобралась сравнительно быстро, то нa второй вопрос нет ответа и поныне: а кто же такой сам Робинзон?

Александр Селькирк

Самым популярным кандидатом на «роль» Робинзона был шотландец Александр Селькирк. Мечтавший о море, он в юности сбежал из дому; по слухам, был пиратом Карибского моря. Поднабрался опыта, вернулся домой и нанялся штурманом на корабль «Синк Портс» в приватирскyю экспедицию Уильяма Дампира.

Приватирами называли гражданских лиц, которые, получив разрешение властей, т.н. каперское свидетельство, на вооруженных судах захватывали торговые корабли врагов.

Так что пиратское прошлое Селькирка пришлось кстати.

К несчастью, бывший пират, а ныне приватир, характер имел вздорный, в ссоры вступал с кем ни попадя, слов не выбирал, да и кулаки в ход пускал.

После одного особенно «яркого» конфликта лопнуло терпение у капитана судна, и Селькирк был высажен на необитаемый остров Мас-а-Тьерра в Тихом океане. Отдадим должное капитану – он снабдил Селькирка ружьем, топором, ножом, котелком, чтобы варить еду, огнивом, чтобы разжечь костер, а также табачком... а еще Библией. До ближайшего побережья Чили было более 600 километров – не доплыть. Надо было как-то жить.



