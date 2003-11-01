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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Простуда или грипп?

Насморк, головная боль, боль в горле, кашель, озноб – всё ясно, вы заболели! Если это произошло в сентябре или мае, скорее всего, это – простуда, а вот в холодное время года всегда есть вероятность того, что это может быть грипп. Эти заболевания объединяет то, что они вызваны вирусами. А вот в чем их различие? Попробуем разобраться .

Гриппоподобные вирусные инфекции типа риновирусной в просторечии называют простудой. Они не вызывают эпидемий и могут проявляться в любое время года.

При простуде симптомы заболевания проявляются постепенно: сначала першение в горле, насморк, небольшой кашель; температура тела, если и повышается, то не выше 38 градусов. Обычно все эти неприятные ощущения ослабевают через несколько дней, а заболевание длится примерно неделю или чуть больше. Правда, кашель может беспокоить еще пару недель.

Что касается гриппа, то он начинается в первый же день после заражения с внезапной, обычно высокой температурой от 38 до 40 градусов и несколькими выраженными симптомами, такими как головная боль, сухой кашель, озноб, боль в мышцах и в теле. Человек чувствует себя очень больным и слабым. В отличие от простуды, грипп обычно поражает не только дыхательные пути, но и весь организм.

Большинство инфицированных людей выздоравливает за две-три недели без какого-либо лечения. Обезболивающие средства, назальные спреи и леденцы лишь облегчают самочувствие.

Для детей, пожилых людей и людей, страдающих серьезными заболеваниями, грипп представляет опасность, так как может привести к осложнениям основных заболеваний, развитию пневмонии и смерти.

Грипп имеет тенденцию быстро распространяться, вызывая сезонные эпидемии. По данным Института Роберта Коха (RKI), в Германии от гриппа ежегодно страдают от двух до 14 миллионов человек. Ежегодно от гриппа и его осложнений умирают от нескольких сотен до 20 тысяч человек.

В последние несколько лет в Германии наблюдались регулярные волны гриппа, причем большинство людей заражались вирусом гриппа в период с января по конец марта.

В этом году волна гриппа началась на второй календарной неделе года. По всей стране с октября 2019 года было зарегистрировано более 35 тысяч заболевших, есть и смертельные случаи.

Как обезопасить себя от заражения гриппом

Наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация. И лучше всего сделать прививку до начала сезона (в сентябре-ноябре). Те, кто по каким-то причинам не успел в это время, могут сделать прививку и во время сезона гриппа, потому что защита начинает действовать через 10-14 дней после прививки. Конечно, никакая прививка не дает стопроцентной гарантии, что болезнь обойдет вас стороной, но вакцинация значительно уменьшает риск не только заболеть, но и избежать осложнений от гриппа.

Делать или не делать прививку, решает каждый для себя сам, но есть группы населения, которым Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) настоятельно рекомендует делать прививки:

людям в возрасте 60 лет и старше;

беременным женщинам;

людям с ослабленной иммунной системой;

людям с хроническими заболеваниями, которые увеличивают риск развития гриппа;

жителям домов престарелых;

тем, кто живет с людьми, относящимся к группе риска, или ухаживающим за ними;

медицинскому персоналу;

людям, работающим в местах с интенсивным движением.

Почему надо ежегодно делать прививку

Вирусы гриппа чрезвычайно изменчивы, и каждый год могут циркулировать другие штаммы. Кроме того, иммунитет от вакцинации против гриппа со временем ослабевает. На основании данных о том, какие вирусы предположительно будут циркулировать в предстоящем сезоне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале каждого года публикует рекомендации о том, какие штаммы вируса гриппа должны быть включены в состав актуальной вакцины в предстоящем сезоне гриппа. Несмотря на сделанную прививку, вероятность защиты которой составляет 40-60%, необходимо в повседневной жизни принимать дополнительные меры:

чаще мыть руки с мылом (не менее 20 секунд);

если вода и мыло просто недоступны, то продезинфицировать руки;

не трогать лицо и глаза немытыми руками

больше бывать на свежем воздухе;

регулярно проветривать помещение;

держаться по возможности на расстоянии от людей, у которых проявляются такие симптомы болезни, как кашель и т. д:

при чиханье или кашле пользоваться носовым платком, желательно одноразовым.

Чего нельзя делать при простуде и гриппе

Принимать антибиотики. Простуда – вирусное заболевание, а антибиотики предназначены для борьбы с бактериями. Бактерии и вирусы – совершенно разные организмы. Антибиотики на вирусы не воздействуют. Прием подобных лекарств без необходимости снижает их эффективность, так как со временем у бактерий развивается устойчивость к антибиотикам. Кроме того, бездумный прием лекарств – это дополнительная нагрузка на печень, а в период заболевания вредна любая дополнительная нагрузка. От вирусов нет лекарств. Правда, если на фоне вирусной инфекции ослабленная иммунная система не может сопротивляться бактериальной инфекции, то тут без антибиотиков не обойтись, но назначать их должен врач.

Сбивать температуру. Повышение температуры – это нормальная реакция организма на появление «внешнего врага». При встрече защитных клеток иммунитета с вирусом они вырабатывают вещества, повышающие температуру. Именно при повышенной температуре в организме происходит выработка антител, необходимых для подавления вируса. Прием жаропонижающих лекарств при температуре до 38,5 градусов приводит к снижению защитных функций организма.

Что такое коронавирусы

Коронавирусы – это семейство вирусов, которые поражают преимущественно животных, но в некоторых случаях могут передаваться и человеку. Свое название они получили благодаря шиповидным отросткам на поверхности, которые напоминают корону. Именно к ним принадлежит возбудитель атипичной пневмонии вирус SARS-CoV, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году, вирус MERS-CoV, вызвавший в 2015 году вспышку ближневосточного респираторного синдрома, а также вирус – возмутитель спокойствия этого года, который от ВОЗ получил наименование COVID 19 (Corona Virus Disease – болезнь, вызываемая коронавирусом). Число 19 указывает на год его появления (2019).

Что известно о COVID 19?

Все СМИ пишут, что он появился в Китае в декабре прошлого года. Он генетически сходен с патогеном атипичной пневмонии SARS-CoV, вызвавшим пандемию 17 лет назад. Эпидемиологи, однако считают, что новый вариант вируса менее заразен и опасен, чем его родственник.

Вирус COVID 19 может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.Типичными симптомами являются сухой кашель, лихорадка и одышка. Инкубационный период составляет до двух недель, поэтому от заражения вирусом до появления симптомов может пройти до 24 дней. Возбудитель может поражать нижние дыхательные пути и вызывать у некоторых инфицированных пневмонию. До настоящего времени смертельные случаи происходили в основном у пациентов с предшествующими заболеваниями.

Как обезопасить себя от COVID 19?

Пока тут ничего нового, меры предосторожности те же, что и при обычном гриппе.

Чтобы защитить себя от инфекции, медики советуют избегать рукопожатия, соблюдать правила гигиены рук и часто мыть руки. В потенциально пострадавших районах желательно избегать скопления людей и держаться на расстоянии от зараженных людей.

Типичные симптомы простуды и гриппа:

Симптомы Простуда Грипп Температура редко, до 38 град. как правило, выше 38 град. Боль в горле часто иногда Головная боль редко часто Боли в суставах и мышцах незначительные часто (сильные) Заложенность носа часто иногда Озноб редко довольно часто Насморк часто иногда Кашель от легкого до умеренного сухой, сильный Усталость и слабость редко характерно Проявление симптомов постепенно внезапно, резко

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